Phường Gia Định có đường ẩm thực Vạn Kiếp, chợ Bà Chiểu cũng là điểm đến không thể bỏ qua

Phường Gia Định hình thành sau khi sáp nhập các phường: 1, 2, 7, 17 của Q.Bình Thạnh. Trước đây khu vực Q.Bình Thạnh thuộc tỉnh Gia Định và sau nhiều lần thay đổi địa giới hành chính, cái tên Gia Định biến mất trên bản đồ. Sau mấy chục năm, giờ đây tên Gia Định quay trở lại, gắn bó trở lại với đời sống người dân. Ẩm thực ở phường Gia Định có gì đặc sắc?



Có gì ở con đường ẩm thực bình dân Vạn Kiếp?

Đường Vạn Kiếp là khu vực vốn đông dân cư và sôi động bậc nhất ở TP.HCM. Với lợi thế nằm gần các tuyến đường lớn như Phan Xích Long, Phan Đăng Lưu… khu vực này từ lâu đã trở thành điểm hẹn ẩm thực của người dân địa phương, giới trẻ và du khách gần xa.

Chiều tối, đường Vạn Kiếp nhộn nhịp, đông vui ẢNH: DƯƠNG LAN

Khoảng 17 giờ, đường Vạn Kiếp bắt đầu vào khung "giờ vàng". Dòng người tấp nập qua lại giữa ánh đèn rực rỡ hắt ra từ hàng quán hai bên đường. Mùi thơm lan tỏa từ những tô bánh canh, bún thịt nướng, bún bò, súp cua, há cảo đến lẩu cá nóng hổi khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn, khó lòng bước vội.

Điều đặc biệt khiến con đường ngắn này trở nên nổi tiếng chính là sự phong phú của món ăn cùng mức giá phải chăng. Chỉ với 30.000 – 40.000 đồng, thực khách vẫn có thể ăn no nê với tô bánh canh cua hay bún thịt nướng đầy đặn. Đây cũng là một trong những lý do khiến đường Vạn Kiếp thu hút thực khách đến - ăn ngon, ăn non, không ngại giá cả.

Quán ăn nằm san sát nhau trên đường Vạn Kiếp ẢNH: DƯƠNG LAN

Chị Ngân (33 tuổi), chủ quán bánh canh cua trên đường Vạn Kiếp, cho biết mẹ chị đã bán bún riêu, canh bún hơn chục năm nay tại khu vực này. Sinh ra và lớn lên ở đây, chị đã chứng kiến sự đổi thay rõ rệt của con đường khi dần trở thành thiên đường ẩm thực bình dân.

"Nhờ được nhiều thực khách ủng hộ, tôi bán đến tận tối muộn. Trước đây, tôi phụ mẹ bán hàng, nhưng sau này muốn thử sức nên mở thêm quán bánh canh ngay cạnh. Không chỉ buổi tối, buổi trưa khách cũng ghé rất đông, nhiều lúc làm không kịp nghỉ tay. Tôi nghĩ đường Vạn Kiếp thu hút đông đảo thực khách vì mức giá phải chăng, hiếm có khu ẩm thực nào ở TP.HCM có giá rẻ như ở đây", chị Ngân chia sẻ.

Đường Vạn Kiếp nổi tiếng với các món bình dân, giá rẻ ẢNH: DƯƠNG LAN

Bà Tường Vi (57 tuổi), chủ quán bún thịt nướng ở đường Vạn Kiếp cho biết, mỗi phần có giá từ 25.000 – 35.000 đồng. Ngoài thịt nướng, mỗi phần bún còn có thêm nem nướng. Bà bán từ chiều tối, thời điểm đường Vạn Kiếp đông người, nhộn nhịp nhất.

"Tôi bán ở đường Vạn Kiếp vài năm nay, có lần vì trời mưa nên tôi dọn hàng muộn nhưng khách vẫn kiên nhẫn chờ đợi", bà kể.

Tô bánh canh có giá 35.000 đồng ở quán chị Ngân trên đường Vạn Kiếp ẢNH: DƯƠNG LAN

Chị Khánh Linh (26 tuổi), một nhân viên văn phòng cho biết, mỗi khi có dịp rảnh thường đến đường Vạn Kiếp ăn uống cùng bạn bè. "Món ăn ở đây đa dạng từ món nước đến món khô, chè, đồ chiên… mà giá lại rẻ hơn nhiều khu khác. Đặc biệt là quán san sát nhau nên đi một vòng là muốn ăn đủ thứ, không lo nghĩ về giá", chị Linh chia sẻ.

Ẩm thực chợ Bà Chiểu

Bên cạnh đường Vạn Kiếp, phường Gia Định cũng có khu chợ Bà Chiểu có nhiều món ngon, mức giá rẻ. Không chỉ nổi tiếng là nơi mua sắm tấp nập, chợ Bà Chiểu còn là điểm dừng chân quen thuộc của tín đồ ẩm thực ở TP.HCM. Khu chợ luôn sôi động với hàng chục món phong phú, giá cả bình dân, phù hợp với mọi thực khách.

Chủ quán tấp nập đón tiếp khách vào khung giờ cao điểm ẢNH: DƯƠNG LAN

Những hàng bún bò, bún riêu, bánh cuốn, bánh mì... trải dọc theo các lối đi vào chợ, vừa nóng hổi vừa thơm lừng. Một phần bún riêu đầy đủ tại đây chỉ khoảng 30.000 đồng có chả, riêu, đậu và cả huyết, rất hợp túi tiền người lao động. Các quán ăn ở chợ Bà Chiểu không có bàn ghế sang trọng, diện tích khá bé nhưng thực khách vẫn ghé thưởng thức. Một trong số đó là tiệm bánh cuốn của bà Khanh ở gần chợ Bà Chiểu.

Món bánh cuốn ở chợ Bà Chiểu phường Gia Định ẢNH: TL

Sau sáp nhập, chợ Bà Chiểu thuộc phường Gia Định ẢNH: DƯƠNG LAN

Tiệm bánh cuốn của bà Khanh là nơi quen thuộc của những người "thích" chờ. Thay vì khó chịu, với nhiều người, vừa đợi vừa ngắm bà Khanh đổ bánh cũng là một trong những điều níu chân họ.

Tiệm bà Khanh thường rơi vào cảnh "làm không kịp thở", phần vì khách đông, phần vì khách gọi món thì bà mới bắt đầu đổ bánh, cuốn nhân. Dĩa thức ăn được đưa lên bàn cho thực khách thưởng thức còn giữ nguyên vị nóng của bánh cuốn mới ra lò nên hương vị rất "cuốn".