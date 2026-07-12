Sóng ngầm thách thức Biển Đông sau 10 năm PCA phán quyết

Phán quyết bị phớt lờ

Đã 10 năm kể từ khi PCA đưa ra phán quyết bác bỏ các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng phán quyết dường như không thể ngăn chặn hay làm chậm lại nỗ lực của nước này trong việc tìm cách kiểm soát Biển Đông.

Thực tế, Trung Quốc đã xây dựng thêm các đảo nhân tạo, sử dụng các hoạt động vùng xám chống lại Philippines và các chiến thuật chiến tranh pháp lý để thúc đẩy các mục tiêu tham vọng, gây thiệt hại cho các quốc gia Đông Nam Á. Điều này cho thấy Trung Quốc không cảm thấy bị ràng buộc bởi luật pháp quốc tế trong khu vực xung quanh.

Trong tương lai, các quốc gia Đông Nam Á sẽ phải tìm cách thu hút các cường quốc ngoài khu vực như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, EU, Úc và Canada vào khu vực thông qua nhiều hình thức hợp tác khác nhau, bao gồm an ninh và làm sâu sắc thêm quan hệ thương mại. Điều thứ nhất sẽ không thể đạt được nếu không có điều thứ hai, bởi các cường quốc ngoài khu vực sẽ không thấy logic của việc đầu tư thêm nguồn lực an ninh vào khu vực nếu không có lợi ích kinh tế đáng kể từ khu vực đó. Đây là thách thức lớn nhất đối với các quốc gia Đông Nam Á về vấn đề Biển Đông. Các nước trong khu vực cần các quan hệ đối tác an ninh với các đối tác ngoài khu vực, nhưng để có được những quan hệ đối tác đó, thì cần mở cửa nền kinh tế, điều mà nhiều nước ngần ngại thực hiện vì sợ mất chủ quyền hoặc bị ảnh hưởng từ bên ngoài theo những cách mà các hệ thống chính trị khác nhau trong khu vực có thể cho là không phù hợp.

GS Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản,

học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật)