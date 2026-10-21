Dịch Ebola đang diễn biến phức tạp tại châu Phi, Nigeria ghi nhận ca nhiễm đầu tiên

Hãng AFP ngày 21.10 đưa tin giới chức Nigeria xác nhận đã phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên của nước này trong đợt bùng phát mới nhất tại châu lục. Bệnh nhân là một phụ nữ từng đi từ Uganda đến thủ đô Abuja (Nigeria).

Bộ trưởng Y tế Nigeria Muhammad Ali Pate cho biết bệnh nhân đang được cách ly và điều trị. Lực lượng chức năng đã bắt đầu truy vết 44 người tiếp xúc gần. Đây là ca Ebola đầu tiên được ghi nhận tại quốc gia đông dân nhất châu Phi kể từ năm 2014.

Những người chờ tiêm vaccine Ervebo phòng ngừa Ebola tại CHDC Congo ngày 16.10 ẢNH: AP

Trong khi đó, Bộ Y tế Uganda tối 20.10 tuyên bố nước này hiện không có ca nhiễm Ebola nào và việc bệnh nhân từng quá cảnh không đồng nghĩa quá trình lây nhiễm xảy ra tại đây.

Cũng liên quan tình hình dịch bệnh, Reuters ngày 20.10 dẫn thông báo của Bộ Y tế Kenya xác nhận ca nhiễm thứ 9 tại nước này là một thanh niên 24 tuổi.

Đợt bùng phát Ebola bắt nguồn từ CHDC Congo hồi tháng 5. Từ miền trung châu Phi, dịch bệnh đến nay đã lây sang các nước miền đông và miền tây châu lục. Tại CHDC Congo, đây là đợt dịch Ebola chết chóc nhất trong lịch sử nước này với ít nhất 4.381 người tử vong trong số hơn 9.000 ca nhiễm.

Ông Jean Kaseya, Tổng giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC), cho biết: “Đợt bùng phát virus Ebola chủng Bundibugyo hiện nay đã trở thành đợt dịch lan rộng nhất về mặt địa lý, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia ở 3 khu vực của châu Phi".

Ông Kaseya cảnh báo châu lục đang đối mặt với "mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng" khi tỷ lệ tử vong tại CHDC Congo lên đến gần 50%. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức hành động, khẩn trương viện trợ tài chính, vật tư và nhân viên y tế.

Trước tình hình trên, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 16.10 cho biết đang tăng cường công tác chuẩn bị phòng chống Ebola, đặc biệt tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột và di dân.