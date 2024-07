‘Dị nhân’ marathon xuyên Việt cùng Dare To Run 2024 tạo nên kỳ tích

Dare To Run: Nơi cộng đồng Darrior hội tụ

Với khát vọng kiến tạo nên một cộng đồng "Darrior" - những chiến binh táo bạo, dám vượt qua giới hạn bản thân, giải chạy trực tuyến DARE TO RUN do Kusto Home tổ chức đã trở thành một sân chơi ý nghĩa. Không chỉ là một cuộc đua, Dare To Run còn là nơi hội tụ của những trái tim nhiệt huyết, cùng nhau lan tỏa tinh thần thể thao và đóng góp cho cộng đồng.

Mỗi năm, giải chạy đều đặt ra những mục tiêu mới, không chỉ về quãng đường mà còn về những giá trị thiết thực cho xã hội. Năm 2023, hơn 2.200 Darriors trên khắp cả nước đã cùng nhau hoàn thành 100.000km và đóng góp 200 triệu đồng cho công tác xây dựng cầu tại Sơn La.

Tiếp nối thành công đó, Dare To Run 2024 tiếp tục hành trình ý nghĩa, đặt mục tiêu cao hơn với 150.000 km và 150 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng cầu tại Đồng Tháp. Qua mỗi mùa giải, cộng đồng "Darrior" không chỉ lớn mạnh về số lượng mà còn khẳng định vị thế là một tập thể đoàn kết, năng động và giàu lòng nhân ái.

Lễ ký kết tài trợ dự án xây cầu giữa Kusto Home và Hope Foundation

Nguyễn Văn Long x Dare to Run: Hai hành trình, một mục tiêu

Là người Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công hai hành trình chạy bộ xuyên Việt từ Trà Cổ đến Cà Mau và Hà Nội - Sài Gòn đầy thử thách, VĐV điền kinh Nguyễn Văn Long đã khẳng định mình là một "Darrior" thực thụ - chinh phục không ngừng nghỉ, luôn phá vỡ giới hạn của bản thân.

Tinh thần can trường, ý chí sắt đá của anh không chỉ truyền cảm hứng cho cộng đồng yêu thể thao mà còn thể hiện rõ nét những giá trị cốt lõi của giải chạy Dare To Run hướng tới: dám nghĩ, dám làm, kết hợp đam mê thể thao với tinh thần thiện nguyện.

Sự đồng hành của VĐV Nguyễn Văn Long với vai trò là Đại sứ cùng Dare To Run 2024 như một minh chứng sống động cho sự kết nối đam mê thể thao với sứ mệnh cộng đồng. Cùng chung một mục tiêu, cả hai đều hướng tới việc lan tỏa lối sống lành mạnh, khuyến khích mọi người thách thức giới hạn bản thân và làm những điều tốt đẹp cho xã hội.

VĐV Nguyễn Văn Long tại buổi chạy khai mạc Dare To Run 2024

2 tuần, 2.800 VĐV, 150.000 km: Dare To Run 2024 lập kỳ tích!

Chỉ trong vòng 2 tuần, hơn 2.800 "chiến binh" Darrior đã cùng nhau tạo nên một kỳ tích.

Với đôi chân đầy nhiệt huyết, các thành viên của cộng đồng Darrior không chỉ chinh phục từng cây số mà còn vượt qua mọi thử thách để hoàn thành vượt mức mục tiêu 150.000km của Dare To Run 2024, đồng thời chung tay quyên góp 150 triệu đồng cho quỹ phát triển cộng đồng phối hợp với Hope Foundation xây nên cây cầu mơ ước cho bà con ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Nhờ những đóng góp tích cực của đại sứ Nguyễn Văn Long và cộng đồng Dare To Run, một cây cầu mới sẽ sớm nối liền những bờ sông, mang đến những cơ hội mới cho người dân. Điều này chứng tỏ rằng, chạy bộ không chỉ là một môn thể thao, mà còn là một công cụ để tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Mặc dù đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu chung, nhưng tinh thần thi đua của các Darrior vẫn chưa hề hạ nhiệt. Cuộc đua vẫn sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 30.8 để tìm ra tốp 100 xuất sắc nhất - góp phần nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê và lan tỏa tinh thần đoàn kết của cộng đồng Darrior.