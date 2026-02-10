Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tắt Bluetooth và Wi-Fi có tiết kiệm pin smartphone?

Kiến Văn
10/02/2026 08:19 GMT+7

Nhiều người thường tắt Wi-Fi và Bluetooth trên smartphone để tiết kiệm pin, nhưng liệu việc này có thực sự cần thiết?

Theo các chuyên gia, câu trả lời là không. Nguyên nhân vì Bluetooth và Wi-Fi hiện nay tiêu thụ rất ít năng lượng, do đó việc tắt chúng không mang lại lợi ích đáng kể cho thời lượng pin smartphone như nhiều người vẫn nghĩ.

Tắt Bluetooth và Wi-Fi giúp tiết kiệm pin cho smartphone, nhưng không nhiều

Cụ thể, việc tắt Bluetooth và Wi-Fi trước đây có thể giúp tiết kiệm pin, nhưng công nghệ đã phát triển, đặc biệt khi các thiết bị hiện đại sử dụng Bluetooth Low Energy (LE), vốn gần như không tiêu tốn điện năng khi không kết nối.

Ngay cả khi đã ghép nối với tai nghe không dây hay đồng hồ thông minh, Bluetooth chỉ tiêu thụ khoảng 2,5 mW, đủ để một chiếc smartphone thông thường hoạt động trong khoảng 3 tháng. Tương tự, Wi-Fi cũng tiêu thụ ít năng lượng hơn so với dữ liệu di động, với mức tiêu thụ khoảng 30 mW khi kết nối, so với 50 đến 500 mW của dữ liệu di động.

Bật/tắt Bluetooth và Wi-Fi giúp pin smartphone cải thiện bao nhiêu?

Để kiểm tra mức tiêu hao pin của việc bật/tắt Bluetooth và Wi-Fi, một loạt thử nghiệm trên hai thiết bị đã được thực hiện: Galaxy Note 20 Ultra và Galaxy Z Flip6. Cả hai điện thoại đều được đặt ở chế độ máy bay và không làm phiền, đồng thời không có bất kỳ hoạt động nào trong suốt quá trình thử nghiệm.

Kết quả cho thấy, khi tắt Wi-Fi và Bluetooth, điện thoại hao pin khoảng 13,7% trong 24 giờ. Khi bật cả hai nhưng không kết nối, mức hao pin chỉ tăng nhẹ lên 17,1%. Điều đó có nghĩa, việc tắt hai kết nối này không mang lại sự tiết kiệm pin đáng kể.

Một điều thú vị là khi kết nối với mạng Wi-Fi yếu, mức hao pin có thể tăng vọt lên 1,6% mỗi giờ, tương đương 38,4% trong 24 giờ. Tuy nhiên, tình huống này hiếm khi xảy ra trong thực tế vì hầu hết người dùng thường ở trong môi trường có tín hiệu Wi-Fi mạnh.

Trong thực tế, các yếu tố tiêu tốn pin lớn hơn nhiều so với Wi-Fi và Bluetooth, bao gồm màn hình, bộ xử lý và kết nối di động. Đó là lý do tại sao khi cần tiết kiệm pin, chế độ tiết kiệm pin trên smartphone thường tắt các dịch vụ định vị và giảm hiệu suất CPU, nhưng không tắt Bluetooth hay Wi-Fi.

Vì vậy, việc giữ cho Wi-Fi và Bluetooth luôn bật không chỉ tiện lợi mà còn mang lại nhiều lợi ích thực tế. Wi-Fi hỗ trợ GPS và giúp smartphone tự động kết nối với các mạng đáng tin cậy, trong khi Bluetooth cần thiết cho tính năng tìm thiết bị. Với những lợi ích như vậy, việc tắt Wi-Fi và Bluetooth để tiết kiệm pin dường như không còn là lựa chọn hợp lý.

