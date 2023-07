Diablo IV sẽ không đến với dịch vụ Game Pass của Microsoft

Theo Gaming Bolt, Microsoft hiện đang nỗ lực đấu tranh để thương vụ thâu tóm Activision Blizzard trị giá 69 tỉ USD của họ được chấp thuận. Và nếu điều đó xảy ra, tất cả các tựa game nổi tiếng của Activision sau này chắc chắn sẽ được bổ sung vào thư viện Game Pass, khiến dịch vụ này lớn mạnh hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, những người chơi đang hy vọng rằng một số trò chơi lớn nhất của Activision Blizzard – cụ thể là Diablo IV – sẽ ra mắt dịch vụ đăng ký Game Pass trước khi thương vụ hoàn thành, thì họ sẽ nhận được một số tin xấu.



Đã có tin đồn về việc Diablo IV sắp đến với Game Pass BLIZZARD

Một tin đồn gần đây chỉ ra rằng game nhập vai hành động của Blizzard Entertainment sẽ sớm có Game Pass, với một hình ảnh rò rỉ được phát hiện trên ứng dụng thanh toán PICPAY của Brazilliant. Tuy nhiên, Blizzard hiện đã dập tắt những tin đồn đó.

Chủ tịch Mike Ybarra của Blizzard Entertainment gần đây đã phản hồi về tin đồn nói trên trong một bài đăng Twitter, ông xác nhận rằng Diablo IV trên thực tế không nhắm đến Game Pass với một câu khẳng định đơn giản "Điều này không xảy ra".

Chủ tịch Blizzard Entertainment xác nhận Diablo IV không đến với Game Pass.

Đây không phải là lần đầu tiên Blizzard tỏ ra khắt khe với việc từ chối mọi kế hoạch ra mắt Diablo IV trên Game Pass, họ đã làm điều tương tự vào đầu năm nay trước khi trò chơi ra mắt.

Trò chơi nhập vai hiện khả dụng trên Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 và PC. Mùa đầu tiên Season of the Malignant sẽ được phát hành vào ngày 20.7. Blizzard hiện cũng đang làm việc trên hai bản mở rộng chính thức cho trò chơi.