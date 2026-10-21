Paris gia hạn lệnh giới nghiêm, chính phủ Pháp tính triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn

Cảnh sát thủ đô Paris (Pháp) đã ra lệnh áp đặt lệnh giới nghiêm mới tại một số khu vực trong thành phố vào đêm 20.10, tiếp nối lệnh giới nghiêm của đêm hôm trước.

Theo AFP, lệnh giới nghiêm mới kéo dài từ 21 giờ GMT ngày 20.10 đến 4 giờ GMT ngày 21.11 (tức 4 giờ sáng đến 11 giờ trưa 21.10 theo giờ Việt Nam) áp dụng tại quảng trường République ở khu vực trung tâm phía đông Paris và tại quận Les Halles, nơi tập trung nhiều cửa hiệu.

Ngoài ra, lệnh cấm tụ tập nơi công cộng cũng được ban hành từ 18 giờ GMT ngày 20.10 tại các địa điểm bao gồm: quận Les Halles, khu vực gần phủ tổng thống, tòa nhà quốc hội và thượng viện, đại lộ mua sắm Champs-Élysées, quảng trường Vendôme và các khu vực gần các nhà ga tàu hỏa.

Reuters khuya 20.10 đưa tin chính phủ Pháp sẽ bổ sung quân đội và triển khai một chiến dịch an ninh quy mô lớn trước các cuộc biểu tình dự kiến diễn ra cuối tuần này. "Việc triển khai lực lượng vào thứ bảy tới sẽ có quy mô rất lớn", Thủ tướng Sebastien Lecornu phát biểu, nhấn mạnh rằng ưu tiên cấp bách hiện nay là khôi phục trật tự.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez nói chuyện với Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu (phải) trong phiên chất vấn tại Quốc hội Pháp ngày 20.10 Ảnh: Reuters

Thêm diễn biến ở Trung Đông

Theo thông tin từ Nournews của Iran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã thảo luận về các nỗ lực hòa giải và những diễn biến trong khu vực trong cuộc gặp tại thủ đô Tehran với Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir.

Cũng trong ngày 20.10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo lực lượng Hezbollah không nên tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran nhắm vào Israel trong tương lai, đồng thời khẳng định quân đội Israel sẽ giáng một "đòn nặng nề" vào nhóm vũ trang này nếu họ hành động.

Ông Katz còn đe dọa rằng quân đội Israel có thể kiểm soát thêm lãnh thổ ở miền nam Lebanon, bao gồm cả khu vực Litani, và sáp nhập vĩnh viễn phần lãnh thổ đó vào cái mà ông gọi là "vùng an ninh" của Israel, theo Al Jazeera.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian Ảnh: Reuters

Cá mập tấn công chết người ở Nam Phi

Một phụ nữ 65 tuổi đã thiệt mạng do bị cá mập tấn công tại bãi biển Orient nổi tiếng ngoài khơi tỉnh Eastern Cape, Nam Phi, vào ngày 20.10, phát ngôn viên của chính quyền địa phương chia sẻ với Reuters.

Một nhân chứng kể với đài phát thanh truyền hình công cộng SABC rằng, người phụ nữ này đang bơi cùng một nhóm thì ra hiệu cho thấy bà đang gặp nguy hiểm. "Chúng tôi nhận ra bà ấy đã bị cá mập cắn và tình trạng vô cùng nguy kịch. Các vết cắn rất nghiêm trọng, dù chỉ có hai vết, nhưng một vết nằm ở đùi và một vết ở cánh tay trên", theo nhân chứng. Nạn nhân đã được đưa vào bờ, nhưng đã tử vong ngay tại bãi biển.

Hiện vẫn chưa xác định được chính xác loài cá mập nào đã gây ra vụ tấn công. Chính quyền thành phố Buffalo City đã quyết định đóng cửa bãi biển này cùng bãi biển Eastern Beach gần đó cho đến khi có thông báo mới, đồng thời khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng.

Vùng biển Nam Phi là nơi sinh sống của nhiều loài cá mập, trong đó nổi tiếng nhất là cá mập trắng lớn.

NATO tuyên bố triển khai nguồn lực bổ sung tới biển Đen

NATO ngày 20.10 cho biết sẽ triển khai các nguồn lực bổ sung tới biển Đen sau một loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái gần Romania và Bulgaria.

Người phát ngôn NATO, bà Allison Hart, chia sẻ sau cuộc họp giữa các đại sứ của liên minh quân sự rằng: "NATO sẽ điều động thêm các nguồn lực tới khu vực này, bao gồm các phương tiện hỗ trợ công tác giám sát, trinh sát và điều tra kỹ thuật".

Thông báo từ NATO được đưa ra sau khi Thủ tướng Bulgaria, ông Rumen Radev, cho biết một máy bay quân sự P-8 Poseidon của Mỹ đã bắt đầu tuần tra tại biển Đen, hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ từ phía Bulgaria sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái gần đây.

Ông Radev cũng cho biết một số quốc gia thành viên NATO đã nhanh chóng đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ của ông sau các vụ tấn công, đồng thời khẳng định Sofia kỳ vọng sẽ nhận được thêm sự trợ giúp trong thời gian tới.

Diễn biến mới dịch Ebola ở Kenya

Bộ Y tế Kenya ngày 20.10 cho biết giới chức nước này đã phát hiện ca nhiễm Ebola thứ chín tại quốc gia này.

Ca nhiễm đầu tiên ở Kenya được ghi nhận đầu tháng 10 là một doanh nhân khoảng 40 tuổi từng sống tại CHDC Congo (DRC), nơi đang xảy ra một đợt bùng phát dịch lớn kể từ tháng 5. Người này đã tử vong tại thủ đô Nairobi của Kenya.

Kể từ ca bệnh đầu tiên, đã có thêm 8 trường hợp nữa xuất hiện, hầu hết là những người có mối liên hệ gần gũi với nạn nhân đầu tiên.

AFP dẫn thông báo của Bộ Y tế Kenya khẳng định: "Cả 9 ca bệnh đều thuộc cùng một cụm lây nhiễm, và tính đến hôm nay, chưa có bằng chứng nào cho thấy dịch bệnh đã lây lan ra ngoài nhóm này".

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Mỹ khuyến cáo công dân của mình cân nhắc lại việc đi du lịch đến Kenya, đồng thời nâng mức cảnh báo du lịch đối với quốc gia này "do các rủi ro về sức khỏe".

Theo giới chức y tế CHDC Congo, dịch bệnh Ebola tại quốc gia này đã ghi nhận hơn 9.000 ca nhiễm, với 4.381 trường hợp tử vong.