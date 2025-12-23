Khi sạc nhanh trở thành 'cái bẫy' của smartphone

Sạc nhanh trở thành một điểm bán hàng quan trọng khi các nhà sản xuất smartphone không ngừng nỗ lực cải tiến công nghệ. Nhưng trong quá trình đó, họ thường bỏ qua các tiêu chuẩn sạc mở và dẫn đến sự phát triển của công nghệ sạc nhanh độc quyền.

Cái bẫy mang tên sạc nhanh

Hiện nay, một số nhà sản xuất đang tham gia vào cuộc chạy đua về tốc độ sạc bằng cách quảng bá rầm rộ về những cải tiến trong tốc độ sạc của sản phẩm, nhưng lại không phải lúc nào cũng sử dụng chuẩn USB-C PD (Power Delivery) mở.

Sạc nhanh xuất hiện ngày càng phổ biến trên smartphone ẢNH: chụp màn hình THE VERGE

Thay vào đó, họ phát triển các hệ thống sạc độc quyền với những tên gọi như "VOOC", "SuperVOOC", "Warp", hay "SuperDart". Điều này khiến người dùng phải sử dụng bộ sạc và cáp cùng thương hiệu. Nếu kết nối cáp USB-C PD, tốc độ sạc sẽ không đạt được mức tối ưu dù cả bộ sạc và cáp đều có khả năng cung cấp công suất cần thiết.

Cáp đi kèm với smartphone có thể trông như cáp USB thông thường, nhưng thực tế chứa các linh kiện không theo tiêu chuẩn, nếu người dùng làm mất cáp và thay bằng cáp USB tiêu chuẩn, tốc độ sạc sẽ giảm đáng kể. Để duy trì làm việc, người dùng thường phải mua thêm bộ sạc từ hãng, vốn không rẻ.

Trong khi hầu hết điện thoại sử dụng chuẩn USB-C thường để sạc pin, các mẫu điện thoại có sạc nhanh độc quyền lại thường sử dụng cáp USB-A sang USB-C, khiến thị trường trở nên phân mảnh, buộc người dùng phải phụ thuộc vào kiểu sạc này và không thể tiếp cận các chuẩn sạc và truyền dữ liệu USB-C hiện đại.

Một trong những lý do cho tình trạng này vì USB-A cho phép các nhà sản xuất kiểm soát quá trình sạc và thực hiện các giao thức kết nối tùy chỉnh. Điều này cũng làm giảm khả năng tương thích với USB-C PD, vì các tiêu chuẩn này không được áp dụng cho các cáp hoặc bộ sạc độc quyền.

Khi chuẩn sạc mở thua cuộc trước sạc độc quyền

Nếu mua smartphone với công nghệ sạc độc quyền từ một thương hiệu lớn, việc tìm bộ sạc thay thế thường không quá khó. Nhưng nếu công nghệ sạc đến từ một công ty nhỏ hoặc chỉ áp dụng cho một số mẫu điện thoại, việc thay thế cáp hoặc bộ sạc bị hỏng thật khó khăn. Mặc dù người dùng vẫn có thể sạc ở tốc độ chậm hơn, nhưng nếu đã chọn smartphone chỉ vì công nghệ sạc nhanh, nó sẽ làm giảm giá trị của sản phẩm.

Năm 2019, Google đã yêu cầu hỗ trợ USB-C PD trên các smartphone Android mới. Tuy nhiên, quy định này không yêu cầu điện thoại phải sạc ở một công suất USB-C PD cụ thể, dẫn đến việc một số điện thoại vẫn chỉ sạc ở tốc độ 15W hoặc 18W, thay vì 45W trở lên. Đáng lưu ý, USB-C PD hoàn toàn có khả năng cung cấp công suất cao hơn nhiều, lên đến 240W cho các thiết bị như máy tính xách tay.

Vậy tại sao các nhà sản xuất vẫn tiếp tục tạo sạc độc quyền? Một lý do là họ muốn kiểm soát thị trường thứ cấp cho cáp và bộ sạc. Hơn nữa, nhiều công ty không thể cạnh tranh về hiệu suất, thiết kế phần mềm hoặc sự đổi mới với các ông lớn trong ngành như Samsung hay Apple, vì vậy họ bám vào những chiêu trò có thể bán được. Kết quả là, một số điện thoại hiện nay vẫn bị mắc kẹt với những loại cáp sạc kỳ lạ và gây khó khăn cho người dùng.