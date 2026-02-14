Bất ngờ với giá cây hoa đào 'độc nhất' ở chợ hoa Cần Thơ

Dạo quanh nhiều chợ hoa ở Cần Thơ, giữa những loại cây kiểng chưng tết quen thuộc, chỉ có một cây hoa đào trên đường Hoàng Văn Thụ.

Ngày 14.2 (27 tháng chạp), hoạt động mua bán hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại thành phố Cần Thơ diễn ra sôi động. Những mẫu hoa đẹp nhất đã được các nhà vườn mang ra mời chào ở các tuyến đường như Hoàng Văn Thụ, Trần Văn Hoài, Huỳnh Cương...

Cây hoa đào "độc nhất" ở đường hoa Hoàng Văn Thụ - một trong những đường hoa sôi động nhất tại Cần Thơ dịp tết ẢNH: THANH DUY

Dạo quanh một lượt, nhìn chung, chợ hoa tết Cần Thơ năm nay không có nhiều cây kiểng mới lạ so với mọi năm. Chủ đạo vẫn là mai, cúc, vạn thọ và nhiều loại hoa chưng tết ngắn ngày.

Tuy nhiên, trên đường hoa Hoàng Văn Thụ, giữa những loại cây quen thuộc, bất ngờ xuất hiện một cây hoa đào đang trổ bông rực rỡ khiến nhiều người chú ý. Cây trồng trong chậu, bề hoành gốc (chu vi gốc cây) khoảng 50 - 60 cm, chiều cao khoảng 1,5 m, được xem là cây đào "độc nhất" ở chợ hoa Cần Thơ.

Ông Đoàn Văn Lời đã chăm sóc cây đào trong miền Nam hơn 3 năm nay ẢNH: THANH DUY

Mọi năm, hoa đào cũng xuất hiện ở chợ hoa Cần Thơ, nhưng thường bán theo cành hoặc cây nhỏ, không lớn như cây đào nói trên và thường là hoa được chuyển đến từ miền Bắc để bán trong dịp Tết Nguyên đán chứ không có sẵn ở vùng này. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến hiện tại, cây đào này là "độc nhất" ở chợ hoa Cần Thơ.

Chủ nhân của cây đào là ông Đoàn Văn Lời (59 tuổi, ở xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ). Ông Lời cho biết, khoảng 3 năm trước, ông mua cây hoa đào này từ miền Bắc. Vì đam mê cây kiểng và muốn thử sức tay nghề nên ông chỉ mua một cây. Bởi ông ngại loài cây này vốn quen với khí hậu đặc trưng của miền Bắc, khi mang về trồng tại miền Nam thì rất rủi ro.

Sắc hoa đào gây ấn tượng giữa những loại cây chưng tết quen thuộc ở miền Nam ẢNH: THANH DUY

Theo ông Lời, so với cây mai thì cây hoa đào chậm lớn hơn. Ông đã có cách chăm sóc khác biệt về lượng nước tưới, phân bón, thời gian cắt tỉa để cây có thể sống. Bằng bí quyết của ông, cây đào đã sinh trưởng tốt trong 3 năm nay.

Năm nay, cây hoa đào vươn cành đủ nhánh, búp nở đầy đặn nên ông Lời quyết định mang ra chợ hoa để bán. Song, do sự khác biệt về khí hậu nên cây hoa đào không thể nở bung xòe hết cỡ như hoa đào được trồng ở miền ngoài.

Người dân bị thu hút bởi cây hoa đào của ông Lời ẢNH: THANH DUY

Ông Lời cho biết, dù là "độc nhất" nhưng cây hoa đào này chỉ có giá bán 7,5 triệu đồng, ngang bằng với cây mai vàng cùng kích cỡ. Nhiều người tỏ ra thích thú muốn mua, thấy hợp túi tiền, nhưng lo ngại cây sẽ chết vì không biết cách chăm sóc. Tuy nhiên, ông Lời tin rằng cây đào sẽ có người mua trong những ngày tới.

Nói về mức giá gây "bất ngờ", ông Lời cho biết, chợ hoa xuân Cần Thơ năm nay ít sôi động so với những năm trước và sức mua cũng giảm. Người bán hoa ngày càng khó tìm đầu ra nên thấy có đồng lời là bán, không "hét giá". Vả lại, người miền Nam thường ưa chuộng hoa mai hơn hoa đào nên mức giá trên theo ông Lời là hợp lý.

Cũng theo ông Lời, do đã có kinh nghiệm chăm sóc hoa đào trong miền Nam thành công nên tới đây ông sẽ "thừa thắng xông lên". Riêng lúc này, chợ hoa ở Cần Thơ đã bắt đầu rộ, ông Lời mong sẽ bán được kha khá vào 2 ngày cuối năm trước khi về đón giao thừa cùng gia đình.