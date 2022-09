Đi nghỉ lễ 2.9, không nên chụp ảnh đưa lên mạng xã hội để phòng trộm cắp

Theo Công an TP.Thủ Đức, vào các kỳ nghỉ lễ, tình hình trật tự an toàn xã hội sẽ có chiều hướng diễn biến phức tạp. Nhiều gia đình sẽ tận dụng thời gian nghỉ lễ để đi du lịch dài ngày. Đây sẽ là cơ hội thuận lợi để tội phạm trộm cắp gia tăng hoạt động. Bên cạnh đó tình hình cháy nổ, tai nạn giao thông sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cao...

Công an TP.Thủ Đức khuyến cáo, người dân nâng cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa các loại tội phạm, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

Theo Công an TP.Thủ Đức, khi cả nhà đi du lịch dài ngày, cần nhờ người thân, bạn bè hoặc hàng xóm thân thiết trông hộ nhà.





Ngoài ra, cần trang bị camera an ninh, thiết bị chống trộm có thể theo dõi từ xa bằng điện thoại thông minh để có thể kiểm tra tình hình ở nhà suốt hành trình du lịch.

Thông báo cho cảnh sát khu vực biết để cảnh sát khu vực hoặc công an phường tuần tra, đảm bảo an toàn khu vực nhà của mình. Kiểm tra tất cả các khóa cửa để đảm bảo an toàn, treo biển nhà có chó dữ, có camera giám sát. Kiểm tra thật kỹ tất cả các nguồn điện, nguồn nhiệt và tắt các nguồn điện không cần thiết trước khi ra khỏi nhà.

Công an TP.Thủ Đức đặc biệt khuyến cáo người dân khi đi nghỉ lễ dài ngày thì không nên chụp ảnh đưa lên mạng xã hội. Việc này sẽ tránh được việc kẻ gian, hoặc người lạ phát hiện cả nhà đang đi nghỉ lễ 2.9, không có ai ở nhà để lên kế hoạch đột nhập trộm cắp.