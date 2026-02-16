3 đời trồng hoa tết ở Chợ Lách: Sau mùa lỗ 200 triệu vẫn quyết gượng dậy

Sáng 28 tháng chạp, giọng bà Nguyễn Thị Ngọc Sang lạc đi vì đuối sức. Mấy ngày qua, bà tranh thủ đem khoảng 1.000 chậu hoa tết cúc vạn thọ còn tồn trong vườn đi bán lẻ ở tỉnh Đồng Tháp, cách nhà khoảng 100 km.

5.000 chậu vạn thọ trồng thêm, giờ lại trở thành cứu cánh cuối cùng, giúp gia đình bà có tiền xoay xở mấy ngày tết. Hiện gia đình bà còn nợ 200 triệu đồng.

Bà Sang khóc khi nói về tình cảnh của gia đình tết năm 2026 Ảnh: Phan Diệp

Nỗi niềm hoa tết

Gia đình bà Sang 3 đời trồng hoa tết. Mọi năm, bà trồng khoảng 3.000 - 5.000 chậu hoa cúc mâm xôi, vạn thọ bán tết. Đầu năm 2025, cậu con trai lớn tên Chu Trung Hiếu (22 tuổi) gặp tai nạn trong một lần đi cưa cây thuê cho hàng xóm. Bị dập lá lách, thập tử nhất sinh, không có đủ sức làm việc nặng nên Hiếu muốn phụ ba mẹ ở nhà trồng hoa.

Chàng trai cũng mới cưới vợ, sinh con nên muốn khởi nghiệp cùng gia đình. Vì thế, cả nhà quyết tâm mở rộng diện tích và số lượng hoa tết.

Trồng hoa số lượng lớn nhưng không có đất, bà Sang thuê mảnh vườn giá 70.000 đồng/ năm, cách nhà khoảng 8 km. Nửa năm liền, các gia đình dốc toàn bộ tiền của, sức lực vào cho đám hoa tết.

Ông Tư Quang, một người hàng xóm của bà Sang cho biết: "Thằng Hiếu hiền khô, cũng chăm chỉ làm việc nhưng chắc do năm nay nó không gặp may".

Hoa của bà Sang nở sớm, khô héo phải bỏ đi một nửa Ảnh: Phan Diệp

Ông Tư Quang không nói riêng Hiếu, ông nói chung cho đa số nông dân trồng cúc mâm xôi ở Chợ Lách. Năm nay, thời tiết bất thường, có nhiều trận mưa trái mùa vào ban đêm khiến hoa "đốt cháy giai đoạn", đồng loạt nở sớm trước tết nửa tháng.



Khi biết hoa nở sớm, bà Sang với kinh nghiệm của mình đã mua phân hữu cơ về bón thêm để cây tập trung nuôi lá, kìm lại sự phát triển của hoa. Không có tiền, bà phải xin cửa hàng vật tư nông nghiệp cho nợ lại với hy vọng bán được hoa sẽ trả. Nhưng mọi việc không như bà nghĩ.

Bà Sang và con trai Ảnh: Phan Diệp

Cứ sau một đêm mưa, sáng hôm sau ra vườn bà Sang lại thấy hoa nở nhanh chóng. Khi mọi nỗ lực cứu hoa thất bại, chồng, con bà Sang có ý định buông xuôi. Tuy nhiên, bằng linh cảm của người phụ nữ, bà vẫn tiếp tục tưới những chậu hoa tưởng chừng bỏ đi đó.

Bế tắc, bà tìm việc mà làm cho khuây khỏa. "Vừa tưới, tôi vừa khóc vì rầu quá. Tâm sự với chồng con thì sợ lo lắng nên thôi", bà kể.

"Gia đình tôi phải cố gắng gượng dậy"

May mắn cho gia đình, nhờ sự chia sẻ của mạng xã hội về tình hình hoa nở sớm ở Chợ Lách, cộng đồng đã bắt đầu giải cứu giúp gia đình. Hoa nhà bà Sang ngoài nở sớm lại còn bị cháy lá, không đạt chuẩn. Vì thế, thay vì bán giá khoảng 60.000 đồng/chậu như các hộ khác, gia đình bà Sang chỉ bán 30.000 đồng/chậu.



Bà Sang bần thần, dọn vườn giữa trưa nắng hồi cuối tháng 1 Ảnh: Phan Diệp

"Nhiều người biết hoa không đẹp nhưng vẫn mua để ủng hộ, giúp đỡ gia đình em. Mọi người mua bằng tình cảm", con trai bà Sang nói và cho biết trong 2 ngày, anh nhận được cả ngàn cuộc gọi mua hoa.

Trong số 10.000 chậu cúc mâm xôi nở sớm, bà Sang chỉ bán được khoảng 5.000 chậu, thu về hơn 150 triệu đồng và còn lỗ 200 triệu đồng. Số hoa còn lại bị hư lá, bà Sang mang tặng nhà thờ, chùa... một ít, còn lại thì bỏ đi.

Khi vườn hoa trống trơn cũng là lúc chủ đất trông đợi tiền thuê, cửa hàng vật tư cũng giục gia đình trả nợ, chưa kể tiền vay ngân hàng, tiền mượn thêm bên ngoài... Cầm 150 triệu, bà Sang đi trả nợ 1 ngày là tay trắng.

Những chậu vạn thọ trồng thêm là cứu cánh của gia đình khi nở đúng vụ Ảnh: Phan Diệp

Cuối tháng 1, khi PV Thanh Niên gặp bà Sang thì cũng là lúc bà vừa đăng tin bán miếng đất hương hỏa của cha mẹ để trả nợ. Quệt nước mắt nói về khó khăn của gia đình, bà Sang hít một hơi thật sâu rồi đội nón, bước bần thần ra vườn giữa trưa nắng dọn vườn.

"Ra tết, chúng tôi chưa biết phải làm gì tiếp theo. Mỗi khi thấy bất lực, tôi nhớ lại mình đã cố gắng tưới 10.000 chậu hoa nở sớm mà ai cũng nghĩ phải bỏ đi, để rồi sau đó được giải cứu với giá rẻ cũng đỡ lắm. Dù sao thì gia đình tôi cũng phải cố gắng mà gượng dậy", bà Sang nói.