Đi tàu điện trên cao, dân công sở tiết kiệm tiền triệu giữa 'bão' giá xăng

13 giờ ngày 26.3, không phải giờ cao điểm nhưng tại các khoang tàu điện tuyến Cát Linh - Hà Đông vẫn chật kín hành khách. Đa số hành khách trên xe là những học sinh, sinh viên, người lao động và nhân viên văn phòng.

Hình ảnh các khoang trên tàu điện tuyến Cát Linh - Hà Đông không phải giờ cao điểm trong ngày ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục tăng và duy trì ở mức cao trong một số thời điểm, chi phí đi lại trở thành một phần gánh nặng đối với nhiều hộ gia đình, đặc biệt là những người thường xuyên sử dụng phương tiện cá nhân chạy bằng xăng. Vậy nên, nhiều người chọn cách bỏ lại phương tiện cá nhân, chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng.

Đi tàu điện trên cao, tiết kiệm hàng triệu đồng

Trao đổi với Thanh Niên, chị Đỗ Kiều Thảo (nhân viên văn phòng trú P.Yên Nghĩa, Hà Nội), cho biết hơn 1 tháng qua, chị đã bỏ phương tiện cá nhân, sử dụng tàu điện tuyến Cát Linh - Hà Đông kết hợp xe trợ lực điện để đi làm.

Theo chị Thảo, quãng đường từ nhà đến công ty tại P.Khương Đình khoảng 11 km, vốn là nỗi ám ảnh nhiều năm qua khi thường xuyên xảy ra tắc đường và ô nhiễm không khí. Nếu di chuyển bằng xe máy hay ô tô mất khoảng 45 phút - 1 tiếng nên mỗi ngày chị phải rời nhà từ khoảng 7 giờ - 7 giờ 15 để kịp giờ làm.

Chị Đỗ Kiều Thảo và chiếc xe trợ lực điện ẢNH: ĐÌNH HUY

"Đường rất tắc nên mỗi ngày đi làm về tôi thấy rất mệt", chị Thảo nói và cho biết, nhiều thời điểm trời mưa, tình trạng tắc đường trở nên nghiêm trọng hơn, có khi hơn 8 giờ chị mới đến được nơi làm việc. Cạnh đó, việc phải xếp hàng chờ đèn đỏ, hít khói bụi và căng thẳng lái xe giữa dòng người đông đúc khiến sức khỏe và tâm lý của chị bị ảnh hưởng không nhỏ.

Chính vì vậy, khi xăng tăng giá, chị đã quyết định chuyển đổi phương thức đi làm sang phương tiện công cộng. Theo đó, mỗi sáng, quãng đường từ nhà ra ga Yên Nghĩa khoảng 800 m, chị Thảo sẽ di chuyển bằng xe trợ lực điện. Sau đó, chị đi lên tàu, mất khoảng 15 phút là sẽ tới công ty.

"Đi tàu điện rất nhanh, không phải xếp hàng, không phải chờ đèn xanh đèn đỏ. Lên tàu thì ngồi thoải mái nghỉ ngơi, có thời gian thư giãn, không phải lái xe ngoài đường nên rất an toàn. Nói chung, tôi cảm thấy khỏe trong người, tâm lý thoải mái", chị Thảo nói và cho biết, từ ngày đi tàu, chị tối ưu được thời gian nhiều hơn, có ngày chị bắt chuyến tàu lúc 7 giờ 44 nhưng vẫn kịp có mặt ở công ty lúc 8 giờ.

Không khó để bắt gặp cảnh người dân mang những chiếc xe đạp gấp, xe trợ lực điện trên tàu điện để kết hợp di chuyển ẢNH: ĐÌNH HUY

Thực tế, chị Thảo đã có ý thức chuyển đổi sang phương tiện công cộng từ lâu. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng được đưa ra từ lúc xăng bắt đầu tăng giá. Việc chuyển đổi phương tiện k hông chỉ giải quyết được vấn đề thời gian mà sự kết hợp giữa xe điện và tàu điện còn mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Theo tính toán của chị Thảo, mỗi tháng chị chỉ tốn 280.000 đồng cho tiền vé tháng tàu điện. Chi phí sạc điện cho xe cũng rất thấp, khoảng 3 - 4 ngày mới phải sạc một lần và số tiền điện không đáng kể.

Trong khi đó, nếu di chuyển bằng ô tô trên cùng lộ trình, chị ước tính phải tốn khoảng 2 - 3 triệu đồng tiền xăng mỗi tháng. Ngay cả khi đi xe máy, chi phí xăng xe cũng dao động từ 300.000 - 400.000 đồng chưa kể chi phí sửa chữa.

Phương tiện công cộng là ưu tiên hàng đầu

Giống như chị Thảo, anh Phan Chí Hiếu (32 tuổi, trú P.Đống Đa, Hà Nội) cũng chuyển đổi phương tiện đi làm bằng tàu điện trên cao gần 1 tháng nay. Điều này giúp anh tiết kiệm được khoảng gần 1 triệu đồng/tháng trong bối cảnh xăng tăng giá và là khoản tiết kiệm khá lớn đối với mức lương công sở.

Từ ngày xăng tăng giá, anh Hiếu đã bỏ phương tiện cá nhân, di chuyển bằng phương tiện công cộng đi làm và những công việc khác ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo anh Hiếu, quãng đường từ nhà đến cơ quan khoảng 15 km, nếu di chuyển bằng xe máy sẽ mất gần 1 tiếng và khoảng 1 triệu đồng tiền xăng mỗi tháng cho việc đi lại thường xuyên.

Anh Hiếu đánh giá, việc giá xăng tăng sẽ thúc đẩy người dân quan tâm đến loại hình xe công cộng nhiều hơn. Ngoài việc đi làm, anh cũng thường xuyên di chuyển đến nhà người thân bằng xe buýt thay vì phương tiện cá nhân như trước.

"Nhược điểm lớn nhất của việc đi xe buýt là giờ cao điểm phải đợi chuyến dài và thời gian đến điểm hẹn lâu hơn nếu gặp tắc đường. Trong khi đó, các tuyến tàu điện dù phục vụ rất tốt nhưng vẫn còn quá ít so với nhu cầu của người dân và sự phát triển của thành phố. Tôi mong rằng, Hà Nội sẽ nhanh chóng triển khai những tuyến tàu điện để người dân thuận lợi hơn khi tham gia giao thông", anh Hiếu nói và cho hay sắp tới anh có dự định bán chiếc xe máy nếu xăng vẫn tăng giá.

Trong khi đó, anh Phạm Minh Hiếu (25 tuổi), khẳng định trước đây anh hay đi phương tiện cá nhân từ nhà ở phố Huỳnh Thúc Kháng (P.Đống Đa, Hà Nội) đến các nơi làm việc như Xuân Mai, Chương Mỹ (Hà Nội). Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, phương án đi làm bằng phương tiện công cộng sẽ được đặt lên hàng đầu.

Anh Phạm Minh Hiếu ẢNH: ĐÌNH HUY

"Tôi nghĩ đi phương tiện công cộng sẽ rất khả thi trong bối cảnh hiện nay bởi tiền xăng nhiều thời điểm cao gấp rưỡi thời gian trước. Tôi sẽ đi làm bằng tàu điện, đến điểm xuống sẽ sử dụng các phương tiện công cộng phù hợp với địa chỉ tôi muốn đến", anh Hiếu nói và cho rằng sử dụng phương tiện công cộng sẽ giúp không khí bớt ô nhiễm, giảm tắc đường và tiết kiệm được hàng triệu đồng so với phương tiện cá nhân.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện đơn vị quản lý 2 tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội (Hanoi Metro) cho biết, từ đầu tháng 3, lượng khách trên các tuyến tàu điện tăng vọt, trong đó, tuyến Nhổn - Ga Hà Nội tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể tháng 3.2025, tuyến Cát Linh - Hà Đông có lượng khách trung bình khoảng 35 - 40.000 khách/ngày, hiện tại khoảng 48.000 lượt khách/ngày; tuyến Nhổn - Ga Hà Nội năm ngoái khoảng 18.000 khách/ngày, hiện tại khoảng hơn 30.000 khách/ngày.

Theo vị đại diện, tuần đầu tiên sau thời điểm xăng tăng giá, lượng khách tăng 8 - 9%, những tuần sau, lượng khách vẫn tăng nhưng ở mức độ khoảng 6%.