Mùng 3 tết cúng hóa vàng: Chợ truyền thống đông nghịt, nhiều thực phẩm tăng giá

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng 19.2 (nhằm mùng 3 tết), nhiều thực phẩm ở chợ tăng giá. Người dân đổ xô đi mua đồ cúng ngày cúng hóa vàng, tiễn ông bà tổ tiên về âm cảnh.

Tại chợ Bà Chiểu (phường Gia Định, TP.HCM), giá tăng chủ yếu ở các mặt hàng thịt heo, thịt gà và rau xanh. Tiểu thương cho biết lượng khách đi chợ mùng 3 tết đông hơn 2 ngày trước đó. Nhu cầu tăng nên giá có nhích lên từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng mỗi kí tùy loại.

8 giờ sáng mùng 3 tết, chợ Bà Chiểu đông người đi mua sắm cúng tiễn ông bà ẢNH: NI NA

Mặt hàng bán chạy nhất là gà sống. Dù giá ngày mùng 3 tết lên mức 180.000 đồng/con, (tăng khoảng 30.000 đồng) ẢNH: NI NA

Giá rau xanh đa phần tăng nhẹ khoảng 5-10% tùy loại. Rau muống giá 30.000/kg nhích lên so với ngày trước ẢNH: NI NA

Một số loại củ như khoai tây, cà rốt vẫn giữ mức khoảng 20.000 đồng/kg ẢNH: NI NA

Giá heo quay tăng thêm 20.000 đồng/kg so với trước tết. Nếu trước tết dao động quanh mức 300.000 đồng/kg, thì đến mùng 3 tết đã lên khoảng 320.000 đồng/kg ẢNH: NI NA

Giảm sâu nhất là hoa cúc, giá hiện chỉ còn chưa tới một nửa so với trước tết. Nếu thời điểm cận tết bó 10 bông được bán với giá 60.000 đồng, thì nay giảm còn khoảng 25.000 đồng ẢNH: NI NA

Nhiều tiểu thương cho biết mùng 3 tết là ngày đầu tiên họ mở hàng trở lại sau kỳ nghỉ ẢNH: NI NA

Trong khi đó, nhiều siêu thị vẫn duy trì mức giá ổn định nhờ nguồn hàng được chuẩn bị từ trước tết. Nhiều chương trình khuyến mại được áp dụng trong những ngày đầu năm để khuyến khích người dân mua sắm.

Tại siêu thị Co.opmart (phường Cầu Kiệu, TP.HCM), nguồn hàng đã được chuẩn bị và dự trữ từ trước tết. Siêu thị bảo đảm cung ứng đầy đủ trong những ngày mua sắm đầu năm ẢNH: NI NA