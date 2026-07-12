Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đi tìm nguyên nhân rau màu 'chết' bất thường ở Đồng Tháp
Video Thời sự

Đi tìm nguyên nhân rau màu 'chết' bất thường ở Đồng Tháp

Thanh Quân
Thanh Quân

Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, vừa xuống hiện trường lần thứ 2 để khảo sát, chỉ đạo cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân rau màu chết bất thường.

Ngày 12.7, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu các đơn vị chuyên môn khẩn trương làm rõ nguyên nhân, đồng thời triển khai các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế thiệt hại cho nông dân. Đây là lần thứ 2 ông Nguyễn Phước Thiện xuống hiện trường khảo sát và chỉ đạo xử lý tình trạng rau màu của người dân chết bất thường.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo làm rõ nguyên nhân rau màu chết bất thường - Ảnh 1.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Đồng Tháp đến kiểm tra tại xã Tân Phước 3

ẢNH: THANH QUÂN

Đi tìm nguyên nhân rau màu 'chết' bất thường ở Đồng Tháp

Đoàn công tác đã khảo sát nhiều khu vực sản xuất tại xã Tân Phước 3. Đây là 1 trong 3 địa phương ghi nhận diện tích cây trồng bị ảnh hưởng lớn trong những ngày qua, cùng với các xã Long Hưng và Long Định.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Đồng Tháp, tính đến ngày 11.7, tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng gần 68 ha. Trong đó, rau màu chiếm hơn 46 ha, là nhóm chịu thiệt hại nặng nhất và có nơi mất trắng. Bên cạnh đó, hơn 17 ha lúa, khoảng 4 ha sầu riêng cùng một số diện tích nấm rơm, cây cảnh cũng ghi nhận hiện tượng sinh trưởng bất thường.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo làm rõ nguyên nhân rau màu chết bất thường - Ảnh 2.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo làm rõ nguyên nhân rau màu chết bất thường - Ảnh 3.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo làm rõ nguyên nhân rau màu chết bất thường - Ảnh 4.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo làm rõ nguyên nhân rau màu chết bất thường - Ảnh 5.

Nhiều loại cây mọc dại ven các đoạn kênh ở xã Tân Phước 3 có lá trắng bất thường

ẢNH: THANH QUÂN


Tin liên quan

Nhiều ruộng rau ở Đồng Tháp hư hại, lá chuyển sang màu trắng bất thường

Nhiều ruộng rau ở Đồng Tháp hư hại, lá chuyển sang màu trắng bất thường

Nhiều ruộng rau sau khi được bơm nước từ các tuyến kênh liên thông với kênh Giữa bất ngờ cháy ngọn, héo rũ rồi chết. Đáng chú ý, rau cải, rau muống, lúa, thậm chí lục bình cũng có lá chuyển sang màu trắng bất thường, khiến nông dân hoang mang.

Khám phá thêm chủ đề

Rau màu rau màu chết bất thường hiện tượng nông nghiệp lạ ô nhiễm nguồn nước

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận