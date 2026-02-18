Hoa tết lỡ mùa, nông dân Chợ Lách vẫn giữ trọn chữ nghề

Cuối tháng 1, dưới cái nắng gay gắt, "màu vàng tuyệt đối" của cúc mâm xôi nở sớm khắp nơi ở Chợ Lách (Vĩnh Long) khiến người đi đường cảm thấy chóng mặt. Huống hồ là tâm trạng của người nông dân. Ngay trên cánh đồng hoa tết, mồ hôi đã đổ, nước mắt đã rơi và lòng tự trọng của những người nông dân cũng được tỏ bày...

Tự trọng của người làm nông

Đó là lòng tự trọng của chị Huỳnh Thị Út, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi với nụ cười rất duyên. Năm ngoái, chị Út thất bại vì mua nhầm giống, hoa tết không nở. Sợ cảnh nợ nần, năm nay chị giảm số lượng, chỉ 2.000 chậu cúc mâm xôi.

Chị Huỳnh Thị Út xúc động khi kể về tấm lòng người lạ Ảnh: Phan Diệp

Ở thủ phủ hoa tết, 2.000 chậu là con số rất ít của một chủ vườn. Thế nhưng để bán được hết, chị Út phải nhờ giải cứu. Chị cho biết 2 vợ chồng chỉ xài điện thoại "cục gạch", nào đâu biết mạng xã hội là gì.

"Sau khi những clip về vườn hoa cần giải cứu được "các anh YouTuber" quay rồi chia sẻ giúp, trong 1 ngày chúng tôi nhận được cả ngàn cuộc gọi. Điện thoại "cục gạch" thường mấy ngày mới hết pin, nhưng hôm đó chưa đến 1 ngày đã phải cắm sạc", chị tươi cười.

Mừng mừng tủi tủi, nước mắt chị Út trào ra vì xúc động vì tấm lòng của người lạ đã mua hoa giúp gia đình. Có người gọi điện đến chị Út ngỏ ý tặng tiền không cần lấy hoa, nhưng chị quyết từ chối.



"Ai đi kiếm đồng tiền cũng cực khổ hết trơn. Mình khổ nhưng vẫn còn sức làm, đâu thể lấy tiền của người ta. Người ta không biết mình là ai mà cũng thương mình ghê", chị Út lau nước mắt kể.

Cánh đồng hoa nở sớm ở Chợ Lách, chiều cuối tháng 1 Ảnh: Phan Diệp

Rồi khi hoa được giải cứu bán hết, chị Út chạy đi trả nợ tiền phân bón, tiền giống... cho cửa hàng. Chị sợ cầm tiền sẽ tiêu xài thâm hụt, trong khi đã hứa trả đủ khi bán hết. Dù tết này, gia đình chị chẳng ai có thêm quần áo mới.

"Em biết mọi người thương em"

Buổi trưa, chàng trai Chu Trung Hiếu (22 tuổi) thất thểu đi giữa vườn gom hoa nở sớm và bị cháy lá chất thành một đống to. Trong 10.000 chậu cúc mâm xôi, Hiếu chỉ bán được 5.000 chậu để gỡ lại chút vốn. Số còn lại anh đem cho và bỏ đi.

Anh Nguyễn Phương Duy (34 tuổi) một Youtuber đã giúp Hiếu quay clip lan tỏa trên mạng xã hội để bán giúp nói giọng cảm kích: "Hiếu vẫn có thể bán được thêm khoảng 1.000 chậu nữa nhưng em ấy không chịu bán. Hiếu nói mình trồng hoa, bán hoa là để người ta về chưng tết được. Số hoa còn lại của Hiếu bị hư nhiều nên quyết không bán, dù khách hàng chấp nhận mua".

Chu Trung Hiếu bần thần giữa vườn hoa của gia đình Ảnh: Phan Diệp

Trong khi gia đình còn lỗ 200 triệu đồng, mỗi chậu hoa được bán đi với giá 30.000 đồng là một tia hy vọng. Nhưng Hiếu không thể bán thứ không còn xài được. "Em biết mọi người thương em nhưng hoa hư rồi. Em không nỡ để mọi người mất công chở về, rồi lại phải bỏ đi", chàng trai ngậm ngùi...

"Tui không bán đâu, chú trả giá gì mà rẻ quá"

Bước sang tuổi 68, cuộc đời của ông Huỳnh Văn Tiến trải qua không ít biến cố. Nhưng khoảnh khắc loa điện thoại phát ra lời thương lái trả giá 20.000 đồng/chậu, cổ họng ông nghẹn lại đắng ngắt. Run run, ông nói: "Tui không bán đâu, chú trả giá gì mà rẻ quá".

Cúp máy, ông ôm chậu cúc mâm xôi nặng trịch, tán rộng hơn 1 mét nhìn xa xăm ra vườn hoa 4.000 chậu bạt ngàn. Không biết nắng làm mắt ông nhòe đi hay là vì ông đang khóc - nước mắt của một người bán hoa, bị trả giá rẻ không thể tưởng tượng được.

Ông Tiến ôm chậu hoa nhìn xa xăm, ngậm ngùi Ảnh: Phan Diệp

Quay quắt khi hoa không bán được, thay vì ngồi yên nhìn thương lái đến rồi đi, ông chạy quanh khắp làng hỏi han đầu mối. May mắn, nhờ sự lan tỏa của cộng đồng mạng, ông đã bán sạch vườn với giá 40.000 đồng/chậu, tính sơ sơ cũng lấy lại vốn.

Xuân 2026, còn nhiều chậu cúc mâm xôi không thể theo thương lái đi khắp mọi miền đất nước, theo chân khách về nhà. Dẫu biết bất cứ ngành nghề, công việc nào cũng tiềm ẩn rủi ro và việc trả giá là quyền của khách hàng. Nhưng sao cứ đến ngày 29, 30 tết... người ta lại thấy thương cảm cho nông dân trồng hoa tết đến vậy?