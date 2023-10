Đĩa than - thị trường ngách cho nghệ sĩ thực tài

Nối tiếp những đĩa than

Hồi tháng 8, nhạc sĩ Đức Trí cùng một lúc công bố 2 tin vui trong sự nghiệp của mình. Anh ra mắt đĩa than (vinyl) Như chưa bắt đầu với những tình khúc được yêu mến trong hơn 20 năm qua. Nhạc sĩ tài hoa này cũng tổ chức concert Tựa như gió phiêu du - được xem là chương trình lớn nhất của anh từ trước đến nay.

Gia Định audio có nhiều sản phẩm đĩa than CHỤP MÀN HÌNH

Trong buổi gặp mặt báo chí trước Tựa như gió phiêu du, một số bài hát trong Như chưa bắt đầu cũng được "bật mí". Trong đó, giọng ca trẻ Nguyên Hà khiến nhiều người chú ý ngay lập tức. Đây là nữ nghệ sĩ trẻ được nhà sản xuất Đức Trí "chấm" ngay vì có chất giọng đặc biệt. Sau này, vào tháng 10, trong Tựa như gió phiêu du, Nguyên Hà còn bộc lộ thêm khả năng chiếm lĩnh sân khấu bên cạnh giọng hát đáng nhớ nữa.

Không chỉ làm đĩa than cho chính mình, nhạc sĩ Đức Trí còn cùng Gia Định audio sản xuất nhiều đĩa than khác như Lặng lẽ tiếng dương cầm của Nguyễn Ánh 9, Tình vẫn còn xanh của Thanh Hà, Chuyện hẹn hò của Hương Lan và Thái Châu… Gia Định audio cũng có nhiều sản phẩm đĩa than như: Một đời yêu anh, Nơi ấy bình yên, Cơn mưa phùn, Một chiều thu…

Hơn 10 năm trước, Mỹ Linh được coi là người tiên phong cho sự trở lại của đĩa than với đĩa than Mỹ Linh Acoustic - Một ngày, phát hành cuối năm 2011. Thị trường sau đó còn có thêm đĩa than của Quang Dũng mang tên Tình ca Phạm Duy, Lệ Quyên với Khúc tình xưa, Mỹ Tâm có Giai điệu thời gian, Tâm 9.

Hồi đầu năm, "họa mi bán cổ điển" Phạm Thu Hà cũng có dự án Live Studio Session. Theo đó, cô trở thành người tiên phong thực hiện sản phẩm âm nhạc với công nghệ thu âm đĩa than trực tiếp tại VN. Trước đó, Phạm Thu Hà cũng có đĩa than Đường em đi từ cách đây gần 10 năm.

Nhạc sĩ Hà Quang Minh đánh giá thị trường đĩa than đang sáng sủa khoảng 10 năm nay. Điều này cũng gần với xu hướng của thế giới, 10 năm qua thị trường thế giới đã đánh dấu doanh số của đĩa than tăng vọt. "10 năm qua đĩa than chiếm hơn 2% doanh thu của công nghiệp âm nhạc, trong khi trước đó nó chỉ chiếm dưới 0,5%. Ở thời đại cái gì cũng phục vụ con người một cách lười biếng nhất thì có người chống lại sự tiện nghi đó. Nhưng nó là xu hướng hẹp, nó chỉ là ngách thôi và nó hồi phục. Thị trường đó cũng đến từ lượng người chơi có thú sưu tầm. Nó cũng tồn tại được vì đĩa than đắt", nhạc sĩ Hà Quang Minh nói.

Thực tài, thực tiền

Cũng theo nhạc sĩ Hà Quang Minh, ở VN thông thường nghệ sĩ làm đĩa than sẽ phát hành lần đầu khoảng 2.000 đĩa. Doanh thu bán sau khi trừ phí phát hành cũng khoảng 2 tỉ, và tiền đó dư sức sản xuất. "Có lãi thì người ta đầu tư. Thời làm CD, ca sĩ làm thường lỗ. Nhưng giờ ca sĩ làm đĩa than thì thường thắng", ông Minh nói.

Giọng ca thực lực Nguyên Hà có mặt trong concert và cả đĩa than của nhạc sĩ Đức Trí NVCC

Mặc dù vậy, ông Minh cũng cảnh báo với đĩa than không thể chơi kiểu dùng một bản thu chất lượng kém rồi làm đĩa. "Đĩa than kén người lắm. Người mua đĩa than có sự kỳ cục, nhưng lại rất hỗ trợ thị trường đĩa than - đó là họ không quan trọng ca sĩ đó có nổi tiếng hay không, họ chỉ cần hát hay và chất lượng âm thanh chuẩn. Như thế, chỉ cần chuẩn, nhà sản xuất không cần chi nhiều quá cho tên tuổi ca sĩ", ông Minh phân tích.

Nhạc sĩ Đức Trí cho biết khi ông sản xuất đĩa than, có người than là khó được nghe nhạc của ông hơn. Tuy nhiên, nhạc sĩ cũng là nhà sản xuất này nói: "Tôi thấy bất công với mình nếu như sản phẩm tôi làm, đã bỏ rất nhiều công sức để mix rất kỹ trên những cái loa tốt nhất, cái mic tốt nhất mà bị nghe trên cái điện thoại. Còn nếu đó là sản phẩm làm trên máy tính, thì việc đó tôi đã làm từ cách đây 20 năm rồi".

Nhạc sĩ Đức Trí cũng cho biết là một nhà sản xuất, ông không dại dột làm những điều không đáp ứng thị trường. "Thực chất thị trường ngách lợi nhuận cao hơn thị trường phổ thông trong thời điểm hiện nay. Vì tính ra bài toán kinh tế, một đĩa than đầu tư khoảng trên dưới 1 tỉ đồng, nếu bán hết 1.000 đĩa là thu lại được vốn. Tới 1.000 đĩa thứ hai là có lợi nhuận. Như vậy, nếu bán hết 2.000 đĩa thì sẽ có vốn tái đầu tư cho cái khác. Nếu tái bản nữa thì nhiều hơn", Đức Trí nói.