Đĩa than - 'tình cũ không rủ cũng tới'

Không hẹn mà cùng, nhiều dự án đĩa than khác cũng được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã và sẽ cho ra mắt, như một niềm hoài cổ bướng bỉnh giữa thời đại nhạc số.

Ngược dòng mà đúng hướng

Trào lưu nghe nhạc hi-end thịnh hành một thời trở lại, bằng một loạt dự án đĩa than - được cho là thú chơi xa xỉ trong thời buổi công nghệ số từng gần như xóa sổ thú chơi này kể từ khi bản đĩa CD ra đời. Ở tuổi 66, giọng ca Bài ca không quên mới hiện thực hóa được giấc mơ hằng ấp ủ: ra mắt đĩa than đầu tiên trong sự nghiệp. "Album Vết lăn trầm là một trong những ấp ủ lớn nhất, sau 20 năm Cẩm Vân tái ngộ thị trường băng đĩa", chủ nhân album hào hứng chia sẻ về album nhạc Trịnh thứ tư của chị.

Sản phẩm đĩa than tâm huyết vừa phát hành đã tái bản của ca sĩ Cẩm Vân ẢNH: NVCC

Phát hành ngày 31.3.2025, Vết lăn trầm chỉ hơn 2 tuần sau đó đã được tái bản tại Los Angeles (Mỹ) với 500 đĩa than, trong đó hơn 200 đĩa được đặt trước. Giọng ca gạo cội dùng "4 chữ rất" để gọi tên cảm giác của mình trước một định dạng sản phẩm vốn được cho là kén người mua giữa thời nhạc số: "Với Cẩm Vân, đây là một món quà rất lớn, rất quan trọng, rất bất ngờ và rất hạnh phúc! Lúc đầu, chúng tôi xác định "làm vì đam mê", cháy hết mình với âm nhạc để một lần Cẩm Vân được vượt qua vùng an toàn. Nhưng không ngờ, chưa đến "giờ G" thì đơn vị phát hành đã thông báo tất cả các đĩa đã hết trước ngày chính thức lên kệ. Tôi vui sướng vô cùng, với tôi đây là "lời lớn" rồi đó, khi album của mình được đón nhận một cách trân trọng và nồng nhiệt".

"Thừa thắng xông lên", nhà sản xuất cùng Cẩm Vân nhanh chóng lên lịch thu tiếp những bài hát "đóng đinh" tên tuổi của chị cũng lại trong định dạng đĩa than.

Trước đó, tháng 3.2023, 1.000 bản đĩa than nhạc Trịnh đã được ca sĩ Hồng Nhung tung ra với giá bán đầy tự tin: hơn 3 triệu đồng, nhưng vẫn thừa hấp lực với những ai luôn muốn biết "Bống là ai". Album được thu âm trực tiếp tại phòng thu nổi tiếng La Buissonne (Pháp), với sự góp mặt của các nghệ sĩ đa quốc gia. Lần đầu tiên, nhạc Trịnh được hát cả bằng tiếng Việt và tiếng Pháp với phần nhạc khí được phối theo phong cách blues và jazz.

Tùng Dương, một trong những giọng ca chăm làm mới nhất showbiz Việt nhưng một mặt cũng rất nặng lòng hoài cổ, cho biết vào tháng 7 tới, anh sẽ trình làng một dự án đĩa than với tên gọi The Voice, trong hàm ý: Điều đáng giá nhất ở đĩa than là đề cao giọng hát. Album tập hợp 8 ca khúc nhạc xưa được sáng tác trước năm 1975 và cũng được thu âm, sản xuất tại Mỹ. "Trước The Voice, tôi cũng đã và sẽ in các album Human, Đa vũ trụ ở định dạng đĩa than, nhưng đó chỉ là sự chuyển đổi cơ học từ digital sang analog để các fan có thêm lựa chọn. Nhưng phải đến The Voice thì mới thực sự là một sản phẩm đĩa than đúng nghĩa hoàn toàn bằng sự chuẩn chỉ ngay từ khâu thu âm, với những chuẩn mực kỹ thuật riêng có ở đĩa than", giọng ca Tái sinh cho biết.

Đĩa than thu hút cả người trẻ

Đáng kể, thú chơi sang này không chỉ thu hút các nghệ sĩ gạo cội mà ngay với cả những ca sĩ trẻ sinh ra trong thời đại nhạc số. Sau 8 năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc, Á quân mùa đầu Giọng hát Việt 2012 Đinh Hương bất ngờ tái xuất với album Black Magic Woman. Đáng nói, đây hẳn hoi là một dự án đĩa than.

Người từng muốn "chứng minh sự ưu tú trong âm nhạc" hào hứng chia sẻ về lựa chọn táo bạo của mình: "Khi quay trở lại với hành trình âm nhạc, một trong những trăn trở lớn nhất của Hương chính là khát vọng muốn được hồi sinh trở lại thị trường bản đĩa vật lý. Với sức lực hạn hẹp, Hương chọn tập trung vào Vinyl - định dạng lưu giữ trọn vẹn tinh hoa người nghệ sĩ, từ âm thanh nguyên bản đến tính nghệ thuật của album. Hương không mong mình đủ sức thay đổi đại chúng, chỉ hy vọng những nỗ lực trong việc nâng tầm chất lượng sản phẩm sẽ truyền cảm hứng đến nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp. Để từ nay, việc phát hành bản đĩa Vinyl không chỉ là một hình thức làm đầy bộ sưu tập, mà trở thành một chiến lược bài bản với quyết tâm cao độ, góp phần hồi sinh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường âm nhạc Việt".

Về phía tiếp nhận của khán giả, giọng ca gạo cội Cẩm Vân bày tỏ sự ngạc nhiên khi nhận thấy trong những khán giả đặt hàng đĩa than Vết lăn trầm có không ít bạn trẻ. "Đó là một tín hiệu tốt", chị nhận định. "Những khán giả trẻ cập nhật xu hướng nhanh sẽ nhận thấy trên thế giới, các thần tượng của họ như Taylor Swift, Adele, BTS… cũng đã phát hành album dưới dạng Vinyl. Họ đã làm quen với đĩa than từ đó và cũng có thể nhận ra sự khác biệt giữa trải nghiệm nghe nhạc được phát từ chiếc mâm đĩa than với các nền tảng số. Ngoài ra, người ta mua đĩa than không chỉ để nghe, mà còn lưu giữ nó như một kỷ vật lưu niệm và còn "nhìn" vào nó với bìa đĩa được thiết kế một cách trang trọng...", người hát Bài ca không quên kỳ vọng. (còn tiếp)