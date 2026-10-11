Đi thả lưới, người đàn ông bị cuốn ra biển Nhật Lệ hơn 1 hải lý

Ngày 11.10, Đồn biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội biên phòng Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa cứu vớt thành công anh Hồ Hoàng Anh (33 tuổi, trú tại tổ dân phố Hải Thành, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) bị nước cuốn trôi ra xa bờ khi đi thả lưới.

Người đàn ông bị cuốn ra cửa biển hơn 1 hải lý ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày, Đồn biên phòng Nhật Lệ nhận được tin báo về việc phát hiện một người đàn ông ngồi trên phao, liên tục vẫy tay kêu cứu trên biển, cách cửa Nhật Lệ hơn 1 hải lý về phía đông bắc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, đồng thời khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện ra biển tìm kiếm, cứu nạn.





Anh Hồ Hoàng Anh được đưa lên xuồng biên phòng ẢNH: THANH LỘC

Đến 12 giờ 35 phút, xuồng của Đồn biên phòng Nhật Lệ tiếp cận, tổ chức cứu vớt và đưa anh Hồ Hoàng Anh lên xuồng an toàn. Sau đó, nạn nhân được đưa vào bờ để kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra, lực lượng biên phòng bảo đảm tình trạng của anh Hoàng Anh ổn định trước khi bàn giao cho gia đình tiếp tục theo dõi.

Sau vụ việc, Đồn biên phòng Nhật Lệ tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về an toàn khi lao động, sản xuất trên biển; trang bị đầy đủ phương tiện cứu sinh, hạn chế đi biển một mình và chủ động phương án ứng phó khi xảy ra sự cố, nhằm phòng ngừa tai nạn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.