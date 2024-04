Đi ngoài trời: 5 dấu hiệu cảnh báo say nắng cần xử lý ngay

Tiếp xúc với nhiệt độ nóng trong thời gian dài, đặc biệt là khi kết hợp với tình trạng mất nước và vận động thể chất cường độ cao, sẽ dễ dẫn đến say nắng.

Khi phát hiện bản thân đang có dấu hiệu say nắng, người mắc cần sớm làm mát cơ thể bằng cách tìm đến nơi mát mẻ, ngừng vận động và uống nhiều nước. Trường hợp say nắng nghiêm trọng cần phải được điều trị y tế, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Đổ nhiều hoặc không đổ mồ hôi khi trời đang nóng là dấu hiệu quan trọng giúp nhận biết say nắng PEXELS

Khi ra ngoài trong lúc trời nắng nóng, mọi người cần chú ý các dấu hiệu sau của sau nắng:

Thân nhiệt tăng cao

Một trong những dấu hiệu thường gặp khi say nắng là thân nhiệt tăng cao, thậm chí có thể vượt quá 40 độ C. Khi đó, cơ chế tự làm mát của cơ thể không thể giảm nhiệt một cách hiệu quả, cuối cùng khiến thân nhiệt tăng. Tình trạng này sẽ dẫn đến nhiều rủi ro nghiêm trọng với sức khỏe.

Đổ nhiều hoặc không đổ mồ hôi

Đổ mồ hôi là phản ứng tự nhiên của cơ thể để tự làm mát. Nhưng trong khi say nắng, mồ hôi sẽ đổ nhiều, thậm chí là không đổ mồ hôi. Điều này xảy ra là do khả năng duy trì, cân bằng chất lỏng và điện giải của cơ thể bị suy giảm. Do đó, không chảy mồ hôi khi trời đang nóng là dấu hiệu quan trọng giúp nhận biết say nắng.

Buồn nôn, ói mửa

Say nắng cũng có thể gây ra các triệu chứng tiêu hoá như buồn nôn, ói mửa và cảm giác khó chịu ở bụng. Hiện tượng này xuất hiện là do khi nhiệt độ quá nóng, cơ thể sẽ ưu tiên các chức năng quan trọng và giảm các chứng năng kém quan trọng hơn, trong đó có tiêu hoá. Nôn mửa nhiều lần sẽ khiến chúng ta tống ra rất nhiều nước, làm tình trạng mất nước và mất cân bằng điện giải nghiêm trọng hơn.

Da ửng đỏ

Da ửng đỏ là dấu hiệu phổ biến của say nắng. Vì thân nhiệt tăng, lưu lượng máu lên mặt sẽ tăng lên và khiến da trở nên đỏ bất thường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, da lại có thể nhợt nhạt, đặc biệt là khi không đổ mồ hôi.

Nhức đầu, chóng mặt

Say nắng thường sẽ kèm theo nhức đầu, chóng mặt và suy nhược. Các triệu chứng này xuất hiện là do cơ thể đang gặp vấn đề khi duy trì lưu lượng máu đến não và các cơ quan quan trọng khác. Nhức đầu dai dẳng và dữ dội sẽ kèm theo cảm giác lâng lâng, chóng mặt, theo Medical News Today.