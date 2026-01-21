Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Sắp có smartphone pin dùng cả tuần

Kiến Văn
Kiến Văn
21/01/2026 09:34 GMT+7

Với dung lượng pin 5.000 mAh trở thành tiêu chuẩn trên smartphone trong thời gian qua, nhiều người phải mang theo sạc dự phòng hoặc sử dụng chế độ tiết kiệm pin.

Tuy nhiên, realme đang muốn thay đổi cục diện này với việc chuẩn bị cho ra mắt chiếc smartphone trang bị viên pin khủng 10.001mAh, không chỉ là một mẫu concept hay nguyên mẫu trong phòng thí nghiệm.

- Ảnh 1.

realme đã sẵn sàng cho sự xuất hiện của smartphone pin dung lượng 10.001 mAh đầu tiên của hãng

ẢNH: REALME

Điểm nổi bật của sản phẩm này là viên pin Titan 10.001 mAh, vốn được realme khẳng định có thể sử dụng liên tục trong cả tuần. Đây là con số khá ấn tượng, nhưng điều đáng chú ý nhất nằm ở tốc độ mà realme đã thực hiện để biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế. Sau khi ra giới thiệu chiếc điện thoại concept pin 10.000 mAh vào năm ngoái, công ty đã bắt đầu sản xuất hàng loạt viên pin 10.001 mAh.

Smartphone với pin hơn 10.000 mAh sắp phổ biến

Không chỉ đơn thuần trang bị viên pin dung lượng lớn để gây ấn tượng, chiếc điện thoại của realme còn tích hợp các tính năng an toàn tiên tiến và công nghệ thông minh nhằm duy trì hiệu suất ổn định và làm chậm quá trình hao mòn theo thời gian. Theo thông tin từ realme, pin Titan được thiết kế để hoạt động hiệu quả ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt, cung cấp năng lượng ổn định trong suốt vòng đời của nó.

Tất cả công nghệ pin mới sẽ được giới thiệu trên chiếc realme P4 Power - mẫu điện thoại đầu tiên sử dụng pin Titan 10.001 mAh. Mặc dù realme chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật, nhưng không bất ngờ khi thời lượng pin dài là ưu tiên hàng đầu của P4 Power. Thông tin chi tiết về thời điểm ra mắt, khu vực phát hành và phần cứng sẽ được công bố trong thời gian tới.

- Ảnh 2.

Hình ảnh được Francis Wong chia sẻ

ẢNH: X

Francis Wong, trưởng bộ phận tiếp thị sản phẩm của realme, cũng đã chia sẻ hình ảnh về màn hình hiển thị thời lượng pin của realme P4 Power trên mạng xã hội X, cho thấy khả năng hoạt động của điện thoại ở chế độ tiết kiệm pin.

Không chỉ riêng realme, HONOR cũng vừa ra mắt sản phẩm HONOR Power 2 với viên pin lớn hơn một chút, dung lượng 10.080 mAh, chip MediaTek Dimensity 8500-series và hỗ trợ sạc nhanh. Các sản phẩm này cho thấy pin dung lượng lớn giờ đây đã trở thành hiện thực trong các sản phẩm thương mại thay vì chỉ dừng lại ở bản demo.

