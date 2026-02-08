Những thói quen dùng smartphone gây lãng phí thời gian

Mặc dù một phần thời gian sử dụng smartphone có thể hữu ích cho công việc hay giao tiếp, tuy nhiên nhiều thói quen xấu vẫn khiến chúng ta lãng phí thời gian quý báu của mình.

Đầu tiên, một trong những thói quen phổ biến là tự mở khóa điện thoại mà không có lý do cụ thể. Nhiều người trong chúng ta thường cầm điện thoại lên chỉ để kiểm tra thông báo, đọc tin nhắn hay lướt mạng xã hội, dẫn đến việc tiêu tốn hàng giờ đồng hồ mà không hay biết. Để giảm thiểu tình trạng này, người dùng có thể thử sử dụng mật mã dài hơn thay vì mở khóa bằng khuôn mặt hay dấu vân tay. Thao tác này nhằm tạo ra một chút khó khăn nhưng sẽ giúp người dùng hạn chế việc mở khóa điện thoại quá thường xuyên.

Việc dành quá nhiều thời gian cho smartphone đã trở thành một vấn đề phổ biến hiện nay ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, thông báo từ các ứng dụng cũng là một nguyên nhân lớn khiến chúng ta bị phân tâm. Thay vì để điện thoại phát ra âm thanh mỗi khi có thông báo mới, hãy cài đặt chế độ im lặng hoặc chỉ nhận thông báo từ những ứng dụng quan trọng nhất. Đây là cách giúp người dùng tập trung hơn vào công việc và cuộc sống hằng ngày.

Hãy xem lại cách dùng smartphone mỗi ngày

Một mẹo khác là giữ những ứng dụng dễ gây xao nhãng ra khỏi màn hình chính để không bị cám dỗ mở những ứng dụng như mạng xã hội hay trò chơi, từ đó người dùng chỉ thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

Khi nhận được tin nhắn, hãy tránh trả lời ngay lập tức. Hãy thử tắt thông báo cho những cuộc trò chuyện không quan trọng để chỉ thấy thông báo khi mở ứng dụng, từ đó giúp người dùng tránh được những cuộc trò chuyện không cần thiết và tiết kiệm thời gian.

Để giảm thiểu sự cám dỗ từ điện thoại, tốt hơn hết người dùng hãy để nó ở nơi khuất tầm mắt. Nghiên cứu cho thấy việc nhìn thấy điện thoại có thể kích thích não bộ sản sinh dopamine, khiến người dùng muốn kiểm tra điện thoại thường xuyên hơn. Nếu điện thoại được cất giấu cẩn thận, người dùng sẽ ít có khả năng bị phân tâm.

Cuối cùng, hãy chú ý đến số lượng tab mở trên trình duyệt web. Việc mở quá nhiều tab có thể khiến người dùng mất thời gian tìm kiếm thông tin cần thiết. Thay vào đó, hãy lưu lại các trang web vào danh sách đọc để dễ dàng truy cập sau này.

Nhìn chung, smartphone có thể tiêu tốn thời gian của người dùng hơn bất kỳ thứ gì khác. Nếu muốn lấy lại một phần cuộc sống của mình, hãy thử áp dụng những thói quen tích cực trên, chỉ cần những thay đổi nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt lớn theo thời gian.