Ngồi xe buýt điện mát rượi 0 đồng: 'Sướng như ở TP.HCM là có thật'

Bố tôi không còn mồ hôi nhễ nhại đưa đón

Vừa thấy xe buýt 45 gần tới, Trần Khánh Hào học sinh Trường THPT Hùng Vương (124 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TP.HCM) vẫy tay báo tín hiệu để bác tài ghé trạm đón khách. Xe vào trạm, Hào thở phào, lau vội mồ hôi nhễ nhại bước lên xe.

Trần Khánh Hào đi học bằng xe buýt để ba yên tâm đi làm ẢNH: THANH ĐA

Hôm nay Hào đi thẳng vào chiếc ghế còn trống rồi ngồi xuống, chẳng cần lục tìm tiền lẻ, hay chuẩn bị thẻ vé thanh toán nữa. "Hôm nay, miễn phí vé xe buýt. Anh em tôi vui lắm. Từ giờ, tôi đỡ phải đi bộ một đoạn để tiết kiệm một chuyến xe", Hào cười hiền.

Nhà Hào có hai anh em, nhà ở tận khu vực chợ đầu mối Bình Điền (đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh (cũ), TP.HCM). Trước đây, ba sẽ chạy xe máy chở 2 anh em đi học. Nhưng khoảng 2 tháng nay, hai anh em bắt đầu tự bắt xe buýt để ba yên tâm đi làm.

Nam sinh Trường THPT Hùng Vương phân tích: "Ba mẹ rất vất vả để nuôi hai em tôi ăn học. Nên tôi sẽ tìm cách đi ít chuyến xe buýt nhất có thể. Ví dụ từ nhà tôi đến trường, nếu đi bộ khoảng 300m, tôi sẽ phải đi tới 2 chuyến xe buýt mới tới trường được. Nhưng nếu chịu khó đi bộ thêm 800m, thì tôi chỉ cần bắt 1 chuyến xe buýt là đến được trường rồi".

Ngày đầu TP.HCM triển khai việc miễn vé xe buýt trên 134 tuyến xe buýt đang hoạt động, nhiều chuyến xe chưa đông khách ẢNH: THANH ĐA

Vé xe buýt dành cho học sinh, sinh viên là 3.000 đồng/chuyến. Mỗi ngày, ít nhất Hào sẽ đi 2 chuyến, chưa kể những ngày đi học thêm. Bởi vậy, khi hay tin từ 1.7 người dân sẽ được miễn phí vé xe buýt ở TP.HCM, Hào và em gái mừng rơn vì tiết kiệm cho ba mẹ một khoản không nhỏ.

"Bố tôi không cần mồ hôi nhễ nhại đưa đón anh em tôi đi học nữa. Ngồi xe buýt điện rất mát, không sợ tắc đường, kẹt xe, mưa gió, lại không bị mùi, say xe. Tôi đọc trên báo thấy thành phố cũng đang ưu tiên người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng để bớt ô nhiễm, bớt kẹt xe", nam sinh nói.

Tiếp viên gửi phiếu đi xe buýt cho khách nhưng không thu tiền ẢNH: THANH ĐA

Cũng mỗi ngày ít nhất đi 2 chuyến xe buýt, Lê Ngọc Hân, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, nhẩm tính nếu được miễn phí vé xe buýt, mỗi tháng cô sẽ tiết kiệm được hơn 200.000 đồng, bằng gần 10 giờ làm việc chăm chỉ. "Tôi sẽ để dành số tiền này mua thêm thực phẩm hoặc về quê thăm gia đình. Tôi thấy rất sung sướng, sướng như ở TP.HCM là có thiệt!", Ngọc Hân hào hứng.

Ngồi xe buýt điện mát rượi 0 đồng nghĩ về tương lai bớt khói bụi

Vừa trở về TP.HCM sau thời gian dài định cư ở Singapore, chị Đỗ Việt Hà (38 tuổi) nói chị bất ngờ khi nghe tin TP.HCM miễn phí 134 tuyến xe buýt.

"Tôi đã đi du lịch qua nhiều quốc gia, thành phố xinh đẹp như: Mỹ, Úc, Paris (Pháp)… nhưng hầu hết các nước đều tính phí vé xe buýt. Khi nghe tin TP.HCM miễn phí vé xe buýt tôi rất bất ngờ", chị Việt Hà chia sẻ.

Chị Đỗ Việt Hà vẫy nhầm chuyến xe và được bác tài hướng dẫn nhiệt tình ẢNH: THANH ĐA

Theo nữ du khách, dịch vụ giao thông công cộng ở TP.HCM đã cải thiện đáng kể so với quá khứ. "Ngày xưa tôi sợ đi xe buýt lắm: sợ bị chửi, lên xuống không biết bấm xe cũng bị la. Thái độ phục vụ của tiếp viên và tài xế rất kém. Nhưng chất lượng xe buýt giờ tốt hơn, sạch sẽ, thoải mái, thái độ tài xế rất dễ thương. Hôm nay đi xe buýt hoàn toàn miễn phí, nhưng tôi hỏi các bác tài vẫn rất nhiệt tình hỗ trợ. Nãy tôi nói, tôi muốn về ga Văn Thánh, bác tài bảo xe này không đi, dặn tôi đi xe 159", chị Việt Hà chia sẻ.

Bác tài Nguyễn Thành Đạt (41 tuổi), Công ty TNHH Dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus chia sẻ anh đã chuẩn bị tâm lý và tinh thần phục vụ với lượng khách đông hơn ngày thường khi thành phố miễn phí vé xe buýt. Nụ cười luôn thường trực trên gương mặt người tài xế đã cầm lái hơn 20 năm.

"Tôi mong xe buýt sẽ đông khách hơn sau chính sách miễn phí, lượng xe cá nhân giảm, bớt tắc đường. Mọi người lưu ý không mang nước, đồ ăn nặng mùi, không nói chuyện lớn làm ảnh hưởng đến hành khách trên xe nhen", thông qua Báo Thanh Niên anh gửi đôi lời nhắn đến các bạn trẻ.

Bác tài Nguyễn Thành Đạt với nụ cười luôn thường trực ẢNH: THANH ĐA

Một lượt xe buýt vốn không quá đắt, nhưng nếu sử dụng hằng ngày để đi học, đi làm thì chi phí mỗi tháng cũng là khoản đáng kể. Với những bạn trẻ, công nhân hay người lao động có thu nhập trung bình, chính sách này giúp giảm bớt áp lực chi tiêu, đồng thời tạo thêm động lực để lựa chọn phương tiện công cộng.

Những chuyến xe buýt điện mát rượi 0 đồng lăn bánh trong ngày đầu tiên không đơn thuần chở hành khách từ điểm này đến điểm khác, mà còn chở theo kỳ vọng về một thành phố bớt khói bụi, bớt ùn tắc và thân thiện hơn với môi trường.