Chiều muộn 29 tết, chợ hoa Gia Định xả lỗ: Nhiều khách vẫn chê giá cao

Bà Thị Cẩm (81 tuổi) cho biết dù đã là ngày xả hàng cuối năm nhưng mức giảm không đáng kể "Tôi đã mua từ hồi 20 tết rồi nay tôi ra sắm thêm mà thấy giá cũng không giảm so với hôm trước là bao nhiêu nên tôi chỉ mua ít ít cho vui vậy thôi"