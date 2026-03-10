Giá gas tăng gần 100.000 đồng/bình, hàng quán TP.HCM lo tăng giá món ăn

Giá gas tăng gần 100.000 đồng/bình trong thời gian ngắn đang khiến nhiều hàng quán nhỏ ở TP.HCM lo lắng vì chi phí chế biến đội lên. Một số tiểu thương cho biết nếu tình hình kéo dài, họ có thể buộc phải tăng giá món ăn để bù chi phí.

Khoảng 1 tuần nay, việc buôn bán chuối, khoai chiên tại chợ Bà Chiểu của ông Trần Tuấn Minh bị ảnh hưởng không ít đến giá gas tăng. Ông Minh cho biết, việc chế biến thức ăn bán ra của ông phụ thuộc chính vào gas nên đang rất lo lắng. Ông đang nghĩ đến việc tăng giá bán chuối chiên và chuyển đổi phương thức nấu.

Giá gas tăng khiến người dân lo lắng

Hôm 8.3, ông Minh mua bình gas mới loại 12 kg, tăng 100.000 đồng/ bình (khoảng gần 500.000 đồng) so với trước đây. Theo ông, giá gas tăng đợt này quá cao so với những lần tăng trước nên sẽ ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận.

Ông Minh bán chuối chiên ở chợ Bà Chiểu Ảnh: Phạm Hữu

Cứ 10 ngày ông phải mua một bình gas mới nên 1 tháng sẽ chi thêm 300.000 đồng tiền gas. Hiện tại, ông Minh bán mỗi cái bánh chuối chiên giá 10.000 đồng và đang cân nhắc tăng giá trong bối cảnh giá gas tăng mạnh.

"Nếu tôi tăng giá lên cao sẽ không có ai mua và không còn khách nào quay lại. Nếu tình trạng này lâu hơn tôi sẽ nghỉ bán hoặc tìm cách đổi sang phương thức nấu khác", ông Minh phân trần và cho rằng chưa kể những thứ khác cũng tăng như các loại bao ni lông cũng tăng từ 40.000 đồng/kg lên 46.000 đồng/kg.

Cũng là người bán bánh chuối chiên trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng, chị Kim Yến cứ 4 - 5 ngày lại thay một bình gas mới. 4 ngày trước, chị mua bình gas 12 kg với giá 330.000 đồng và cho biết hiện tại đã tăng lên khoảng 380.000 đồng.

Chị Yến lo lắng khi giá gas và các nguyên vật liệu đều tăng Ảnh: Phan Diệp

Tương tự ông Minh, sáng 9.3, chị Yến mua bao ni lông và được người bán thông báo tăng lên 6.000 đồng/kg. "So với trước tết, giá khoai lang hiện tăng khoảng 4.000 đồng/kg, dầu ăn tăng khoảng 60.000 đồng/can 30 lít. Cái gì cũng tăng giá rồi, nhưng tôi vẫn bán bánh chuối chiên 7.000 đồng/cái, chắc ít hôm nữa sẽ tăng lên 1.000 đồng/cái", chị Yến nói.

Đại lý gas nói gì?

Trước tình hình giá gas tăng, một chủ tiệm bán hủ tiếu trên đường Lê Quang Định, phường Bình Thạnh cho biết những ngày qua giá cả nguyên liệu đầu vào như: thịt heo, bao ni lông, các nguyên liệu khác đều tăng mạnh.



Lo lắng tăng thêm khi việc mua gas cũng khó khăn hơn, bởi các đại lý đều thông báo hạn chế nguồn hàng. Tiệm chỉ mua được 2 bình thay vì mua đến 4 bình gas mỗi lần như trước kia.

"Điều này dẫn đến việc quán phải tăng giá bán lên gần 5.000 đồng/tô (từ 60.000 đồng lên 65.000 đồng) mới bù đủ chi phí tăng lên", chủ tiệm cho biết.

Một quán ăn trên đường Nguyễn Duy Trinh cho biết 3 - 4 ngày dùng hết một bình gas 12 kg Ảnh: Phan Diệp

Tương tự chị Thanh Xuân, một tiểu thương tại chợ Bà Chiểu cho biết cũng vừa mua một bình gas loại 12 kg rất khó khăn vào tối 8.3 và với giá cao hơn những lần trước. "Khi tôi đang nấu cơm thì hết gas, gọi đại lý nhận được thông báo là không có gas để bán. Sau đó, tôi gọi nhờ đến 3 chị em liên hệ nhiều nơi để mua gas nhưng vẫn không có, mãi đến tối mới mua được", chị Xuân nói.

Tại phường Bình Trưng, một đại lý gas không chia sẻ với PV Thanh Niên về mức giá hiện tại với lý do là "diễn biến giá cả phức tạp lắm". Người này chỉ cho biết giá gas có tăng mạnh, từ 30.000 đồng - 80.000 đồng/bình 12 kg và nguồn hàng hạn chế bắt từ đầu tháng 3.

"Đại lý cấp trên của tôi cũng bắt đầu bán nhỏ giọt, chỉ cung cấp cho tôi một nửa số lượng so với trước đây. Tôi bán giá tăng theo đại lý cấp trên, không lợi dụng tình hình để bán giá cao cho khách hàng", chủ đại lý nói.

Một đại lý gas ở phường Bình Trưng Ảnh: Phan Diệp

Về giá gas loại 12 kg/bình, một người giao gas ở phường Bình Trưng cho biết hiện giá bán lẻ cho các hộ gia đình dao động khoảng 460.000 đồng/bình. Các cửa hàng mua thường xuyên hơn thì có chiết khấu nên rẻ hơn, khoảng 380.000 đồng/bình.

Còn ở phường Gia Định, chủ một đại lý gas cho biết thời điểm này vẫn bán và cung cấp đủ hàng cho khách hàng mà không sợ thiếu hụt. Lý do là lượng gas dự trữ trong kho vẫn còn rất nhiều.

Tuy nhiên, hiện tại số lượng hàng nhập từ các công ty cũng giảm khoảng 40% (khoảng từ 15 – 20 bình mỗi ngày). Đại lý cũng bán với giá bình ổn và chi phí tăng khoảng 40.000 đồng/bình, giá từ 450.000 đồng/bình loại 12 kg so với thời điểm trước đây.