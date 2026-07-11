Đi xe buýt miễn phí ở TP.HCM: Hành khách bị mời xuống xe vì điều này...

Đi xe buýt đừng mang theo những thứ này...

Gần 10 giờ sáng 9.7, tại Bến xe Miền Đông cũ (đường Đinh Bộ Lĩnh, P. Bình Thạnh), những chiếc xe buýt nối đuôi nhau rời bến đón khách. Trên hàng ghế chờ, hai nữ sinh Học viện Hàng không Việt Nam, Phạm Nguyễn Quỳnh Hương và Dương Thị Thùy liên tục nhìn ra ngoài ngóng xe buýt 603 để về quê Long Thành, TP. Đồng Nai.

Xe buýt dần trở thành phương tiện được nhiều người dân lựa chọn ẢNH: THANH ĐA

Không bị say xe, nên Hương và Thùy rất thích đi xe buýt. Ngồi trên xe máy lạnh mát rượi, ngủ một giấc là về đến nhà. Vừa xong buổi học, cả 2 đón xe 64 về Bến xe Miền Đông cũ để tiếp tục đón xe về nhà."Trước ba mẹ sẽ lên đón tụi em về quê. Sau này tụi em bắt xe buýt về cũng tiện. Nay đi xe buýt còn được miễn phí nữa", Quỳnh Hương nói.

Mặc dù rất thích di chuyển bằng xe buýt, nhất là từ khi được đi miễn phí, nhưng cũng không ít lần Thùy gặp phải các tình huống khó đỡ. Nói về các trải nghiệm đi xe buýt, Thùy chia sẻ: "Nhiều lần đi xe buýt chúng em cũng gặp những trường hợp khách mang sầu riêng, mít, đồ chảy nước... lên xe. Chúng em ăn được sầu riêng thì không sao, nhưng những hành khách không ăn được thì mùi này rất khó chịu".

Chia sẻ quan điểm về việc mang sầu riêng lên xe buýt, Hương nói: "Em nghĩ mọi người ý thức chút sẽ thoải mái hơn, ý thức của mỗi người góp phần xây dựng hình ảnh xe buýt thân thiện, an toàn và đáng tin cậy".

Trước đó vào chiều 7.7, trên chuyến xe buýt từ P.Long Bình về trung tâm TP, chúng tôi chứng kiến trường hợp một nữ hành khách bị tiếp viên mời xuống xe vì mang theo sầu riêng. Ngay từ khi bước lên xe, nữ tiếp viên đã nhẹ nhàng hỏi: Anh chị có mang theo sầu riêng đúng không ạ? Nhưng hai hành khách này lắc đầu.

Từ ngày được miễn phí xe buýt, phương tiện này dần thu hút nhiều người trẻ hơn ẢNH: THANH ĐA

Chỉ tới khi tiếp viên đề nghị kiểm tra hành lý vì nghi ngờ mang sầu riêng ảnh hưởng đến những hành khách trên cùng chuyến đi, bạn nữ mới thú nhận có mang theo. Nữ tiếp viên lịch sự mời nữ hành khách xuống ở trạm kế tiếp.

"Không chỉ sầu riêng mà những đồ vật có mùi, thú cưng… đều không được mang lên xe buýt, tránh ảnh hưởng đến những hành khách khác", nữ tiếp viên này cho biết.

Vì sao không được mang sầu riêng, mít, chó mèo…lên xe buýt?

16 năm chọn di chuyển bằng xe buýt, anh Nguyễn Thanh Sơn, người sáng lập fanpage Buýt Sài Gòn, cho biết anh thường xuyên gặp tình trạng khách mang đồ ăn nặng mùi lên xe bị tiếp viên mời xuống xe, từ chối phục vụ. "Đó là quy định. Khách mang sầu riêng, mít, gà vịt là bị mời xuống. Tình trạng này thường gặp ở những xe gắn với bến xe lớn. Nhiều khách ở quê mang đồ lên, không biết quy định", anh Thanh Sơn chia sẻ.

Gần đây nhất, anh nhớ câu chuyện người đàn ông mang theo thùng xốp lớn lên xe, nhưng không nói là mang theo gì. Xe chạy một đoạn, mùi tỏa ra mới biết vị khách mang theo mít và bị mời xuống. "Hành khách cự cãi bảo đã đóng vào thùng xốp rồi mà vẫn bị làm khó. Nhưng thực tế, đây là quy định, rất nhiều người chỉ cần có mùi nhẹ đã bị say xe rồi", anh Thanh Sơn nhớ lại.

Theo anh Thanh Sơn, việc tiếp viên từ chối phục vụ trong những trường hợp này là cần thiết để đảm bảo an toàn và vệ sinh không gian chung. Anh cho biết không chỉ đồ ăn nặng mùi mà đồ ăn không được đóng gói kín, động vật (chó, mèo, gà, vịt, hải sản…) hay mang vật dụng nguy hiểm hoặc dễ cháy nổ cũng sẽ bị mời xuống xe.

Xe buýt miễn phí mát lạnh, không cần chen chúc giữa dòng người giờ tan tầm là lựa chọn của nhiều bạn trẻ hiện nay ẢNH: THANH ĐA

Bác tài Hoàng Văn Chiến (49 tuổi, tài xế xe buýt Phương Trang) chạy tuyến số 43 (tuyến Bến xe Miền Đông - Phà Cát Lái) nói trong không gian kín sử dụng máy lạnh, những đồ ăn có mùi sẽ ám mùi lại rất lâu. Với mùi nhẹ, anh hướng dẫn khách lấy bao cột kín để không ảnh hưởng đến người khác.

"Nhưng nhiều người vẫn không chịu được đâu. Thực tế, nhiều người nghĩ chỉ mang miếng nhỏ thôi nhưng xe 3,4 ngày sau vẫn còn nghe mùi. Trước tôi chạy xe du lịch nhỏ, khó chịu lắm, dù tôi ăn được sầu riêng", anh Chiến chia sẻ.

Nói về vấn đề này, ông Lê Trung Tính, tài xế xe buýt số 24 từ Bến xe Miền Đông đi Hóc Môn, chia sẻ: "Nói thật là mình chở được nhưng nhiều hành khách đi chung không chịu được. Họ ói, say xe khi xe có mùi, buộc mình phải mời hành khách đó xuống xe".

Ông Lê Hoàn, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, cho biết theo Quyết định số 20 của UBND TP.HCM thì hành khách có nghĩa vụ giữ vệ sinh trên xe buýt và tại các điểm dừng, đỗ, nhà chờ xe buýt; không mang theo những hàng bị cấm vận chuyển, hàng tanh hôi, lây nhiễm, gia súc, gia cầm, chất dễ cháy nổ.

Ông Hoàn phân tích cụ thể hơn: "Theo hướng dẫn của trung tâm thì lái xe được quyền từ chối vận chuyển hoặc yêu cầu hành khách xuống xe đối với các trường hợp cố tình mang theo chất cháy, chất nổ, hàng nguy hiểm, động vật sống, hành lý có mùi tanh hôi hoặc hành khách có hành vi gây mất an ninh, trật tự, đe dọa an toàn trên xe".