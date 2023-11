Đi xe máy lên cao tốc, đôi nam nữ gặp tai nạn liên hoàn

Ngày 23.11, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ giữa 1 xe máy và 2 ô tô khiến 2 người thương vong.

Đoạn video ghi lại thời điểm nam thanh niên lái xe máy lên cao tốc CHỤP MÀN HÌNH

Theo đoạn video, cặp nam nữ trẻ ngồi trên xe máy không gắn biển số chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đáng chú ý, người cầm lái xe máy liên tục luồn lách, tạt đầu xe ô tô lưu thông trên cao tốc.

Khi đang lưu thông ở làn ngoài cùng, sát dải phân cách cứng có tốc độ tối đa 100 km/giờ thì xe máy xảy ra va chạm với xe tuần tra giao thông của đơn vị quản lý, vận hành cao tốc. Sau đó, xe ô tô khách phía sau đã không kịp xử lý và tông vào xe máy cùng xe tuần tra.

Ô tô tuần tra va chạm với xe máy trước khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn CẮT TỪ CLIP

Liên quan đến vụ việc này, Cục CSGT Bộ Công an cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 23.11, tại Km209+300 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua địa phận H.Phú Xuyên (Hà Nội).

Thời điểm này, xe khách mang biển số 18F-001.XX do anh Nguyễn Văn V. cầm lái chạy theo hướng Hà Nội - Hà Nam đã va chạm với xe tuần tra giao thông do anh Đoàn Văn K. điều khiển chạy cùng chiều, và xe máy do anh Lang Trung N. cầm lái chở theo chị Trần Thị Thảo V.

Cú va chạm khiến anh N. bị thương, chị V. tử vong tại chỗ và 3 phương tiện hư hỏng. Vụ việc cũng khiến giao thông trên tuyến ùn tắc nhẹ.

Công an H.Phú Xuyên đang phối hợp với các bên liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.