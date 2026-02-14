Hoa ly ‘nhảy giá’, cao gấp 3 ngày thường vẫn 'cháy hàng'

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng 14.2 (tức 27 tháng chạp), không khí đông đúc, nhộn nhịp diễn ra trên khắp các khu chợ tại thủ đô Hà Nội khi người dân đổ xô đi mua sắm tết.

Chợ hoa Quảng An luôn trong tình trạng đông đúc những ngày cận tết ẢNH: NGUYÊN QUANG

Tại chợ hoa Quảng An (P.Tây Hồ, Hà Nội), hàng nghìn người dân đổ về mua hoa tươi, lực lượng chức năng luôn có mặt để phân luồng, tránh ùn tắc giao thông.

Theo quan sát, các loại hoa bán chạy và được ưa chuộng nhất dịp này là hoa ly, hoa lay ơn, hoa mộc lan... Chính vì lượng khách mua quá đông nên giá hoa đã tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường.

Trong các loại hoa trên, hoa ly là loại hoa tăng mạnh nhất. Trong ngày 27 tết, loại hoa ly đơn 3 tai có giá 500.000 đồng/10 cành, loại 5 - 7 tai có giá 700.000 đồng (đắt gấp đôi ngày thường), đắt nhất là ly kép có giá từ 900.000 - 1,1 triệu đồng loại 3 - 5 tai (đắt hơn 2 lần so với ngày thường).

Đặc biệt, loại hoa ly kép Anouska trắng viền hồng có thời điểm lên tới 1,4 - 1,6 triệu đồng/10 cành (đắt gấp 3 ngày thường) nhưng vẫn "cháy hàng" do quá nhiều người tìm mua.

Hoa ly luôn năm nay được người dân ưa chuộng ẢNH: NGUYÊN QUANG

Chị Hồng, một tiểu thương ở chợ hoa Quảng An, khẳng định, giá hoa ly tăng theo ngày, giá chị bán cho khách vẫn là giá bán buôn. Lý giải về việc hoa ly tăng giá chóng mặt, chị Hồng cho biết, năm nay người dân rất thích loại hoa ly kép trắng viền hồng, hồng đậm viền trắng, hoặc hồng phấn. Loại này bông to, nhiều tầng cánh giống hoa hồng, hương thơm dịu nhẹ, không có phấn hoa và độ bền cao.

Chị Hồng cho biết thêm, loại hoa này khi cắm trong bình kết hợp với tuyết mai chơi tết thì rất đẹp và sang, có nhiều thời điểm chị bán giá từ 1,2 - 1,4 triệu đồng/10 cành nhưng vẫn cháy hàng.

Các loại hoa ly tăng giá theo từng ngày ẢNH: NGUYÊN QUANG

Theo các tiểu thương, hoa ly kép có thời gian chơi rất lâu, khoảng 7 - 10 ngày nếu chăm sóc đúng cách. Dịp cận tết, do nguồn cung có hạn trong khi nhu cầu tăng vọt, khiến giá bị đẩy lên cao.

Trong khi đó, tại một số chợ dân sinh trong khu vực Hà Nội, giá hoa ly cũng tăng khá mạnh, nhiều nơi cao hơn chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội. Theo đó, giá hoa ly đơn loại 3 tai có giá 500 - 600.000 đồng/10 cành, loại hoa ly kép có thời điểm lên đến 1,6 triệu đồng/10 cành.

"Tôi giật mình khi tiểu thương báo giá hoa ly kép. Năm nay, do giá quá cao nên tôi chọn mua loại hoa ly đơn 10 cành với giá 500.000 đồng loại 5 tai", chị Xuân Trang (30 tuổi, ở P.Thanh Liệt, Hà Nội) chia sẻ.

Tại khu vực chợ hoa Tây Tựu (chợ tại một trong những làng trồng hoa lớn nhất miền Bắc), loại hoa ly kép Anouska trắng viền hồng cũng trong tình trạng cháy hàng dù có thời điểm giá bán lên tới 1,4 triệu đồng/10 cành.

Hoa ly kép Anouska trắng viền hồng tại chợ hoa Tây Tựu dù giá cao gấp 3 ngày thường vẫn cháy hàng ẢNH: NGUYÊN QUANG

Anh Duy, người dân làng Tây Tựu, cho biết, thời điểm này hầu như các tiểu thương không còn hoa ly kép Anouska để bán, trong khi lượng hoa tại vườn cũng còn lại rất ít, các nhà vườn hiện không nhận bán buôn mà chỉ bán lẻ, dự kiến giá hoa vẫn có thể tăng thêm.

"Năm nay hoa đào nở trước tết còn hoa ly lại nở đúng dịp nên nhiều người chuyển sang chọn hoa ly khiến giá được đẩy lên rất cao. Tối qua 13.2, loại hoa ly kép Anouska trắng viền hồng ở chợ Tây Tựu tăng lên 1,4 triệu đồng/10 cành nhưng tiểu thương không còn hàng để bán", anh Duy nói.

