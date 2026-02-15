Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Người bán hoa ở Cần Thơ 28 tết: 'Treo biển giảm giá đau lòng lắm'

Thanh Duy
Thanh Duy
15/02/2026 18:08 GMT+7

Thời gian còn ít, nhiều người bán hoa ở thành phố Cần Thơ treo biển giảm giá, sốt ruột chờ khách mua để về sớm đoàn viên cùng gia đình.

Ngày 15.2 (28 tháng chạp), thời điểm chỉ còn 1 ngày nữa là tới đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Lúc này, nhiều người bán hoa ở thành phố Cần Thơ bước vào giai đoạn "chạy nước rút" để về nhà ăn tết.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dù năm mới cận kề nhưng hoa vẫn còn nhiều trên các tuyến đường như Hoàng Văn Thụ, Huỳnh Cương, Trần Văn Hoài... Dạo quanh một vòng thấy nhiều tiểu thương đã treo biển giảm giá, có nơi đồng giá "sốc", có nơi giảm mạnh 50%.

Người bán hoa ở Cần Thơ: “Treo biển giảm giá đau lòng lắm”- Ảnh 1.

Người bán hoa ở thành phố Cần Thơ giảm giá mạnh, sốt ruột chờ khách mua vì tết đã cận kề

ẢNH: THANH DUY

Việc giá hoa giảm vào những ngày cuối cùng không phải chuyện lạ. Đối với người mua, đây là "thói quen" nên thường chờ đến những ngày áp chót của năm cũ mới đi mua hoa. Bởi họ nghĩ khi đó dễ "trả giá", mua được hoa giá rẻ, tiểu thương không bán càng thiệt cho mình.

Thẳng thắn nói về "điệp khúc" này, bà Phan Thị Linh (54 tuổi), bán hoa trên đường Hoàng Văn Thụ, cho biết từ dịch Covid-19 đến nay, kinh tế khó khăn, sức mua giảm qua từng năm thấy rõ. Vì thế, bà không dám nói thách, hét giá để mất khách. Và chuyện đợi gần tới ngày về mới giảm giá là điều không mong muốn, không phải chiêu trò gì cả mà là tự "giải cứu" chính mình.

Người bán hoa ở Cần Thơ: “Treo biển giảm giá đau lòng lắm”- Ảnh 2.

Đường hoa Hoàng Văn Thụ

ẢNH: THANH DUY

Tại sao không cân nhắc giảm giá ngay từ đầu ra chợ? Bà Linh phân trần: "Nếu giảm giá sớm, chẳng khác gì là hạ thấp giá trị của hoa. Trong khi đó, người bán hoa vô cùng trân trọng, nâng niu và muốn tôn vinh hoa của mình. Bởi trồng được một chậu hoa (đủ đẹp để có thể mang ra chợ tết bán – PV) không dễ chút nào, nhất là khi hiện thời tiết và dịch bệnh khó lường. Mọi người phải vất vả chăm sóc nhiều tháng ròng mới có được thành quả".

Vả lại, những năm qua, chi phí điện, nước, phân, thuốc trồng hoa tăng lên đáng kể. Vì vậy, giá hoa chỉ tăng thêm để phù hợp với nền kinh tế chứ không thể giảm so với năm trước. 

"Đối với người bán hoa, việc treo biển giảm giá cũng đau lòng lắm chứ. Vì nó lại cho thấy một năm buồn, ế ẩm của người bán hoa, dù số lượng trồng mỗi năm đã giảm. Nhưng thà chịu huề vốn còn hơn là phải thuê xe, thuê người chở về thì càng chịu thiệt", bà Linh chia sẻ.

Người bán hoa ở Cần Thơ: “Treo biển giảm giá đau lòng lắm”- Ảnh 3.

Nhiều người bán hoa mai treo biển giảm giá

ẢNH: THANH DUY

Gần đó, sạp hoa mai của bà Lương Thị Thu Phượng (59 tuổi) cũng treo biển giảm giá tới 50%. Nhìn ki ốt còn đầy chậu mai, bà Phượng than thở: "Bán hoa tết giờ hết ham. Chợ mỗi năm mỗi vắng người bán lẫn người mua. Một người chú của tôi trồng hoa kiểng mấy chục năm, buôn bán mấy năm qua không lời nên đã rao sang bán, bỏ nghề".

Nói về sức mua những ngày qua, bà Phượng lắc đầu ngán ngẩm: "Năm nay chán không muốn nói. Hoa mai nở đẹp, đúng thời điểm nhưng sức mua yếu lắm". 

Bà Phượng cho biết thêm người mua chuộng hoa ngắn ngày vì giá thành rẻ hơn là những cây lâu năm như mai. Chỗ thuê hơn 4 triệu đồng mà tới nay bà mới bán được hơn 10 triệu. Nếu trừ chi phí xe tải, nhân công thì từ huề vốn chứ không lời. Ngày mai đã giao thừa, thời gian không còn bao nhiêu nữa nên bà rất sốt ruột.

Người bán hoa ở Cần Thơ: “Treo biển giảm giá đau lòng lắm”- Ảnh 4.

Sức mua hoa chậm khiến nhiều tiểu thương lo lắng

ẢNH: THANH DUY

Vì vậy, bà Phượng buộc phải giảm giá để tìm đầu ra. Nếu không, mai bán không được thì phải chở về nhà, càng nặng vốn. 

"Nhiều người không hiểu trách chúng tôi sao không bán giá thấp ngay từ đầu đi để những ngày cuối mới hạ giá, thậm chí phải vứt bỏ hoa. Nhưng chúng tôi làm sao có thể làm thế được vì đã bán đúng giá rồi. Chỉ mong những năm sau mọi người thay đổi góc nhìn về người bán hoa mà ủng hộ sớm hơn", bà Phượng bộc bạch.

Theo bà Phượng, nhiều năm nay, tới ngày đón giao thừa bà mới dọn hết hoa để về bên gia đình. Dù có năm huề vốn và... lỗ nhẹ, thế nhưng bà vẫn muốn đeo đuổi nghề trồng hoa tết. Bởi công việc này không chỉ mang ý nghĩa tiếp nối truyền thống gia đình, mà bà còn thấy vui khi được góp phần giữ "sắc xuân" cho tết cổ truyền dân tộc.

Tin liên quan

Bất ngờ với giá cây hoa đào 'độc nhất' ở chợ hoa Cần Thơ

Bất ngờ với giá cây hoa đào 'độc nhất' ở chợ hoa Cần Thơ

Dạo quanh nhiều chợ hoa ở Cần Thơ, giữa những loại cây kiểng chưng tết quen thuộc, thì trên đường Hoàng Văn Thụ có một cây hoa đào trổ bông rực rỡ khiến nhiều người chú ý.

Khám phá thêm chủ đề

cần thơ giao thừa Chợ hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đường hoa Cần Thơ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận