Đi 'mát xa', nam thanh niên mắc sùi mào gà dù đã tiêm ngừa vắc xin HPV

Cụ thể, thời gian gần đây, vùng “cậu nhỏ” của anh xuất hiện khoảng 4-5 nốt cứng, màu hồng nhạt, không đau, mọc gần nhau và có xu hướng ngày càng to hơn.

Ngày 16.7, tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Trà Anh Duy (Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health) cho biết, qua thăm khám và làm xét nghiệm chẩn đoán cho thấy anh T. mắc bệnh sùi mào gà. Anh T. vô cùng hoang mang khi nghe kết luận. Anh cho biết anh đã kết hôn và cùng vợ tiêm phòng vắc xin kháng HPV được hơn 2 năm nay. Trong một lần “quá chén” cùng bạn bè nên có lỡ "quan hệ" với nhân viên mát xa mà không dùng biện pháp bảo vệ, sau 3 tuần thì xuất hiện các nốt hồng như trên ở bộ phận sinh dục.

Theo bác sĩ Duy, việc tiêm ngừa vắc xin HPV đã được chứng minh là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa các bệnh lý liên quan đến vi rút HPV, bao gồm ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, và ung thư họng. Trên thực tế, tại trung tâm vẫn ghi nhận một số trường hợp vì chủ quan vẫn có nguy cơ mắc sùi mào gà dù đã tiêm ngừa HPV.

Điển hình là anh T.Đ.T (27 tuổi, Đồng Nai) cũng đến khám với tình huống tương tự khi phát hiện các nốt cứng, màu xám, không đau, to dần, mọc ở gốc “cậu nhỏ” và phần mu. Anh T.Đ.T cho biết anh đã tiêm vắc xin phòng chống HPV do có tìm hiểu thông tin khuyến cáo từ báo đài. Gần đây anh có quan hệ tình dục với một bạn nữ mới quen ở quán bar. Do lo lắng nên anh có sử dụng bao cao su. Anh T.Đ.T khẳng định những nốt đó không phải là sùi mào gà. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ thăm khám và làm xét nghiệm HPV, kết quả cho thấy anh T.Đ.T dương tính với vi rút HPV.

Bác sĩ Duy thăm khám cho một bệnh nhân nam A.D

Bác sĩ Duy cho biết, cả hai trường hợp trên đã được thăm khám, tư vấn và hướng dẫn điều trị. Sau đó cả hai đều được dặn dò về chế độ chăm sóc và quan hệ an toàn.



Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, mỗi năm ở Mỹ có 15.000 phụ nữ và 7.000 nam giới được chẩn đoán mắc bệnh ung thư do vi rút HPV tuýp 16 và 18 gây ra. Ở nam giới, 92% trường hợp ung thư hậu môn, 63% trường hợp ung thư dương vật và 89% trường hợp ung thư miệng hoặc ung thư vòm họng được nghiên cứu thấy có liên quan đến HPV tuýp 16 và 18.

Các nhà nghiên cứu ước tính các vắc xin HPV có thể ngăn chặn 70% ung thư cổ tử cung, 80% ung thư hậu môn, 60% ung thư âm đạo, 40% ung thư âm hộ, và có thể một số bệnh ung thư miệng. Thêm vào đó, các vắc xin này cũng ngăn ngừa một số loại gây sùi mào gà với đặc biệt vắc xin 4 loại và 9 loại cho hiệu quả kháng thể tốt hơn.

Mặc dù vắc xin HPV có thể giảm nguy cơ nhiễm các loại vi rút HPV gây sùi mào gà, nhưng không thể đảm bảo một cách tuyệt đối rằng người đã tiêm vắc xin sẽ không mắc phải sùi mào gà.

Trường hợp nào mắc sùi mào gà dù đã tiêm ngừa HPV?

Theo bác sĩ Duy, một số trường hợp dưới đây có thể dẫn đến tình trạng sùi mào gà mặc dù đã tiêm vắc xin HPV:

Quan hệ tình dục không an toàn

Nhiễm HPV trước khi tiêm vắc xin

Hệ miễn dịch yếu

"Do đó, điều quan trọng là cần phải duy trì sự cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa toàn diện, bao gồm tiêm vắc xin, thực hiện các biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục và thực hiện các chương trình kiểm tra sàng lọc định kỳ. Chỉ thông qua sự nhận thức và hành động chung của cả cộng đồng, chúng ta mới có thể đối phó hiệu quả với các vấn đề liên quan đến vi rút HPV và giảm thiểu nguy cơ mắc phải các bệnh lý nghiêm trọng", bác sĩ Duy khuyến cáo.