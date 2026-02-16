Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Chiều muộn 29 tết, chợ hoa Gia Định xả lỗ: Nhiều khách vẫn chê giá cao

Thái Hoà
16/02/2026 17:28 GMT+7

29 tết, tiểu thương tại chợ hoa Gia Định (TP.HCM) đồng loạt xả hàng trước giờ trả mặt bằng. Dù giá đã giảm so với những ngày trước, nhiều khách vẫn cho rằng giá bán chưa thật sự hấp dẫn.

29 tết, tiếng loa thông báo yêu cầu hoàn trả mặt bằng trước 12 giờ vừa vang lên, không khí tại công viên Gia Định (phường Hạnh Thông, TP.HCM) lập tức trở nên tất bật. Các tiểu thương vội vàng thu dọn, rồi đưa hàng trăm chậu cúc vạn thọ, tắc, mai… bày dọc theo khu vực lề đường Hồng Hà để kịp "xả lỗ" trước giờ nghỉ tết.

Chiều muộn 29 tết, chợ hoa Gia Định xả lỗ: Nhiều khách vẫn chê giá cao- Ảnh 1.

Các tiểu thương tại công viên Gia Định khi nghe loa thông báo trả lại mặt bằng trước 12 giờ đã dọn hàng trăm chậu hoa ùa ra lề đường quyết định bán "xả lỗ"

ẢNH: THÁI HOÀ

Chiều muộn 29 tết, chợ hoa Gia Định xả lỗ: Nhiều khách vẫn chê giá cao- Ảnh 3.

Những chậu mai tại sạp của anh Trường Thịnh (22 tuổi) từ mức 500.000 - 600.000 đồng nay giảm còn 300.000 đồng/cây, một số cây không đạt chất lượng chỉ còn 50.000 đồng. Đây là năm thứ 5 anh gắn bó với chợ hoa tết tại đây

ẢNH: THÁI HOÀ

Chiều muộn 29 tết, chợ hoa Gia Định xả lỗ: Nhiều khách vẫn chê giá cao- Ảnh 4.

Theo anh Thanh Dũng (50 tuổi), các chậu hoa giấy giá 1,5 - 2 triệu đồng năm nay đã rẻ hơn nhiều so với năm ngoái. "Năm ngoái cây 2 triệu này phải bán 3,5 triệu, năm nay cây dáng đẹp cũng khó giữ giá" anh chia sẻ

Chiều muộn 29 tết, chợ hoa Gia Định xả lỗ: Nhiều khách vẫn chê giá cao- Ảnh 5.

Trời nắng gắt nên các chủ vườn liên tục tưới nước

ẢNH: THÁI HOÀ

Chiều muộn 29 tết, chợ hoa Gia Định xả lỗ: Nhiều khách vẫn chê giá cao- Ảnh 6.

Bên cạnh mai, các gian hàng hoa kiểng nhỏ cũng thu hút đông khách. Tại sạp của anh Thành Được (17 tuổi), hoa từ 20.000 đồng/chậu nay bán 5 chậu 40.000 đồng, sắc hoa rực rỡ phủ kín vỉa hè

ẢNH: THÁI HOÀ

Chiều muộn 29 tết, chợ hoa Gia Định xả lỗ: Nhiều khách vẫn chê giá cao- Ảnh 7.

Bà Thị Cẩm (81 tuổi) cho biết dù đã là ngày xả hàng cuối năm nhưng mức giảm không đáng kể "Tôi đã mua từ hồi 20 tết rồi nay tôi ra sắm thêm mà thấy giá cũng không giảm so với hôm trước là bao nhiêu nên tôi chỉ mua ít ít cho vui vậy thôi"

ẢNH: THÁI HOÀ

Chiều muộn 29 tết, chợ hoa Gia Định xả lỗ: Nhiều khách vẫn chê giá cao- Ảnh 8.

Cũng tương tự như vậy, anh Thanh Phương (36 tuổi) nhận xét giá hoa tại khu vực chợ Gia Định có giảm so với những ngày trước, song vẫn cao hơn một số nơi khác khoảng 100.000 - 150.000 đồng

ẢNH: THÁI HOÀ

Chiều muộn 29 tết, chợ hoa Gia Định xả lỗ: Nhiều khách vẫn chê giá cao- Ảnh 9.

Dù đã là ngày cuối cùng của chợ hoa tết, nhiều tiểu thương vẫn quyết bám trụ đến khi bán hết hàng. Một số sạp cho biết sẽ tiếp tục mở bán đến khoảng 22 giờ mới dọn hàng, để người dân có thêm thời gian ghé lựa chọn những chậu hoa ưng ý cho ngày xuân

ẢNH: THÁI HOÀ






