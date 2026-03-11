Giá xăng tăng: 'Nếu chạm 30.000 đồng/lít, tôi sẽ đạp xe đi làm'

Giá xăng vừa tăng lên hơn 29.000 đồng/lít, tiến sát mốc 30.000 đồng/lít, khiến nhiều người ở TP.HCM bắt đầu tính chuyện thay đổi phương tiện đi lại, thậm chí chuyển sang đạp xe đi làm.

Cụ thể, lúc 23 giờ 45 phút ngày 10.3, liên Bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng tăng đồng loạt. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 1.344 đồng/lít; xăng RON95 tăng 2.073 đồng/lít.

Sẵn sàng đạp xe đi làm vì giá xăng tăng

Ông Bạch Đằng Quang (72 tuổi ở phường Diên Hồng) sáng 11.3 cho biết: "Nếu xăng chạm mốc 30.000 đồng/lít tôi sẽ đạp xe đi làm. Tôi đã tính đến việc này khoảng 1 tuần nay, trong bối cảnh xăng có thể tiếp tục tăng giá do căng thẳng tình hình chiến sự ở Trung Đông".

Ông Quang có thói quen đạp xe tập thể dục mỗi buổi sáng khoảng 40 km trong hơn 10 năm qua. Sau khi tập thể dục về, ông chạy xe máy đi làm ở văn phòng thừa phát lại ở xã Hóc Môn, cách nhà khoảng 20 km.

"Trước đây, khoảng 2 ngày tôi đổ xăng 1 lần, mỗi lần chỉ đổ 30.000 đồng. Bây giờ giá xăng tăng gần chạm mốc 30.000 đồng rồi, chỉ chạy được hơn 1 ngày", ông Quang cho biết.

Ông Quang đã sẵn sàng đạp xe đi làm Ảnh: NVCC

Anh Mai Thanh Nguyên (ở phường Thạnh Mỹ Tây) cũng có một chiếc xe đạp ở nhà nhưng ít sử dụng, phần vì lười, tốn thời gian hơn và không tiện bằng xe máy. Trong bối cảnh giá xăng tăng cao, anh Nguyên đã nghĩ tới việc chuyển sang sử dụng xe đạp làm phương tiện di chuyển chính.

"Giờ thực tế, mỗi lần ghé trạm đổ xăng, chi phí đã tăng vọt so với trước đây, gây một áp lực không nhỏ lên ngân sách chi tiêu hàng tháng, nhất là khi thu nhập của tôi vẫn chưa có sự điều chỉnh tương ứng", anh Nguyên nói.

Trạm xăng trên đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú, trưa 11.3 Ảnh: Phan Diệp

Giá xăng gần 30.000 đồng/lít như hiện tại gây áp lực cho tài chính của tôi. Một tuần, tôi tốn khoảng 150.000 đồng đổ xăng. Với giá xăng hiện tại, tôi có thể tốn gần 300.000 đồng. Như vậy, mỗi tháng có thể thể tốn 1,2 triệu đồng trong khi thu nhập không tăng. Giờ chỉ biết tiết kiệm tiền xăng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu", anh Nguyên chia sẻ.

Kịch bản cho việc chuyển đổi

Đoạn đường từ nhà anh Nguyên ở ngã tư Hàng Xanh đến chỗ làm khoảng 7 km nên anh Nguyên nghĩ cũng không khó cho chuyện đạp xe đi làm. "Vừa tốt cho sức khỏe vừa tiết kiệm được tiền xăng trong tình hình này, tôi nghĩ là một công đôi việc. Hiện tại, khi đi ngang qua các cây xăng thấy nhiều người đợi đông quá, tôi nghĩ sẽ mất thời gian nhiều hơn cho mỗi lần đổ xăng", anh nói.

Với ông Quang, vì có sẵn phương tiện và thể lực tốt nên không cảm thấy quá khó khăn khi đạp xe đi làm. Ông định sẽ giảm bớt số km đạp xe tập thể dục từ 40 km xuống còn 20 km mỗi ngày, để dành sức đạp đến văn phòng. Ngoài ra, ông sẽ chuẩn bị thêm một bộ trang phục để thay trong trường hợp đạp xe đổ mồ hôi nhiều.

Anh Bùi Hoàng Tú, hướng dẫn viên du lịch sống tại phường Chợ Lớn đã duy trì thói quen đi làm bằng xe đạp khoảng 5 năm nay. Với những quãng đường gần, anh ưu tiên sử dụng xe đạp từ nhà đến chỗ làm. Tuy nhiên, khi cần di chuyển xa mới sử dụng xe máy.

Anh Tú đạp xe đi làm 5 năm qua Ảnh: NVCC

Trước đây, trung bình khoảng 1 tuần anh đổ xăng một lần với số tiền khoảng hơn 160.000 đồng cho bình xăng xe mô tô loại 9 lít. Tuy nhiên vài ngày trước, khi giá xăng tăng cao, chi phí đổ đầy bình xe máy đã lên hơn 200.000 đồng, khiến anh bắt đầu cân nhắc nhiều hơn trong việc sử dụng xe máy của mình.

Theo anh Tú, trước kia việc đi lại khá thoải mái, nhưng hiện nay anh đang tính phương án chủ động hạn chế sử dụng xe máy và tăng cường đi xe đạp để tiết kiệm chi phí.

Còn anh Tú cho biết: "Khi nào thật sự cần đi xa tôi mới chọn xe máy, còn bình thường vẫn cố gắng đi xe đạp để tối ưu chi tiêu. Với những chuyến đi xa hơn, chẳng hạn lên khu vực Thủ Đức tôi sẽ kết hợp đi metro cùng các loại xe buýt để thuận tiện di chuyển".

Theo khảo sát của PV Thanh Niên, sáng 11.3 với 10 người đang có sẵn xe đạp dùng để tập luyện trước đây, có đến 6 người cho biết sẵn sàng đạp xe đi làm nếu giá xăng tăng cao. 4 người còn lại chia sẻ họ chưa nghĩ đến sẽ đạp xe đi làm vì nhà cách công ty khá xa, trên 20 km. Còn bạn thì sao? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới!