Muốn lưu trữ phim lâu dài, nên chọn DVD hay ổ cứng?

Hiện nay, việc sở hữu một bộ sưu tập phim cá nhân trở nên đặc biệt quý giá. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để bảo quản bộ sưu tập này cho thế hệ mai sau? Và để lưu trữ lâu dài, nên chọn DVD, Blu-Ray hay ổ cứng?

Một số đánh giá cho thấy đĩa DVD có tuổi thọ kéo dài tới 100 năm ẢNH: REUTERS

Việc lựa chọn phương thức lưu trữ không hề đơn giản. Mặc dù nhiều nguồn thông tin cho rằng DVD có thể tồn tại từ một đến hai thế kỷ, nhưng tuổi thọ thực tế của chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cả những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của người dùng. Theo các chuyên gia, đĩa DVD-ROM (được sản xuất tại nhà máy) có thể sử dụng từ 10 đến 20 năm, trong khi bản sao DVD-R thường có tuổi thọ tương tự. Mặc dù vậy, một số nghiên cứu lại chỉ ra rằng tuổi thọ của DVD-ROM có thể kéo dài từ 20 đến 100 năm và DVD-R có thể tồn tại từ 100 đến 200 năm.

Khi nhìn vào thông số này, nhiều người sẽ cho rằng DVD có vẻ là lựa chọn an toàn hơn so với ổ cứng, vì ổ cứng thường hỏng sau khoảng 4 đến 7 năm. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ổ cứng vẫn hoạt động tốt sau 30 năm, trong khi một số khác lại hỏng chỉ sau 1 năm. Do đó, để bảo quản bộ sưu tập phim một cách hiệu quả, người dùng nên xem xét việc sử dụng nhiều định dạng lưu trữ khác nhau.

DVD bền bỉ, nhưng đừng quên nguyên tắc 'ba bản sao'

Về mặt chất lượng, đĩa DVD có độ bền cao hơn nhiều so với những gì mọi người thường nghĩ. Đĩa DVD-R sử dụng thuốc nhuộm cyanine hoặc azo và có lớp bảo vệ bằng kim loại vàng, có thể tồn tại từ 50 đến 100 năm. Ngược lại, các đĩa sử dụng hợp kim bạc có tuổi thọ thấp hơn, từ 10 đến 20 năm. Để bảo quản đĩa DVD, người dùng chỉ cần giữ chúng ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp.

Tuy nhiên, ổ cứng cũng nên được sử dụng cho phương pháp sao lưu dự phòng ẢNH: TOSHIBA

Mặc dù DVD có thể lưu trữ phim lâu hơn, việc sao chép phim sang định dạng kỹ thuật số như MP4 hoặc MKV cũng là một lựa chọn hợp lý. Ổ cứng cơ học (HDD) có giá cả phải chăng và cung cấp dung lượng lưu trữ lớn, nhưng tuổi thọ của chúng có thể không cao. Ngược lại, ổ cứng thể rắn (SSD) bền hơn nhưng không đáng tin cậy cho việc lưu trữ lâu dài do dữ liệu có thể bị suy giảm theo thời gian.

Tóm lại, để bảo vệ bộ sưu tập phim yêu thích, người dùng nên tạo bản sao lưu trên nhiều thiết bị lưu trữ khác nhau. Quy tắc ba bản sao là một phương pháp hiệu quả để đảm bảo rằng những bộ phim quý giá sẽ "sống mãi" với thời gian.