Địa điểm 20 màn hình LED cỡ lớn xem diễu binh A80

20 màn hình LED cỡ lớn sẽ phát sóng trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành cùng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, phim tư liệu lịch sử…, giúp người dân và du khách dễ dàng theo dõi sự kiện A80 của đất nước từ nhiều khu vực khác nhau.

Việc bố trí hệ thống màn hình LED không chỉ tạo thuận tiện cho nhân dân tiếp cận, mà còn góp phần giảm áp lực tập trung tại quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và giữ gìn an ninh trật tự trong những ngày lễ lớn.

Dưới đây là danh sách các khu vực lắp đặt màn hình LED:

Các vị trí lắp đặt màn hình LED ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Xử lý người nhận giữ chỗ xem sơ duyệt A80 với giá 20.000 đồng/ghế

Công an Hà Nội cho biết, lúc 11 giờ ngày 27.8, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát cơ động và Công an P.Ô Chợ Dừa (Hà Nội) phát hiện ông N.V.Đ (44 tuổi, trú P.Ba Đình, Hà Nội) nhận giữ 10 chỗ với giá 20.000 đồng/ghế tại phố Nguyễn Thái Học phía tường Bệnh viện Xanh Pôn (P.Ba Đình).

Ông N.V.Đ bị phạt vì nhận giữ 10 chỗ với giá 20.000 đồng/ghế ẢNH: CACC

Lực lượng chức năng đã đưa ông Đ. về trụ sở Công an P.Ba Đình để lập biên bản, xử lý về hành vi xếp ghế giữ chỗ xem diễu binh tại vỉa hè rồi bán kiếm lời.

Ban giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo kiên quyết dẹp bỏ tình trạng này và từ sáng sớm 27.8, công an các phường liên quan đã có mặt đảm bảo an ninh, đồng thời yêu cầu chấm dứt tình trạng "giữ chỗ" nhằm mục đích thu lợi cá nhân.