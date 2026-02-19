Mùng 3 tết cúng hóa vàng: Chợ truyền thống đông nghịt, nhiều thực phẩm tăng giá

Sáng 19.2 (mùng 3 tết), nhiều chợ truyền thống ở TP.HCM đông kín người mua đồ cúng hóa vàng. Ghi nhận cho thấy gà, heo quay và rau xanh đồng loạt tăng giá so với trước đó.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng 19.2 (nhằm mùng 3 tết), nhiều thực phẩm ở chợ tăng giá. Người dân đổ xô đi mua đồ cúng ngày cúng hóa vàng, tiễn ông bà tổ tiên về âm cảnh.
Tại chợ Bà Chiểu (phường Gia Định, TP.HCM), giá tăng chủ yếu ở các mặt hàng thịt heo, thịt gà và rau xanh. Tiểu thương cho biết lượng khách đi chợ mùng 3 tết đông hơn 2 ngày trước đó. Nhu cầu tăng nên giá có nhích lên từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng mỗi kí tùy loại.
Trong khi đó, nhiều siêu thị vẫn duy trì mức giá ổn định nhờ nguồn hàng được chuẩn bị từ trước tết. Nhiều chương trình khuyến mại được áp dụng trong những ngày đầu năm để khuyến khích người dân mua sắm.
