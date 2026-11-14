Đi ngoài ra máu 8 lần mỗi ngày, phát hiện viêm loét gần hết đại tràng

Viêm loét toàn bộ đại tràng

Tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, TP.HCM, qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ ghi nhận nhiều chỉ số viêm tăng cao. Đặc biệt, kết quả nội soi đại tràng cho thấy tình trạng viêm loét, xuất huyết lan rộng từ trực tràng đến manh tràng, tức tổn thương ảnh hưởng gần như toàn bộ đại tràng. Kết quả sinh thiết xác nhận tình trạng viêm loét đại tràng mạn tính đang hoạt động. Bệnh nhân được chẩn đoán đợt cấp viêm loét đại tràng xuất huyết nặng.

Trước khi triển khai điều trị, các bác sĩ tiến hành đánh giá toàn diện, sàng lọc những nguyên nhân nhiễm trùng có thể gây ra hoặc làm nặng thêm tình trạng viêm.

Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân ghi nhận những chuyển biến tích cực. Số lần đi đại tiện giảm từ 7 - 8 lần/ngày xuống còn 1 - 2 lần/ngày, phân không còn lẫn máu. Phản ứng viêm trong cơ thể đang được kiểm soát tốt hơn. Đây là kết quả đáp ứng điều trị ban đầu khả quan ở một trường hợp bệnh nặng, có tổn thương viêm loét lan rộng toàn bộ đại tràng.

Ngày 14.11, bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Thanh Hiệp, Khoa Nội Tiêu hóa Gan Mật Tụy, cho biết việc triệu chứng cải thiện nhanh chưa đồng nghĩa bệnh đã khỏi hoàn toàn. Bệnh nhân vẫn cần tiếp tục được theo dõi, đánh giá mức độ lui bệnh, điều chỉnh thuốc theo đáp ứng và xây dựng phác đồ điều trị duy trì phù hợp. Mục tiêu lâu dài là kiểm soát tình trạng viêm, hạn chế những đợt bệnh tái phát và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân ẢNH: Y.V

Viêm loét đại tràng: Bệnh mạn tính có thể gây xuất huyết tiêu hóa nặng

Theo bác sĩ Hiệp, viêm loét đại tràng là một bệnh lý viêm ruột mạn tính, thường gặp ở người trẻ. Bệnh gây viêm và loét lớp niêm mạc đại tràng, có thể diễn tiến thành từng đợt với các giai đoạn bùng phát và thuyên giảm xen kẽ.

Khi bệnh diễn tiến nặng, người bệnh có thể xuất hiện tình trạng tiêu chảy kéo dài, đi đại tiện nhiều lần trong ngày, phân lẫn máu hoặc chất nhầy, đau bụng,... Nếu tình trạng viêm kéo dài hoặc không được kiểm soát hiệu quả, người bệnh có nguy cơ thiếu máu, xuất huyết tiêu hóa nặng và nhiều biến chứng khác. Một số trường hợp nghiêm trọng, không đáp ứng điều trị nội khoa hoặc xuất hiện biến chứng có thể phải phẫu thuật cắt đại tràng.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng như tiêu chảy kéo dài, đi tiêu ra máu, hoặc chất nhầy, đau bụng, mót rặn, sụt cân và thiếu máu. Việc thăm khám, phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và điều trị lâu dài theo từng cá thể là chìa khóa giúp kiểm soát bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.