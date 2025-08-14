Đi nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp: Bất ngờ cơ hội tìm việc mới ở TP.HCM

Sáng nay 14.8, nhiều người đến Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM ở số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định và các điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cùng thời điểm, Ngày hội việc làm lần thứ 6 năm 2025 được trung tâm tổ chức với 63 doanh nghiệp tham gia, mang đến trên 5.300 vị trí việc làm cho lao động nên nhiều người nán lại nghe tư vấn việc làm từ doanh nghiệp.

Khoảng 8 giờ, anh Nguyễn Kế Thoại (43 tuổi), làm việc trong ngành xây dựng có mặt tại Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM để nộp hồ sơ. Anh Thoại chia sẻ đã nghỉ việc gần 3 tháng, hiện chưa tìm được việc mới nên nộp hồ sơ để được hưởng trợ cấp, trang trải chi phí sinh hoạt.

"Sáng nay đến trước tôi có nhiều người cũng nộp hồ sơ, sau khoảng 5 phút xếp hàng chờ đợi thì tôi được nhân viên trung tâm tư vấn quy trình nhanh gọn, dễ hiểu", anh Thoại nói.

Đông người nộp hồ sơ BHTN tại điểm tiếp nhận 161 Nguyễn Chí Thanh Ảnh: Dương Lan

Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp xong, nhiều người nán lại nghe doanh nghiệp tư vấn, tìm cơ hội việc làm mới Ảnh: Phan Diệp

Cũng trong sáng 14.8, tại điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp và giới thiệu việc làm số 161 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, chị Mẫn Nhi (29 tuổi, ở phường Bình Tân) đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Chị Nhi nghỉ việc 2 tháng nay do công ty cắt giảm nhân sự. Đây là lần thứ 2 chị nộp hồ sơ và thủ tục thực hiện khá nhanh gọn.

Dù sáng nay lượng người đến nộp hồ sơ khá đông chị vẫn hoàn tất thủ tục cho nhân viên tiếp nhận khá nhanh. Hồ sơ chị chuẩn bị gồm có: giấy đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giấy xác nhận chấm dứt hợp đồng lao động và sổ bảo hiểm xã hội. Với mức đóng bảo hiểm xã hội khoảng 5 triệu đồng/tháng, chị sẽ nhận được số tiền trợ cấp thất nghiệp khoảng 3 triệu đồng/tháng, tổng 3 tháng.

"Tôi quyết định tạm nghỉ một thời gian, chưa vội tìm công việc mới để ở nhà giải quyết công việc của gia đình. Bản thân nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự của công ty là điều đáng buồn nhưng tình hình khó khăn đành phải chấp nhận. Sáng nay, tôi thấy nhiều người cũng trong hoàn cảnh tương tự nên việc lấy số và chờ đợi là điều đương nhiên. May mắn, việc nộp hồ sơ diễn ra nhanh gọn, không mất quá nhiều thời gian", chị Mẫn Nhi cho hay.

Người nộp mang theo đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giấy tờ xác nhận chấm dứt hợp đồng lao động và sổ bảo hiểm xã hội Ảnh: Dương Lan

Anh Phan Thanh Hùng (34 tuổi, ở phường Bình Tân) làm việc trong lĩnh vực xây dựng nhưng đã nghỉ việc 2 tháng nay. Để có thêm tiền trang trải cuộc sống, anh đến nộp hồ sơ và chờ nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

"Đến đây mới biết có nhiều người cũng giống hoàn cảnh của mình. Đây là lần đầu tiên tôi đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, có gì thắc mắc sẽ hỏi những người xung quanh và cán bộ ở đây. Tôi cũng trong thời điểm tìm kiếm công việc mới, sẽ cố gắng có việc làm để có lương vào những tháng cuối năm", anh Hùng cho hay.

Dòng người xếp hàng chờ tới lượt hướng dẫn nộp hồ sơ Ảnh: Dương Lan

Người dân chờ tới lượt nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp Ảnh: Dương Lan

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm, tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực TP.HCM cũ có xu hướng giảm mạnh. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, trung tâm tiếp nhận 66.192 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 9.135 hồ sơ (giảm 12,13%) so với cùng kỳ năm 2024 (75.327 hồ sơ).

Sau khi hoàn tất thủ tục, anh Thoại nán lại để tham gia Ngày hội việc làm tổ chức tại trung tâm. Tại đây, anh nhận được sự tư vấn của một số doanh nghiệp nhưng chưa tìm được công việc như mong muốn nên dự định sẽ tìm hiểu thêm trên trang website: https://vieclamhcm.com.vn của trung tâm.

