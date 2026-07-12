Ngày 12.7, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu các đơn vị chuyên môn khẩn trương làm rõ nguyên nhân, đồng thời triển khai các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế thiệt hại cho nông dân. Đây là lần thứ 2 ông Nguyễn Phước Thiện xuống hiện trường khảo sát và chỉ đạo xử lý tình trạng rau màu của người dân chết bất thường.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Đồng Tháp đến kiểm tra tại xã Tân Phước 3 ẢNH: THANH QUÂN

Đi tìm nguyên nhân rau màu 'chết' bất thường ở Đồng Tháp

Đoàn công tác đã khảo sát nhiều khu vực sản xuất tại xã Tân Phước 3. Đây là 1 trong 3 địa phương ghi nhận diện tích cây trồng bị ảnh hưởng lớn trong những ngày qua, cùng với các xã Long Hưng và Long Định.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Đồng Tháp, tính đến ngày 11.7, tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng gần 68 ha. Trong đó, rau màu chiếm hơn 46 ha, là nhóm chịu thiệt hại nặng nhất và có nơi mất trắng. Bên cạnh đó, hơn 17 ha lúa, khoảng 4 ha sầu riêng cùng một số diện tích nấm rơm, cây cảnh cũng ghi nhận hiện tượng sinh trưởng bất thường.

Nhiều loại cây mọc dại ven các đoạn kênh ở xã Tân Phước 3 có lá trắng bất thường ẢNH: THANH QUÂN



