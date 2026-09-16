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    Thời sựPháp luật

    Đi taxi hàng trăm km đến công trường cũ trộm cáp điện

    Lã Nghĩa Hiếu
    Lã Nghĩa Hiếu
    Một thanh niên đã vượt hàng trăm km từ Thanh Hóa ra Quảng Ninh, đột nhập công trường từng làm việc, trộm dây cáp điện, sau đó bán lấy hơn 300 triệu đồng.

    Công an TP.Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Vinh (33 tuổi, trú xã Văn Kiều, Nghệ An), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

    Gã công nhân vượt hàng trăm cây số trộm cáp, bán lấy tiền đưa vợ - Ảnh 1.

    Đối tượng Hồ Văn Vinh tại cơ quan công an

    ẢNH: CÔNG AN TP.QUẢNG NINH

    Vinh là công nhân của Công ty TNHH thương mại và xây dựng DENKITO Việt Nam. Trước đây, người này từng được công ty giao thi công hệ thống điện tại công trình AEON Quảng Ninh, P.Bãi Cháy, TP.Quảng Ninh.

    Đến tháng 5.2026, Vinh được điều động vào làm việc tại công trình AEON ở P.Hạc Thành, Thanh Hóa.

    Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 9.8, Vinh gọi taxi từ Thanh Hóa đi TP.Quảng Ninh với mục đích trộm cáp điện ở Quảng Ninh. Trên đường đi, Vinh mua một chiếc kìm cắt cáp điện cùng một số đồ điện, nước.

    Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, Vinh đến P.Bãi Cháy. Do từng làm việc tại công trình nên Vinh biết khu vực chứa cáp điện. Người này một mình lách qua khe hở sát mặt đất để vào bên trong, sau đó dùng kìm cắt nhiều loại cáp điện.

    Sau khi lấy được số dây cáp điện, Vinh thay quần áo rồi gọi taxi đến đón để quay về Thanh Hóa.

    Trên đường về, Vinh bán toàn bộ số cáp điện trộm ở Quảng Ninh và thu được hơn 300 triệu đồng. Số tiền này được Vinh dùng trả tiền taxi, đưa một phần cho vợ, trả nợ và chi tiêu cá nhân.

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