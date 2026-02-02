Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Nên khởi động lại smartphone bao lâu một lần?

Kiến Văn
Kiến Văn
02/02/2026 20:29 GMT+7

Nhiều người trong chúng ta có thể từng trải qua cảm giác thất vọng khi chiếc điện thoại mới mua chỉ sau vài tháng lại trở nên chậm chạp.

Khi điện thoại chậm có thể dẫn đến các hiện tượng như ứng dụng mở không nhanh như trước, tình trạng đơ máy xảy ra thường xuyên hơn… khiến người dùng cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, nguyên nhân của hiện tượng này không nhất thiết do tuổi thọ của điện thoại và chỉ một thao tác đơn giản cũng có thể hồi phục sức mạnh cho thiết bị mà nhiều người lại thường bỏ qua.

Một thao tác nhiều người bỏ qua khiến điện thoại ngày càng chậm - Ảnh 1.

Việc khởi động lại điện thoại sau một thời gian dài có thể cải thiện tốc độ của thiết bị

ẢNH: TẠO BỞI NANO BANANA

Theo các chuyên gia, một trong những lý do chính dẫn đến tình trạng smartphone chậm chạp là thói quen không khởi động lại thiết bị. Việc để điện thoại hoạt động liên tục trong thời gian dài sẽ khiến các tiến trình nền tích tụ, làm cho bộ nhớ bị kẹt và các dịch vụ không cần thiết vẫn tiếp tục hoạt động. Những hiện tượng này dần ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của thiết bị.

Các hệ điều hành Android và iOS được thiết kế để giúp việc khởi động lại thường xuyên thuận lợi cho người dùng, từ đó giải phóng bộ nhớ tạm thời và đóng các tiến trình không cần thiết. Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn để thiết bị của mình hoạt động liên tục trong nhiều tuần hoặc thậm chí hàng tháng.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên khởi động lại điện thoại ít nhất một lần mỗi tuần. Đối với những mẫu điện thoại cũ hơn hoặc có RAM hạn chế, thói quen này có thể tạo ra sự khác biệt lớn giúp giảm thiểu lỗi, cải thiện tốc độ và kéo dài thời gian sử dụng pin.

Nhìn chung, trước khi quyết định thực hiện các biện pháp quyết liệt như khôi phục cài đặt gốc hay mua một chiếc điện thoại mới, người dùng hãy thử khởi động lại thiết bị của mình. Đôi khi, một thao tác đơn giản có thể giải quyết phần lớn các vấn đề về tốc độ chậm.

Đừng quá ám ảnh mốc 80% khi sạc pin iPhone

Đừng quá ám ảnh mốc 80% khi sạc pin iPhone

Trong thời gian gần đây, nhiều người dùng được cho là đã nhầm lẫn về việc giới hạn sạc pin ở mức 80% cho iPhone.

