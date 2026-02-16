Chợ hoa ở Huế ngày 29 tết: 'Mừng quá, vừa hết để kịp về đón giao thừa'

Chiều 16.2 (tức 29 tháng Chạp), ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, không khí tại TP.Huế trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Tại khu vực ngã 6 (phường Thuận Hóa, TP.Huế) - một trong những điểm bán hoa tết sầm uất nhất nhì cố đô, nhiều tiểu thương tất bật, làm việcsớmi cường độ cao nhất để chuẩn bị khép lại một năm cũ.



Không khí nhộn nhịp tại chợ hoa khu vực ngã 6, TP.Huế chiều 29 tết. ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lượng hoa tại đây đã vơi đi đáng kể, chỉ còn lại thưa thớt trên các vỉa hè. Đa số người buôn đều đã hoàn thành mục tiêu doanh số của năm và đang tất bật dọn dẹp những chậu hoa cuối cùng để kịp về nhà.

Dù trải qua những ngày dài mệt mỏi dưới nắng gió nhưng trên gương mặt mỗi người đều rạng rỡ nụ cười vì năm nay không phải rơi vào cảnh ế ẩm hay phải "bán thốc bán tháo" vào giờ chót.

Những chậu hoa cúc cuối cùng đang được tiểu thương tất bật sắp xếp để bàn giao cho khách ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Nguyễn Anh Dũng (65 tuổi, trú làng hoa cúc La Ỷ, TP.Huế) vừa nhanh tay chuyển những chậu hoa cuối cùng cho khách, vừa chia sẻ về một mùa vụ đặc biệt. Ông mang lên chợ hoa lần này hơn 300 chậu hoa cúc, đến chiều cuối năm, số lượng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Theo ông Dũng, chính vì ảnh hưởng của đợt lũ lụt vừa qua khiến lượng hoa cung ứng ra thị trường ít hơn mọi năm, dẫn đến tình trạng hết hàng sớm.

"Tết năm nay lụt nên lượng hoa cũng ít nên chi bán hết sớm. Hiện tại là hết rồi, người dân đi mua cũng vui vẻ, không ép giá. Mừng quá, vừa kịp về nhà chuẩn bị để cúng giao thừa", ông Dũng phấn khởi nói.

Ông Nguyễn Anh Dũng (65 tuổi) bên những chậu hoa cúc cuối cùng của mình ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cách đó không xa, quầy hoa của chị Trần Thị Minh Tâm (30 tuổi, phường Thuận Hóa) cũng đã vơi dần. Để sớm được về nhà ăn bữa cơm tất niên, chị Tâm quyết định bán nhanh giá gốc những chậu cúc còn sót lại.

Không chỉ riêng chị, nhiều tiểu thương kinh doanh quất, đào cũng chọn cách bán giá vốn trong những giờ cuối cùng của năm để giải phóng mặt bằng.

Trong dòng người hối hả ấy, vẫn có những vị khách nán lại đến tận chiều muộn. Không phải họ chờ đợi để "ép giá" mà đơn giản là vì công việc quá bận rộn. Chị Dương Thị Phương (52 tuổi, phường Thanh Thủy) vừa chọn nhanh vài chậu hoa, vừa vui vẻ trò chuyện.

Cảnh mua bán diễn ra nhanh chóng, thuận lòng người mua vừa ý người bán tại khu vực trung tâm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những chậu cúc hiếm hoi còn sót lại được bán giá vốn trong chiều 16.2 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chỉ còn lại thưa thớt vài chậu hoa trên các vỉa hè ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chị Phương tâm sự rằng dù biết đi mua giờ này sẽ không còn nhiều hoa đẹp, nhưng chị vẫn thấy thoải mái.

"Tôi bận nhiều việc nên đến hôm cuối cùng của năm mới đi mua hoa được, đi thời điểm này không có hoa đẹp nhưng dù sao cũng vui vẻ, mua nhanh để người ta bán nhanh, còn kịp về nhà đón tết như mình", chị Phương nói.



Trời về chiều, khi những gian hàng dần được thu dọn, những chuyến xe chở hoa cuối cùng lăn bánh cũng là lúc những người lao động được trở về, gác lại lo toan để tận hưởng một cái tết bình an, hạnh phúc bên người thân.