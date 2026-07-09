Đĩa quang sắp hồi sinh theo cách không thể tuyệt vời hơn

Định dạng đĩa Blu-ray 4K UHD hiện tại đã có mặt trên thị trường hơn một thập kỷ, với dung lượng lưu trữ 3 lớp lên đến 100 GB, bao gồm lớp phủ chống trầy xước và khả năng xử lý âm thanh, hình ảnh tiên tiến. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ quang học hiện đại đã mở ra nhiều cơ hội cho những cải tiến mới đối với ngành công nghiệp đĩa quang.

Đĩa quang Folio Disc với dung lượng lên đến 1 TB có thể được bán ra ngay trong năm nay ẢNH: K. VĂN

Các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm công nghệ quang học thế hệ tiếp theo, với khả năng nâng cao dung lượng lưu trữ trên mỗi đĩa một cách đáng kể. Cụ thể, Folio Disc đến từ công ty khởi nghiệp Folio Photonics hứa hẹn sẽ là một bước tiến lớn trong lĩnh vực này.

Với khả năng lưu trữ lên đến 1 TB dữ liệu, tương đương với khoảng 10 đĩa Blu-ray 4K UHD, Folio Disc đang nhắm đến thị trường lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp trước tiên. Công ty dự kiến ra mắt đĩa và ổ cứng thương mại trong năm nay, sau khi mở rộng năng lực sản xuất từ năm 2023.

Đĩa quang 1 TB giá chỉ 3 USD

Chi phí sản xuất một đĩa Folio Disc hiện tại là 3 USD/TB, và dự kiến giảm xuống còn 1 USD/TB trong tương lai, vượt trội so với các giải pháp hiện có như băng từ tuyến tính (LTO) có giá 8 USD/TB và ổ cứng (HDD) có giá 20 USD/TB. Folio Disc còn được trang bị mã hóa cấp phần cứng, khả năng truy cập ngẫu nhiên, tuổi thọ lên đến 100 năm và tiêu thụ điện năng thấp.

Ở cấp độ người tiêu dùng, Folio Disc có thể trở thành định dạng kế tiếp cho Blu-ray 4K UHD, với khả năng phân phối video 8K hoặc lưu trữ nhiều mùa của một chương trình truyền hình trên đĩa duy nhất. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua, bao gồm tốc độ truy xuất dữ liệu và sự chấp nhận của thị trường tiêu dùng.

Mặc dù các thương hiệu công nghệ lớn vẫn còn dè dặt trong việc đầu tư vào phương tiện lưu trữ vật lý, sự quan tâm đến các sản phẩm vật lý đang gia tăng, đặc biệt trong giới trẻ. Folio Photonics có cơ hội lớn để tiếp cận thị trường gia đình, đặc biệt khi nhiều người tiêu dùng đang tìm kiếm quyền sở hữu thực sự và lo ngại về kiểm duyệt.

Với những gì diễn ra, hy vọng Folio Disc sẽ trở thành sản phẩm kế nhiệm thực sự cho đĩa Blu-ray 4K UHD và mở ra một hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ xung quanh sản phẩm, bao gồm ổ cứng gắn ngoài, đĩa trắng ghi và trải nghiệm sao chép không có DRM.