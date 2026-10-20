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    Trung Quốc điều lực lượng theo dõi tàu chiến Mỹ ở Biển Đông

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Quân đội Trung Quốc ngày 20.10 tuyên bố đã điều động lực lượng để theo dõi một tàu chiến Mỹ tiến vào vùng biển xung quanh một bãi cạn ở Biển Đông.

    Chiến khu Nam bộ của quân đội Trung Quốc nói rằng tàu tác chiến cận bờ Mỹ USS Charleston đã xâm nhập vùng biển gần bãi Sa Bin vào sáng sớm 20.10, theo Reuters.

    Trung Quốc nói điều lực lượng theo dõi tàu chiến Mỹ ở Biển Đông - Ảnh 1.

    Một tàu chiến Trung Quốc xuất hiện gần bãi Sa Bin ở Biển Đông vào ngày 7.6.2025

    Ảnh: AFP

    Bãi Sa Bin nằm trong cụm Bình Nguyên thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông.

    Chiến khu Nam bộ Trung Quốc còn nói rằng hải quân Trung Quốc đã điều động lực lượng để giám sát tàu chiến Mỹ nói trên.

    Hải quân Mỹ hiện chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận. Mỹ thường gọi các nhiệm vụ như trên là "hoạt động tự do hàng hải".

    Trong khi đó, một phát ngôn viên quân đội Philippines khẳng định tàu Mỹ "không xâm phạm "lãnh thổ Trung Quốc", đồng thời nhấn mạnh rằng không quốc gia nào có thẩm quyền yêu cầu các bên khác phải xin phép trước đối với những hoạt động "di chuyển hợp pháp qua vùng biển quốc tế".

    Trước đó, vào ngày 18.9, Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) thông báo tàu BRP Datu Magat Salamat thuộc Cục Thủy sản và Tài nguyên thủy sinh Philippines (BFAR) đang làm nhiệm vụ hỗ trợ nhiên liệu cho ngư dân gần bãi Sa Bin thì tàu hải cảnh Trung Quốc CCG-21585 áp sát.

    BFAR cáo buộc tàu Trung Quốc "cố tình đâm" tàu Philippines đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ ngư dân. Vụ việc làm hư hại một phần lan can và kết cấu trên boong tàu nhưng không gây thương vong, theo Reuters.

    Trong khi đó, một phát ngôn viên của Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc ngày 18.9 cáo buộc tàu Philippines đã "phớt lờ nhiều cảnh báo", sau đó cố tình đổi hướng và tăng tốc cắt ngang mũi tàu Trung Quốc. Phía Trung Quốc khẳng định tàu của nước này thực hiện hoạt động "chuyên nghiệp" và cho rằng Philippines phải chịu trách nhiệm về vụ va chạm.

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