Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Chợ hoa ở Huế ngày 29 tết: 'Mừng quá, vừa hết để kịp về đón giao thừa'

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
16/02/2026 18:23 GMT+7

Chiều 29 Tết Bính ngọ, các chợ hoa tại TP.Huế trở nên tất bật khi tiểu thương hối hả tiêu thụ những chậu hoa cuối cùng. Dù mệt nhưng họ đều vui vì số hết hàng sớm, kịp trở về đoàn viên cùng gia đình.

Chiều 16.2 (tức 29 tháng Chạp), ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, không khí tại TP.Huế trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Tại khu vực ngã 6 (phường Thuận Hóa, TP.Huế) - một trong những điểm bán hoa tết sầm uất nhất nhì cố đô, nhiều tiểu thương tất bật, làm việcsớmi cường độ cao nhất để chuẩn bị khép lại một năm cũ.

Chợ hoa ở Huế ngày 29 tết: 'Mừng quá, vừa hết để kịp về đón giao thừa'- Ảnh 1.

Không khí nhộn nhịp tại chợ hoa khu vực ngã 6, TP.Huế chiều 29 tết.

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lượng hoa tại đây đã vơi đi đáng kể, chỉ còn lại thưa thớt trên các vỉa hè. Đa số người buôn đều đã hoàn thành mục tiêu doanh số của năm và đang tất bật dọn dẹp những chậu hoa cuối cùng để kịp về nhà. 

Dù trải qua những ngày dài mệt mỏi dưới nắng gió nhưng trên gương mặt mỗi người đều rạng rỡ nụ cười vì năm nay không phải rơi vào cảnh ế ẩm hay phải "bán thốc bán tháo" vào giờ chót.

Chợ hoa ở Huế ngày 29 tết: 'Mừng quá, vừa hết để kịp về đón giao thừa'- Ảnh 2.

Những chậu hoa cúc cuối cùng đang được tiểu thương tất bật sắp xếp để bàn giao cho khách

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Nguyễn Anh Dũng (65 tuổi, trú làng hoa cúc La Ỷ, TP.Huế) vừa nhanh tay chuyển những chậu hoa cuối cùng cho khách, vừa chia sẻ về một mùa vụ đặc biệt. Ông mang lên chợ hoa lần này hơn 300 chậu hoa cúc, đến chiều cuối năm, số lượng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Theo ông Dũng, chính vì ảnh hưởng của đợt lũ lụt vừa qua khiến lượng hoa cung ứng ra thị trường ít hơn mọi năm, dẫn đến tình trạng hết hàng sớm. 

"Tết năm nay lụt nên lượng hoa cũng ít nên chi bán hết sớm. Hiện tại là hết rồi, người dân đi mua cũng vui vẻ, không ép giá. Mừng quá, vừa kịp về nhà chuẩn bị để cúng giao thừa", ông Dũng phấn khởi nói.

Chợ hoa ở Huế ngày 29 tết: 'Mừng quá, vừa hết để kịp về đón giao thừa'- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Anh Dũng (65 tuổi) bên những chậu hoa cúc cuối cùng của mình

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cách đó không xa, quầy hoa của chị Trần Thị Minh Tâm (30 tuổi, phường Thuận Hóa) cũng đã vơi dần. Để sớm được về nhà ăn bữa cơm tất niên, chị Tâm quyết định bán nhanh giá gốc những chậu cúc còn sót lại. 

Không chỉ riêng chị, nhiều tiểu thương kinh doanh quất, đào cũng chọn cách bán giá vốn trong những giờ cuối cùng của năm để giải phóng mặt bằng.

Trong dòng người hối hả ấy, vẫn có những vị khách nán lại đến tận chiều muộn. Không phải họ chờ đợi để "ép giá" mà đơn giản là vì công việc quá bận rộn. Chị Dương Thị Phương (52 tuổi, phường Thanh Thủy) vừa chọn nhanh vài chậu hoa, vừa vui vẻ trò chuyện.

Chợ hoa ở Huế ngày 29 tết: 'Mừng quá, vừa hết để kịp về đón giao thừa'- Ảnh 4.

Cảnh mua bán diễn ra nhanh chóng, thuận lòng người mua vừa ý người bán tại khu vực trung tâm

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chợ hoa ở Huế ngày 29 tết: 'Mừng quá, vừa hết để kịp về đón giao thừa'- Ảnh 5.

Những chậu cúc hiếm hoi còn sót lại được bán giá vốn trong chiều 16.2

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chợ hoa ở Huế ngày 29 tết: 'Mừng quá, vừa hết để kịp về đón giao thừa'- Ảnh 6.

Chỉ còn lại thưa thớt vài chậu hoa trên các vỉa hè

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chị Phương tâm sự rằng dù biết đi mua giờ này sẽ không còn nhiều hoa đẹp, nhưng chị vẫn thấy thoải mái. 

"Tôi bận nhiều việc nên đến hôm cuối cùng của năm mới đi mua hoa được, đi thời điểm này không có hoa đẹp nhưng dù sao cũng vui vẻ, mua nhanh để người ta bán nhanh, còn kịp về nhà đón tết như mình", chị Phương nói.

Trời về chiều, khi những gian hàng dần được thu dọn, những chuyến xe chở hoa cuối cùng lăn bánh cũng là lúc những người lao động được trở về, gác lại lo toan để tận hưởng một cái tết bình an, hạnh phúc bên người thân.

Tin liên quan

Chiều muộn 29 tết, chợ hoa Gia Định xả lỗ: Nhiều khách vẫn chê giá cao

Chiều muộn 29 tết, chợ hoa Gia Định xả lỗ: Nhiều khách vẫn chê giá cao

29 tết, tiểu thương tại chợ hoa Gia Định (TP.HCM) đồng loạt xả hàng trước giờ trả mặt bằng. Dù giá đã giảm so với những ngày trước, nhiều khách vẫn cho rằng giá bán chưa thật sự hấp dẫn.

Khám phá thêm chủ đề

Tết Tết Nguyên đán Bính Ngọ Chợ hoa Huế giao thừa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận