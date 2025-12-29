Rò rỉ hình ảnh Honor Power 2 có thiết kế giống hệt iPhone 17 Pro

Theo PhoneArena, thông tin về Honor Power 2 nhận sự chú ý vì đây không phải là sản phẩm giả mạo hoặc hàng nhái iPhone 17 Pro, mà là một sản phẩm chính hãng dự kiến ra mắt trong những tuần đầu của năm 2026.

Hình ảnh được cho là của Honor Power 2 được đăng tải bởi The Panda is Bald trên Weibo ẢNH: WEIBO

Báo cáo từ người dùng có biệt danh "The Panda is Bald" trên Weibo, chia sẻ một bức ảnh mờ về Honor Power 2. Mặc dù thông số kỹ thuật vẫn chưa được xác nhận hoàn toàn, nhưng các báo cáo cho biết chiếc điện thoại này sẽ sở hữu viên pin khổng lồ 10.080 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80W và trang bị chip Dimensity 8500. Về màu sắc, Honor Power 2 có thể sẽ có tùy chọn đen hoặc cam, tương tự như màu sắc của iPhone 17 Pro.

Bức ảnh rò rỉ cho thấy cụm camera của Honor Power 2 có thiết kế giống hệt iPhone 17 Pro, mặc dù ống kính bên phải có vẻ không đối xứng. Đây là thông tin có thể khiến những người yêu thích thiết kế của Apple cảm thấy hài lòng, nhưng cũng không loại trừ khả năng gây khó chịu cho những ai không ưa phong cách của 'nhà táo'.

Đối với giá bán, Honor Power 2 được kỳ vọng được bán ở mức giá dưới 300 USD, tương tự như phiên bản đầu tiên có giá khoảng 270 USD. Hiện tại, chưa có thông tin chi tiết về việc sản phẩm có được phân phối ra thị trường toàn cầu hay không, nhưng nếu điều này xảy ra, với những tính năng nổi bật như pin lớn và sạc nhanh, Honor Power 2 hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng mà không cần phải chi trả một khoản tiền lớn như khi mua sản phẩm của Apple.