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    Thế giới

    Trung Quốc, Philippines tranh cãi gay gắt sau vụ va chạm ở Biển Đông

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ
    Một tàu của Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc (CCG) và tàu thuộc Cục Thủy sản và Tài nguyên thủy sinh Philippines (BFAR) ngày 18.9 đã va chạm nhau tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông.

    Theo AFP dẫn tuyên bố từ Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) ngày 18.9, tàu BRP Datu Magat Salamat đang làm nhiệm vụ hỗ trợ nhiên liệu cho ngư dân gần bãi Sabina (thuộc quần đảo Trường Sa), thì tàu Trung Quốc CCG-21585 thực hiện nhiều động tác áp sát.

    "Vào lúc 11 giờ 04 phút sáng 18.9, tàu CCG-21585 cắt ngang đuôi tàu thuộc BFAR ở khoảng cách chỉ khoảng 10 m", theo phía Philippines. Chín phút sau, tàu Trung Quốc lặp lại động tác và xảy ra va chạm.

    . - Ảnh 1.

    Lan can mạn trái tàu BRP Datu Magat Salamat của Philippines bị hư hỏng sau vụ va chạm với tàu Trung Quốc gần bãi Sabina, thuộc quần đảo Trường Sa, ngày 18.9.2026.

    ẢNH: AFP

    BFAR cáo buộc tàu Trung Quốc "cố tình đâm" tàu Philippines đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ ngư dân. Vụ việc làm hư hại một phần lan can và kết cấu trên boong tàu nhưng không gây thương vong, theo Reuters.

    Video do PCG công bố cho thấy tàu Trung Quốc hoạt động ở khoảng cách gần và thủy thủ đoàn Philippines hô cảnh báo "chuẩn bị va chạm", song khoảnh khắc va chạm không được thể hiện rõ trong đoạn hình ảnh được công bố.

    Tuy nhiên, phía Trung Quốc đưa ra mô tả khác. Phát ngôn viên CCG Jiang Lue ngày 18.9 cáo buộc tàu Philippines đã "phớt lờ nhiều cảnh báo", sau đó cố tình đổi hướng và tăng tốc cắt ngang mũi tàu Trung Quốc. Phía Trung Quốc khẳng định tàu của nước này thực hiện hoạt động "chuyên nghiệp" và cho rằng Philippines phải chịu trách nhiệm về vụ va chạm.

    Ông Jiang Lue nói: "Hành động của phía Philippines đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế... đe dọa đến sự an toàn của các tàu và nhân viên CCG. Chúng tôi nghiêm khắc cảnh cáo phía Philippines phải ngay lập tức chấm dứt mọi hành vi xâm phạm và khiêu khích".

    Vụ va chạm diễn ra sau khi căng thẳng hàng hải giữa 2 nước gia tăng trở lại trong những tháng gần đây.

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