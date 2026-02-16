Nhà đông người ngày tết, làm sao để mạng Wi-Fi không ì ạch?

Khi số lượng thiết bị kết nối tăng, mạng Wi-Fi có thể dễ chậm hoặc thiếu ổn định làm ảnh hưởng đến trải nghiệm ngày tết. Để tránh phải tính đến chuyện nâng cấp gói cước sau tết hoặc đăng ký mạng 5G xài tạm ngày tết, một số điều chỉnh đơn giản có thể giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm mạng.

Chọn router Wi-Fi phù hợp nhu cầu và đặt đúng vị trí

Nhiều gia đình vẫn dùng router cũ từ nhà mạng cấp nhiều năm trước, vốn thường khó đáp ứng nhu cầu truy cập cao hiện nay. Các router hỗ trợ Wi-Fi 6 có khả năng xử lý nhiều thiết bị cùng lúc tốt hơn, tốc độ nhanh và độ trễ thấp hơn, phù hợp các gia đình có nhiều smartphone, Smart TV hay thiết bị nhà thông minh.

Vị trí đặt router Wi-Fi nên ở gần trung tâm nhà để tín hiệu lan tỏa đồng đều. Tránh đặt gần thiết bị kim loại lớn, tường dày hoặc thiết bị điện tử như lò vi sóng, tủ lạnh vì dễ gây nhiễu sóng. Vị trí cao, thoáng thường giúp tín hiệu phủ rộng hơn.

Điều chỉnh ăng-ten hợp lý và độ phủ sóng tốt

Router Wi-Fi có ăng-ten ngoài nên được chỉnh theo nhiều hướng khác nhau. Một ăng-ten đặt dọc, một ăng-ten đặt ngang có thể cải thiện vùng phủ sóng, từ đó giảm điểm yếu tín hiệu trong nhà.

Nếu quan tâm đến độ phủ sóng, người dùng có thể sử dụng các ứng dụng đo sóng Wi-Fi nhằm xác định khu vực tín hiệu yếu để điều chỉnh vị trí router hoặc bổ sung thiết bị hỗ trợ. Việc khảo sát nhanh có thể giúp cải thiện chất lượng kết nối mà không cần thay đổi lớn.

Vị trí đặt router Wi-Fi ảnh hưởng đến việc có phủ sóng khắp ngôi nhà hay không ẢNH: TOM'S GUIDE

Đối với những ngôi nhà nhiều tầng hoặc diện tích lớn, việc xuất hiện các "vùng chết" là điều dễ thấy. Bộ kích sóng hoặc hệ thống Wi-Fi Mesh sẽ giúp mở rộng phạm vi phủ sóng, giữ kết nối ổn định hơn dù tốc độ tối đa không tăng nhiều.

Cập nhật firmware và kiểm soát thiết bị truy cập

Firmware mới thường sửa lỗi, tăng hiệu suất và cải thiện bảo mật cho router Wi-Fi. Việc kiểm tra cập nhật hằng tháng giúp router hoạt động ổn định hơn, từ đó giúp hạn chế rủi ro gián đoạn mạng.

Nếu mật khẩu Wi-Fi từng chia sẻ rộng rãi, có thể xuất hiện thiết bị không mong muốn kết nối. Lúc này, tốt hơn hết hãy kiểm tra danh sách truy cập và đổi mật khẩu khi cần giúp băng thông được sử dụng hiệu quả hơn.

Chỉ cần một vài điều chỉnh nhỏ nói trên có thể giúp mạng Wi-Fi ổn định hơn trong dịp tết, đảm bảo việc giải trí, liên lạc và sử dụng internet hằng ngày diễn ra mượt mà ngay cả khi nhiều người cùng truy cập.