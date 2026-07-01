Dịch chuyển hạ tầng giúp doanh nghiệp Việt dễ dàng triển khai AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi của nền kinh tế khi ghi nhận khoảng 170.000 doanh nghiệp tại Việt Nam ứng dụng công nghệ này trong năm 2024, với 60% báo cáo có lợi nhuận. Tuy nhiên, để tối ưu hóa làn sóng này, cộng đồng doanh nghiệp trong nước vẫn phải tìm cách tháo gỡ hai nút thắt lớn: bảo mật dữ liệu nhạy cảm và chi phí hạ tầng.

Gỡ nút thắt dữ liệu để tiến tới AI thời gian thực

Quy định khắt khe về việc lưu trữ dữ liệu cục bộ trong các lĩnh vực như ngân hàng, viễn thông hay y tế từng khiến việc ứng dụng AI gặp bế tắc. Dữ liệu người dùng bắt buộc phải lưu trữ trong nước, khiến việc sử dụng các công nghệ như AI trở nên khó khăn khi các dịch vụ lại đặt ở ngoài Việt Nam.

Sự xuất hiện của các hạ tầng điện toán đám mây đặt trực tiếp tại Việt Nam, điển hình như Local Zone của Amazon Web Services (AWS) triển khai tại Hà Nội, đã giải quyết triệt để thách thức này. Bằng cách cho phép xử lý tác vụ suy luận AI ngay trong nước, dữ liệu nhạy cảm được đảm bảo an toàn về mặt tuân thủ pháp lý.

Ông Nguyễn Hồng Trung chia sẻ môi trường đám mây giúp ngân hàng rút ngắn thời gian thử nghiệm và ra quyết định từ 6 tháng xuống chỉ còn 1 đến 2 tuần Ảnh: Anh Quân

Bên cạnh bảo mật, hạ tầng cục bộ còn mang lại lợi thế vượt trội về tốc độ xử lý. Chia sẻ tại một sự kiện mới đây ở Hà Nội, ông Nguyễn Hồng Trung, Giám đốc Khối CNTT của VPBank, cho biết quá trình thử nghiệm trên hạ tầng AWS Local Zone tại Hà Nội giúp độ trễ giảm tới 4,6 lần, từ 580 mili-giây xuống chỉ còn 126 mili-giây. Đây là điều kiện tiên quyết để cung cấp các dịch vụ thời gian thực như tự động hóa quy trình, phát hiện gian lận tài chính tức thì hay cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Hạ rào cản chi phí và lỗ hổng kỹ năng ở khối SME

Nếu các tập đoàn lớn ưu tiên an toàn dữ liệu thì gánh nặng tài chính lại là rào cản lớn nhất của khối SME. Việc tự đầu tư hệ thống máy chủ vật lý hay sắm chip đồ họa (GPU) chuyên dụng để chạy AI là quá đắt đỏ so với năng lực vốn của doanh nghiệp nhỏ.

Điện toán đám mây với mô hình chi trả linh hoạt (pay-as-you-go) đã thay đổi hoàn toàn cục diện này. Doanh nghiệp có thể chủ động bật, tắt hạ tầng theo nhu cầu thực tế. Ông Eric Yeo, Tổng giám đốc AWS Việt Nam nhận định phương thức này trao cho SME khả năng thử nghiệm các ý tưởng công nghệ mới nhanh chóng: "Nếu mô hình kinh doanh không phù hợp, họ có thể lập tức tắt hệ thống để dừng dự án mà không phải gánh chịu tổn thất từ việc phần cứng bị đắp chiếu".

Ông Eric Yeo đánh giá các ngành như viễn thông, sản xuất cho nhà máy thông minh với cảnh báo độ trễ thấp, công ty game và ngân hàng... sẽ phù hợp với mô hình Local Zone Ảnh: Anh Quân

Dù vậy, rào cản dài hạn của SME không thuần túy là tài chính, mà nằm ở sự thiếu hụt nhân lực vận hành. Để bù đắp, việc tận dụng hệ sinh thái và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu từ các đối tác công nghệ lớn là giải pháp khả thi. Song song đó, các sáng kiến đào tạo cũng đang được đẩy mạnh, minh chứng bằng việc hơn 157.000 chuyên gia Việt Nam đã được AWS đào tạo về điện toán đám mây từ năm 2017, kết hợp đưa giáo trình công nghệ mới vào hệ thống đại học để chuẩn bị nguồn lực dài hạn.

Thay đổi tư duy đo lường hiệu quả công nghệ

Khi hạ tầng kỹ thuật và chi phí không còn là điểm nghẽn, bài toán đặt ra cho các nhà lãnh đạo là thay đổi tư duy đánh giá tỷ suất lợi nhuận đầu tư (ROI). Hiệu quả của các dự án AI không nên chỉ đo đếm bằng những chỉ số tài chính khô khan, mà phải được lượng hóa thông qua tốc độ phản ứng với thị trường.

Ông Nguyễn Hồng Trung lấy ví dụ thực tiễn: Trước đây, một ý tưởng sản phẩm tài chính phải mất từ 6 tháng đến một năm mới có thể ra mắt thị trường để thử nghiệm, gây lãng phí lớn nếu thất bại. Nhờ hạ tầng đám mây hiện đại, quy trình kiểm thử này được rút ngắn đáng kể, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định tiếp tục hay dừng dự án chỉ trong vòng một đến hai tuần.

Ông Trung cũng nhận định điện toán đám mây và AI đang cởi trói cho doanh nghiệp khỏi những giới hạn vật lý truyền thống. Bằng cách tối ưu hóa chi phí, bảo mật dữ liệu tại chỗ và nâng cao kỹ năng nhân sự, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã có đủ hành trang để tăng tốc đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh trên bản đồ kinh tế toàn cầu.