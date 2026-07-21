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Thế giới

Mỹ lên tiếng về vụ đụng độ giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông

Thụy Miên
Thụy Miên
Sáng nay (21.7, giờ Việt Nam), Mỹ lên án hành động 'nguy hiểm và gây hấn' của Trung Quốc, sau khi lực lượng Trung Quốc bị cáo buộc làm bị thương một thủy thủ Philippines tại bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) hôm 20.7.
Mỹ lên án hành động ‘nguy hiểm’ của Trung Quốc trong vụ va chạm với Philippines - Ảnh 1.

Hình ảnh do phía lực lượng vũ trang Philippines công bố cho thấy vụ chạm trán với phía Trung Quốc gần Bãi Cỏ Mây hôm 20.7

ảnh: các lực lượng vũ trang Philippines

"Mỹ lên án Trung Quốc về những hành động nguy hiểm và gây hấn đối với thành viên hải quân Philippines tại bãi Cỏ Mây ở Biển Đông hôm 20.7.2026, và kêu gọi Trung Quốc lập tức chấm dứt những hành động gây mất ổn định này", AFP hôm 21.7 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott.

"Chuỗi hành động gây hấn đáng quan ngại của Trung Quốc nhằm vào các hoạt động trên biển hợp pháp của Philippines đang làm suy yếu hòa bình và sự ổn định của khu vực, và trực tiếp đi ngược lại những cam kết được lặp lại lâu nay của Trung Quốc về việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình", người phát ngôn bổ sung.

Tuyên bố trên được đưa ra vào lúc máy bay chở Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hạ cánh xuống Manila chuẩn bị họp cấp ngoại trưởng với ASEAN.

Trước khi khởi hành, ông Rubio cho hay để ngỏ khả năng gặp bên lề với người đồng cấp Vương Nghị của Trung Quốc, cũng sẽ có mặt tại Manila dự họp. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, phái đoàn Mỹ chưa xác nhận sẽ có hội đàm giữa ông Rubio và ông Vương Nghị.

Hôm 20.7, quân đội Philippines cáo buộc phía Hải cảnh Trung Quốc làm bị thương một quân nhân hải quân Philippines trong vụ đụng độ tại bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) ở Biển Đông.

Lúc đó, một xuồng của Hải cảnh Trung Quốc chở 8 người đã áp sát, chụp ảnh và quay video tàu BRP Sierra Madre, một tàu hải quân cũ được Philippines cố tình cho mắc cạn tại bãi Cỏ May để làm tiền đồn quân sự. Vụ đụng độ xảy ra sau đó khi phía Philippines điều 2 xuồng cao su đến yêu cầu phía Trung Quốc rời khỏi khu vực.

"Tổ công tác Trung Quốc đã có hành vi bạo lực và hung hăng khi dùng dùi cui gỗ đánh vào đầu một quân nhân Hải quân Philippines, khiến người này bị thương và làm hư hại xuồng cao su của hải quân", Philippines tố cáo.

Đáp lại, Hải cảnh Trung Quốc cho biết đã thực hiện "các biện pháp đáp trả tương xứng" và phát "cảnh báo" đối với 2 xuồng cao su xuất phát từ tàu BRP Sierra Madre.

"Bất chấp nhiều lần nhận được cảnh báo rõ ràng từ phía chúng tôi, các xuồng này đã nhanh chóng áp sát tàu tuần tra của Trung Quốc theo cách nguy hiểm, tìm cách bao vây và đâm va", phía Trung Quốc tuyên bố.

Bắc Kinh cho rằng "phía Philippines đã xuyên tạc sự thật và vu cáo Trung Quốc một cách sai trái, hoàn toàn đảo ngược sự thật".

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