Dí roi điện vào người bị còng tay: Công an phường lẫn nạn nhân đều nói chỉ 'hù dọa'

Đình chỉ công tác đại úy trong vụ dí roi điện vào người nam thanh niên

Chiều 4.10, đại tá Lê Trung Hai, Trưởng Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam), cho biết liên quan đến vụ cán bộ công an phường dí roi điện vào người thanh niên bị còng tay để hù họa, đơn vị đã ban hành quyết định đình chỉ công tác đối với đại úy Trần Đình Định, cán bộ Công an P.Vĩnh Điện. Trong khi đó, xác minh bước đầu từ 2 phía cho thấy đây chỉ là hình thức "hù dọa" trong quá trình lấy lời khai.

Theo đại tá Hai, sau khi nhận được thông tin về một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cán bộ công an dí roi điện vào thanh niên bị còng tay để hù dọa được cho là xảy ra trên địa bàn TX.Điện Bàn, đơn vị đã khẩn trương xác minh và xác định vụ việc xảy ra tại Công an P.Vĩnh Điện. Người mặc sắc phục công an trong clip là đại úy Trần Đình Định.

"Chúng tôi đã chỉ đạo công an phường này cùng các cá nhân, tập thể phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để cung cấp thông tin, làm rõ vụ việc trên tinh thần tuyệt đối không bao che, sai đến đâu xử lý đến đó", đại tá Hai nói.

Dùng roi điện "hù dọa"?

Theo báo cáo của Công an P.Vĩnh Điện, khoảng 15 giờ ngày 8.9, Dương Văn Hòa (21 tuổi, ở xã Điện Tiến, TX.Điện Bàn) mang theo một con dao tự chế đi cùng 2 người bạn đến nhà gặp Trần Hải (18 tuổi, ở xã Điện Phương, TX.Điện Bàn) để đánh nhau, do có xích mích từ trước.

Không gặp Hải tại nhà, nhóm Hòa quay về. Trên đường, nhóm Hòa lại bất ngờ gặp Hải cùng 20 người bạn chặn đường. Ba người trong nhóm Hòa bỏ xe máy, chạy bộ về P.Vĩnh Điện, chuẩn bị dao tự chế để vào đánh nhau với nhóm của Hải, lấy lại xe máy.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, khi chuẩn bị đi đánh nhau thì nhóm của Hòa gặp tổ tuần tra Công an P.Vĩnh Điện.

Thấy nhóm Hòa có dấu hiệu nghi vấn, tổ tuần tra truy đuổi, bắt giữ được Hòa, còn 2 người kia bỏ chạy. Tại đây, tổ tuần tra thu giữ được 5 dao tự chế và một xe máy, đồng thời đưa Hòa về trụ sở công an phường làm việc.





Quá trình làm việc, Hòa ngoan cố không chịu hợp tác, chỉ khai nhận quen biết 2 người kia trên mạng xã hội, không rõ lai lịch. Trong khi đó, lực lượng công an muốn khai thác rõ thông tin để kịp thời ngăn chặn những hành vi đáng tiếc có thể xảy ra.

Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, hành vi côn đồ của các nghi can cần tập trung làm rõ, đại úy Trần Đình Định và đại úy Nguyễn Hồng Phong tiến hành làm việc, khai thác thông tin về 2 người đi cùng với Hòa.

Trong quá trình làm việc, đại úy Định có sử dụng roi điện "hù dọa" Hòa như trong clip đăng tải. Sau đó, Hòa đã khai nhận 2 người bạn còn lại và lực lượng công an tiếp tục truy bắt để củng cố hồ sơ, xử lý.

Dương Văn Hòa cũng xác nhận thời điểm đó có mâu thuẫn với nhóm bên kia, lại bị giữ xe nên nên cả nhóm Hòa rủ nhau đến đó lấy xe máy lại. Khi đi, do có cầm theo hung khí nên bị công an tuần tra phát hiện, đưa về trụ sở.

Hòa cũng cho biết đoạn clip trên không có thể hiện hết chi hết mấy cán bộ công an yêu cầu Hòa khai những người đi cùng. Khi Hòa không khai, bị cán bộ công an cầm roi điện "hù dọa". Cụ thể, Hòa khẳng định cán bộ công an có cầm roi điện bật lên nhưng không có chích vào người, chỉ quơ quơ ở ngoài. "Em thấy sợ quá nên nhảy lên, né, la hét chứ roi điện không đụng vào người", Hòa khai.

Cũng theo Hòa, sau vụ việc cán bộ công an dí roi điện "hù dọa" thì hiện sức khỏe và tâm lý vẫn bình thường. Hòa cũng không biết có người đã quay clip đăng lên mạng xã hội.