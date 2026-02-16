Chiều muộn 29 tết, chợ hoa Gia Định xả lỗ: Nhiều khách vẫn chê giá cao

29 tết, tiểu thương tại chợ hoa Gia Định (TP.HCM) đồng loạt xả hàng trước giờ trả mặt bằng. Dù giá đã giảm so với những ngày trước, nhiều khách vẫn cho rằng giá bán chưa thật sự hấp dẫn.
29 tết, tiếng loa thông báo yêu cầu hoàn trả mặt bằng trước 12 giờ vừa vang lên, không khí tại công viên Gia Định (phường Hạnh Thông, TP.HCM) lập tức trở nên tất bật. Các tiểu thương vội vàng thu dọn, rồi đưa hàng trăm chậu cúc vạn thọ, tắc, mai… bày dọc theo khu vực lề đường Hồng Hà để kịp "xả lỗ" trước giờ nghỉ tết.
