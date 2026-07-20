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Thế giới

Hải cảnh Trung Quốc và Hải quân Philippines đụng độ tại Biển Đông

Vi Trân
Vi Trân
Một vụ đụng độ đã xảy ra giữa Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc và Hải quân Philippines tại một khu vực trên Biển Đông ngày 20.7, làm một người bị thương.

Quân đội Philippines ngày 20.7 cáo buộc Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã dùng dùi cui gỗ đánh vào đầu một thủy thủ Philippines trong vụ đụng độ tại bãi Cỏ MâyBiển Đông.

AFP dẫn thông báo từ phía Philippines cho biết vụ việc xảy ra khi lực lượng Trung Quốc tiếp cận con tàu mắc cạn BRP Sierra Madre. Đây là con tàu cũ từ thời Thế chiến 2 được Philippines cố tình cho mắc cạn tại bãi Cỏ Mây để làm tiền đồn quân sự.

Theo tuyên bố của Philippines, một xuồng hơi thân cứng của Hải cảnh Trung Quốc chở 8 người đã áp sát, chụp ảnh và quay video tàu BRP Sierra Madre.

Đụng độ xảy ra sau khi Philippines điều 2 xuồng cao su đến yêu cầu phía Trung Quốc rời khỏi khu vực.

Hải cảnh Trung Quốc và hải quân Philippines đụng độ tại Biển Đông - Ảnh 1.

Hải cảnh Trung Quốc trên xuồng bơm hơi thân cứng (trái) và lực lượng Hải quân Philippines trên xuồng cao su tại bãi Cỏ Mây ở Biển Đông ngày 20.7

ẢNH: AP

"Tổ công tác Trung Quốc đã có hành vi bạo lực và hung hăng khi dùng dùi cui gỗ đánh vào đầu một quân nhân Hải quân Philippines, khiến người này bị thương và làm hư hại xuồng cao su của hải quân", Philippines tố cáo.

Đáp lại, Hải cảnh Trung Quốc cho biết đã thực hiện "các biện pháp đáp trả tương xứng" và phát "cảnh báo" đối với 2 xuồng cao su xuất phát từ tàu mắc cạn của Philippines.

"Bất chấp nhiều lần nhận được cảnh báo rõ ràng từ phía chúng tôi, các xuồng này đã nhanh chóng áp sát tàu tuần tra của Trung Quốc theo cách nguy hiểm, tìm cách bao vây và đâm va", phía Trung Quốc tuyên bố.

Bắc Kinh cho rằng "phía Philippines đã xuyên tạc sự thật và vu cáo Trung Quốc một cách sai trái, hoàn toàn đảo ngược sự thật".

Thông tin về vụ việc được công bố chỉ vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Philippines thông báo ngoại trưởng hai nước sẽ gặp nhau tại hội nghị ngoại trưởng ASEAN diễn ra tại Manila trong tuần này.

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