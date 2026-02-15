Người bán hoa ở Cần Thơ 28 tết: 'Treo biển giảm giá đau lòng lắm'

Ngày 15.2 (28 tháng chạp), thời điểm chỉ còn 1 ngày nữa là tới đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Lúc này, nhiều người bán hoa ở thành phố Cần Thơ bước vào giai đoạn "chạy nước rút" để về nhà ăn tết.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dù năm mới cận kề nhưng hoa vẫn còn nhiều trên các tuyến đường như Hoàng Văn Thụ, Huỳnh Cương, Trần Văn Hoài... Dạo quanh một vòng thấy nhiều tiểu thương đã treo biển giảm giá, có nơi đồng giá "sốc", có nơi giảm mạnh 50%.

Người bán hoa ở thành phố Cần Thơ giảm giá mạnh, sốt ruột chờ khách mua vì tết đã cận kề ẢNH: THANH DUY

Việc giá hoa giảm vào những ngày cuối cùng không phải chuyện lạ. Đối với người mua, đây là "thói quen" nên thường chờ đến những ngày áp chót của năm cũ mới đi mua hoa. Bởi họ nghĩ khi đó dễ "trả giá", mua được hoa giá rẻ, tiểu thương không bán càng thiệt cho mình.

Thẳng thắn nói về "điệp khúc" này, bà Phan Thị Linh (54 tuổi), bán hoa trên đường Hoàng Văn Thụ, cho biết từ dịch Covid-19 đến nay, kinh tế khó khăn, sức mua giảm qua từng năm thấy rõ. Vì thế, bà không dám nói thách, hét giá để mất khách. Và chuyện đợi gần tới ngày về mới giảm giá là điều không mong muốn, không phải chiêu trò gì cả mà là tự "giải cứu" chính mình.

Đường hoa Hoàng Văn Thụ ẢNH: THANH DUY

Tại sao không cân nhắc giảm giá ngay từ đầu ra chợ? Bà Linh phân trần: "Nếu giảm giá sớm, chẳng khác gì là hạ thấp giá trị của hoa. Trong khi đó, người bán hoa vô cùng trân trọng, nâng niu và muốn tôn vinh hoa của mình. Bởi trồng được một chậu hoa (đủ đẹp để có thể mang ra chợ tết bán – PV) không dễ chút nào, nhất là khi hiện thời tiết và dịch bệnh khó lường. Mọi người phải vất vả chăm sóc nhiều tháng ròng mới có được thành quả".

Vả lại, những năm qua, chi phí điện, nước, phân, thuốc trồng hoa tăng lên đáng kể. Vì vậy, giá hoa chỉ tăng thêm để phù hợp với nền kinh tế chứ không thể giảm so với năm trước.

"Đối với người bán hoa, việc treo biển giảm giá cũng đau lòng lắm chứ. Vì nó lại cho thấy một năm buồn, ế ẩm của người bán hoa, dù số lượng trồng mỗi năm đã giảm. Nhưng thà chịu huề vốn còn hơn là phải thuê xe, thuê người chở về thì càng chịu thiệt", bà Linh chia sẻ.

Nhiều người bán hoa mai treo biển giảm giá ẢNH: THANH DUY

Gần đó, sạp hoa mai của bà Lương Thị Thu Phượng (59 tuổi) cũng treo biển giảm giá tới 50%. Nhìn ki ốt còn đầy chậu mai, bà Phượng than thở: "Bán hoa tết giờ hết ham. Chợ mỗi năm mỗi vắng người bán lẫn người mua. Một người chú của tôi trồng hoa kiểng mấy chục năm, buôn bán mấy năm qua không lời nên đã rao sang bán, bỏ nghề".

Nói về sức mua những ngày qua, bà Phượng lắc đầu ngán ngẩm: "Năm nay chán không muốn nói. Hoa mai nở đẹp, đúng thời điểm nhưng sức mua yếu lắm".

Bà Phượng cho biết thêm người mua chuộng hoa ngắn ngày vì giá thành rẻ hơn là những cây lâu năm như mai. Chỗ thuê hơn 4 triệu đồng mà tới nay bà mới bán được hơn 10 triệu. Nếu trừ chi phí xe tải, nhân công thì từ huề vốn chứ không lời. Ngày mai đã giao thừa, thời gian không còn bao nhiêu nữa nên bà rất sốt ruột.

Sức mua hoa chậm khiến nhiều tiểu thương lo lắng ẢNH: THANH DUY

Vì vậy, bà Phượng buộc phải giảm giá để tìm đầu ra. Nếu không, mai bán không được thì phải chở về nhà, càng nặng vốn.

"Nhiều người không hiểu trách chúng tôi sao không bán giá thấp ngay từ đầu đi để những ngày cuối mới hạ giá, thậm chí phải vứt bỏ hoa. Nhưng chúng tôi làm sao có thể làm thế được vì đã bán đúng giá rồi. Chỉ mong những năm sau mọi người thay đổi góc nhìn về người bán hoa mà ủng hộ sớm hơn", bà Phượng bộc bạch.

Theo bà Phượng, nhiều năm nay, tới ngày đón giao thừa bà mới dọn hết hoa để về bên gia đình. Dù có năm huề vốn và... lỗ nhẹ, thế nhưng bà vẫn muốn đeo đuổi nghề trồng hoa tết. Bởi công việc này không chỉ mang ý nghĩa tiếp nối truyền thống gia đình, mà bà còn thấy vui khi được góp phần giữ "sắc xuân" cho tết cổ truyền dân tộc.