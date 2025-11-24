Di sản Việt Nam qua góc nhìn Gen Z

Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày di sản văn hóa Việt Nam, Tạp chí Vietnam Heritage phối hợp cùng Hội Di sản văn hóa TP.HCM và nhóm truyền thông Gen Zi Sản (Đại học FPT) tổ chức cuộc thi Ảnh di sản Việt Nam 2025, và lễ trao giải diễn ra tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, TP.HCM ngày 23.11, thu hút đông đảo các nghệ sĩ nhiếp ảnh và người trẻ quan tâm đến văn hóa – di sản.

Với thông điệp “Chạm di sản – cảm chất riêng”, mùa giải năm nay ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ sự tham gia sáng tạo của nhóm truyền thông Gen Zi Sản - yếu tố góp phần đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Phong phú di sản Việt Nam qua nhiều góc nhìn

Huy chương vàng ở bảng A (dành cho mọi độ tuổi) đã thuộc về nhiếp ảnh gia Phan Huy Thiệp với tác phẩm "Lễ cấp sắc Then người Nùng Phàn Slình ở Lạng Sơn"

ẢNH: BTC

Huy chương vàng giải bảng B dành cho thế hệ Gen Z được trao cho Nguyễn Quốc An với tác phẩm "Tiếp nối" ẢNH: BTC

Có 1.034 tác phẩm từ 203 tác giả trên khắp cả nước tham gia cuộc thi. Các tác phẩm phản ánh sự phong phú của di sản Việt Nam qua nhiều góc nhìn: từ di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, phong tục, tập quán, lễ hội đến cảnh quan thiên nhiên và đời sống cộng đồng. Mùa giải này ghi nhận mức độ tham gia rộng nhất trong những năm gần đây.

Sự tham gia của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trải dài trên cả nước, tạo nên bức tranh toàn cảnh sống động về thiên nhiên và văn hóa Việt ẢNH: LỆ THỦY

Điểm thú vị của cuộc thi năm nay nằm ở sự đa dạng về độ tuổi tác giả: người lớn tuổi nhất sinh năm 1952, tác giả trẻ nhất sinh năm 2009. Điều này cho thấy sức hấp dẫn bền bỉ của nhiếp ảnh và khả năng kết nối thế hệ bằng câu chuyện di sản ẢNH: LỆ THỦY

Từ hơn một nghìn tác phẩm, ban giám khảo đã chọn 81 tác phẩm xuất sắc để trưng bày và hơn 30 tác phẩm để trao giải ở hai hạng mục: giải dành cho Gen Z và giải dành cho nhiếp ảnh gia không giới hạn độ tuổi. Cơ cấu mỗi bảng gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng và 10 giải khuyến khích.

Bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TP.HCM (bìa trái) tặng hoa và quà lưu niệm cho các nhà tài trợ ẢNH: LỆ THỦY

Một trong những dấu ấn khác biệt của mùa giải 2025 là sự đồng hành của Gen Zi Sản, nhóm sinh viên truyền thông Đại học FPT. Với cách tiếp cận trẻ trung, sáng tạo, Gen Zi Sản góp phần tạo nên diện mạo mới cho công tác truyền thông, đưa thông điệp “Chạm di sản - cảm chất riêng” đến gần hơn với giới trẻ qua các nền tảng số. Sự xuất hiện của họ không chỉ truyền cảm hứng mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong việc kết nối di sản với thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp tục hành trình bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam trong tương lai.

Hiện 81 tác phẩm được chọn vào vòng triển lãm được trưng bày tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, TP.HCM từ ngày 22 - 30.11.2025, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam. Đây là cơ hội để công chúng, đặc biệt là giới trẻ, “chạm” vào những giá trị văn hóa theo cách gần gũi nhất.

Cuộc thi Ảnh di sản Việt Nam được tổ chức từ năm 2012 và diễn ra hằng năm đến 2019, sau đó tạm ngưng. Từ năm 2020, cuộc thi trở lại mỗi năm, cùng với đó là triển lãm ảnh Di sản Việt Nam, trưng bày các bộ ảnh được chọn lọc.



