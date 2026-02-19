Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Mùng 3 tết cúng hóa vàng: Chợ truyền thống đông nghịt, nhiều thực phẩm tăng giá

Ni Na
Ni Na
19/02/2026 12:06 GMT+7

Sáng 19.2 (mùng 3 tết), nhiều chợ truyền thống ở TP.HCM đông kín người mua đồ cúng hóa vàng. Ghi nhận cho thấy gà, heo quay và rau xanh đồng loạt tăng giá so với trước đó.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng 19.2 (nhằm mùng 3 tết), nhiều thực phẩm ở chợ tăng giá. Người dân đổ xô đi mua đồ cúng ngày cúng hóa vàng, tiễn ông bà tổ tiên về âm cảnh.

Tại chợ Bà Chiểu (phường Gia Định, TP.HCM), giá tăng chủ yếu ở các mặt hàng thịt heo, thịt gà và rau xanh. Tiểu thương cho biết lượng khách đi chợ mùng 3 tết đông hơn 2 ngày trước đó. Nhu cầu tăng nên giá có nhích lên từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng mỗi kí tùy loại.

Mùng 3 tết cúng hóa vàng: Chợ tăng giá , siêu thị giữ ổn định giá cả - Ảnh 1.

8 giờ sáng mùng 3 tết, chợ Bà Chiểu đông người đi mua sắm cúng tiễn ông bà

ẢNH: NI NA

Mùng 3 tết cúng hóa vàng: Chợ tăng giá , siêu thị giữ ổn định giá cả - Ảnh 2.

Mặt hàng bán chạy nhất là gà sống. Dù giá ngày mùng 3 tết lên mức 180.000 đồng/con, (tăng khoảng 30.000 đồng)

ẢNH: NI NA

Mùng 3 tết cúng hóa vàng: Chợ tăng giá , siêu thị giữ ổn định giá cả - Ảnh 3.

Giá rau xanh đa phần tăng nhẹ khoảng 5-10% tùy loại. Rau muống giá 30.000/kg nhích lên so với ngày trước

ẢNH: NI NA

Mùng 3 tết cúng hóa vàng: Chợ tăng giá , siêu thị giữ ổn định giá cả - Ảnh 4.

Một số loại củ như khoai tây, cà rốt vẫn giữ mức khoảng 20.000 đồng/kg

ẢNH: NI NA

Mùng 3 tết cúng hóa vàng: Chợ tăng giá , siêu thị giữ ổn định giá cả - Ảnh 5.

Giá heo quay tăng thêm 20.000 đồng/kg so với trước tết. Nếu trước tết dao động quanh mức 300.000 đồng/kg, thì đến mùng 3 tết đã lên khoảng 320.000 đồng/kg

ẢNH: NI NA

Mùng 3 tết cúng hóa vàng: Chợ tăng giá , siêu thị giữ ổn định giá cả - Ảnh 6.

Giảm sâu nhất là hoa cúc, giá hiện chỉ còn chưa tới một nửa so với trước tết. Nếu thời điểm cận tết bó 10 bông được bán với giá 60.000 đồng, thì nay giảm còn khoảng 25.000 đồng

ẢNH: NI NA

Mùng 3 tết cúng hóa vàng: Chợ tăng giá , siêu thị giữ ổn định giá cả - Ảnh 7.

Nhiều tiểu thương cho biết mùng 3 tết là ngày đầu tiên họ mở hàng trở lại sau kỳ nghỉ

ẢNH: NI NA

Trong khi đó, nhiều siêu thị vẫn duy trì mức giá ổn định nhờ nguồn hàng được chuẩn bị từ trước tết. Nhiều chương trình khuyến mại được áp dụng trong những ngày đầu năm để khuyến khích người dân mua sắm.

Mùng 3 tết cúng hóa vàng: Chợ tăng giá , siêu thị giữ ổn định giá cả - Ảnh 8.

Tại siêu thị Co.opmart (phường Cầu Kiệu, TP.HCM), nguồn hàng đã được chuẩn bị và dự trữ từ trước tết. Siêu thị bảo đảm cung ứng đầy đủ trong những ngày mua sắm đầu năm

ẢNH: NI NA

Mùng 3 tết cúng hóa vàng: Chợ tăng giá , siêu thị giữ ổn định giá cả - Ảnh 10.

Chị Thanh Nhàn (53 tuổi, ở phường Cầu Kiệu) cho biết đang chọn mua cà chua, xà lách để làm salad. Chị cảm thấy yên tâm vì hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, giá được niêm yết minh bạch

ẢNH: NI NA

Tin liên quan

Chiều muộn 29 tết, chợ hoa Gia Định xả lỗ: Nhiều khách vẫn chê giá cao

Chiều muộn 29 tết, chợ hoa Gia Định xả lỗ: Nhiều khách vẫn chê giá cao

29 tết, tiểu thương tại chợ hoa Gia Định (TP.HCM) đồng loạt xả hàng trước giờ trả mặt bằng. Dù giá đã giảm so với những ngày trước, nhiều khách vẫn cho rằng giá bán chưa thật sự hấp dẫn.

Chợ hoa ở Huế ngày 29 tết: 'Mừng quá, vừa hết để kịp về đón giao thừa'

Hoa tết lỡ mùa, nông dân Chợ Lách vẫn giữ trọn chữ nghề

Khám phá thêm chủ đề

chợ tăng giá mùng 3 tết Thịt heo siêu thị TP.HCM chợ cúng hóa vàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận