Loạt smartphone đáng chú ý ra mắt trong tháng 2

Nhiều thương hiệu lớn dự kiến sẽ ra mắt hoặc tiết lộ những smartphone mới trong tháng này, với các cái tên nổi bật nhất đến từ Samsung, Apple và Google.

Dòng Galaxy S26 nhận được sự quan tâm nhất trong tháng 2 ẢNH: REUTERS

Dòng Galaxy S26

Samsung sẽ giới thiệu dòng Galaxy S26 vào khoảng ngày 25.2 tại sự kiện Galaxy Unpacked. Dòng sản phẩm này có thể bao gồm Galaxy S26, S26 Plus và S26 Ultra. Thay vì thiết kế táo bạo, Samsung tập trung vào các nâng cấp quan trọng, với màn hình OLED sáng hơn, hiệu năng camera cải thiện, đặc biệt là trên phiên bản Ultra.

Các mẫu smartphone này sẽ được trang bị chip xử lý mới nhất, Snapdragon 8 Elite Gen 5 hoặc Exynos 2600, tùy thuộc khu vực, cùng với các tính năng thông minh hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và cả tùy chọn "màn hình bảo mật" mới.

iPhone 17e

iPhone 17e dự kiến ra mắt vào cuối tháng 2 tiếp tục thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Chiếc điện thoại này hứa hẹn sẽ mang đến một lựa chọn thân thiện với người dùng trong hệ sinh thái của Apple. Theo thông tin rò rỉ, iPhone 17e có thể được trang bị màn hình OLED 6,1 inch, chip A19, Face ID và thiết kế hiện đại.

iPhone 17e hứa hẹn khắc phục nhiều vấn đề ở iPhone 16e ẢNH: YAHOO

Nếu đúng như vậy, iPhone 17e sẽ trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm hiệu năng mạnh mẽ từ Apple mà không phải chi trả mức giá cao như các dòng điện thoại cao cấp.

iQOO 15R

Cuối tháng 2 cũng sẽ chứng kiến sự ra mắt của iQOO 15R, chiếc smartphone đầu tiên thuộc dòng sản phẩm "R" mới của thương hiệu Trung Quốc. iQOO 15R nhắm đến đối tượng game thủ và người dùng chuyên nghiệp, cung cấp hiệu năng mạnh mẽ với mức giá hợp lý.

Theo các tin đồn, iQOO 15R sẽ được trang bị chip xử lý Snapdragon 8 Gen 5, màn hình AMOLED với tần số quét cao và viên pin dung lượng lớn.

Pixel 10a

Lựa chọn tầm trung hấp dẫn Pixel 10a dự kiến sẽ ra mắt vào giữa tháng 2. Mặc dù chưa có ngày ra mắt chính thức, các báo cáo cho thấy điện thoại tiếp tục phát huy tầm nhìn của Google về nhiếp ảnh thông minh, với sự hỗ trợ của AI và trải nghiệm phần mềm mượt mà.

Pixel 10a sẽ có mức giá rẻ bất ngờ khiến nhiều đối thủ dè chừng ẢNH: BGR

Pixel 10a dự kiến được trang bị chip Tensor G4, màn hình AMOLED FHD+ và hệ thống camera chất lượng, hứa hẹn trở thành một đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone tầm trung.

Vivo V70 và V70 Elite

Vivo cũng không đứng ngoài cuộc khi chuẩn bị ra mắt hai mẫu smartphone tầm trung mới là Vivo V70 và V70 Elite vào giữa tháng 2. Theo những tin đồn, Vivo V70 có thể sở hữu viên pin dung lượng lớn 6.500 mAh, lý tưởng cho những người dùng ưu tiên thời lượng pin.

Bên cạnh đó, Vivo có thể sẽ chú trọng vào chất lượng camera với ống kính được tinh chỉnh bởi ZEISS, cùng thiết kế đẹp mắt và hiệu năng ổn định, thu hút cả những tín đồ nhiếp ảnh lẫn người dùng thông thường.

Dòng Poco X8

Dòng Poco X8 cũng đang được đồn đoán sẽ ra mắt trong tháng 2. Dòng sản phẩm này tiếp tục truyền thống của Poco trong việc cung cấp smartphone với mức giá cạnh tranh và hiệu năng mạnh mẽ.

Dự kiến, dòng sản phẩm của Poco sẽ bao gồm Poco X8, X8 Pro và X8 Pro Max, với các thông tin ban đầu cho thấy thiết bị sẽ tập trung vào hiệu năng, trang bị chip Snapdragon hoặc MediaTek Dimensity, màn hình AMOLED tần số quét cao và pin dung lượng lớn.