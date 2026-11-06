Đi xe buýt mỗi ngày, 2 sinh viên TP.HCM được nhận thưởng Iphone 17

Tại chương trình, Trung tâm đã trao tặng 2 chiếc iPhone 17 cho hai sinh viên may mắn. Bên cạnh đó, 8 phần quà là phiếu mua hàng Co.opmart với tổng trị giá 11 triệu đồng cũng được trao đến các hành khách.

Đi xe buýt mỗi ngày, 2 sinh viên nhận thưởng Iphone 17 ẢNH: TQ

Ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, cho biết thời gian qua, Trung tâm không ngừng đầu tư, nâng cấp hạ tầng, phương tiện và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Trong đó, việc lấy hành khách làm trung tâm, nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của người sử dụng luôn được chú trọng.

Bên cạnh cải thiện chất lượng phục vụ, Trung tâm cũng triển khai nhiều chương trình thiết thực, hấp dẫn nhằm tri ân những hành khách đã tin tưởng, đồng hành và lựa chọn giao thông công cộng trong thời gian qua.

Là một trong những sinh viên được nhận thưởng, Trần Thanh Lượng, sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM cho biết thường xuyên đi xe buýt không chỉ để phục vụ việc học tập mà còn để tìm hiểu thực tế ngành học Quản lý giao thông."Em thường quan sát, ghi nhận các tình huống trên xe, chất lượng dịch vụ và điều kiện nhà chờ để phục vụ việc nghiên cứu. Việc đi học, đi làm bằng xe buýt cũng giúp em tiết kiệm đáng kể chi phí. Đồng thời, góp phần bảo vệ môi trường", Lượng chia sẻ

Bạn sinh viên trẻ cũng bày tỏ bản thân rất vui khi trở thành hành khách may mắn nhận được phần thưởng và mong muốn người dân thành phố tiếp tục đồng hành, lựa chọn xe buýt trong hành trình đi học, đi làm hằng ngày.

Trong khi đó, Lê Quý, sinh viên Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, cho biết xe buýt là phương tiện thuận tiện, giúp chủ động hơn trong việc đi học và khám phá thành phố. "Em không nghĩ rằng đi xe buýt lại có ngày trúng được iPhone. Em rất vui và bất ngờ với phần thưởng hôm nay. Mong rằng các bạn trẻ sẽ tích cực sử dụng phương tiện giao thông công cộng hơn nữa", Quý bày tỏ.

Sinh viên TP.HCM đi xe buýt nhiều có cơ hội bốc thăm nhận nhiều phần quà giá trị ẢNH: TQ

Còn với Đỗ Nguyễn Đăng Khoa, sinh viên Trường đại học Sư phạm TP.HCM, việc không có phương tiện cá nhân từ khi bước chân vào giảng đường đại học đã giúp mình có cơ hội gắn bó với xe buýt. Xe buýt không chỉ đưa em đến trường mà còn tạo điều kiện để em tham quan, tìm hiểu các địa chỉ đỏ, những địa điểm giàu giá trị lịch sử, văn hóa của thành phố. Đặc biệt, trong quá trình đi lại và làm việc, Khoa có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với du khách nước ngoài, qua đó giới thiệu thêm về TP.HCM.

"Những trải nghiệm tuy nhỏ nhưng mang lại cho em nhiều niềm vui. Em nghĩ rằng việc sử dụng xe buýt không chỉ giúp bản thân thuận tiện hơn trong đi lại mà còn tạo thêm những cơ hội trải nghiệm và đóng góp tích cực cho cộng đồng", Khoa chia sẻ.

Thông qua chương trình, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng mong muốn lan tỏa thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt trong giới trẻ, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, giảm áp lực giao thông và hướng đến phát triển đô thị xanh, bền vững.