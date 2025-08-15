Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trung Quốc cáo buộc Philippines vụ va chạm của 2 tàu trên Biển Đông, Manila phản bác

Vi Trân
Vi Trân
15/08/2025 15:21 GMT+7

Trung Quốc cáo buộc tàu Philippines đã di chuyển nguy hiểm dẫn đến vụ va chạm của hai tàu Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng Manila nhanh chóng bác bỏ.

Ngày 15.8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc các tàu của Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) đã di chuyển nguy hiểm trong sự cố hai tàu Trung Quốc đâm nhau trên Biển Đông hôm 11.8, theo Reuters.

Tại cuộc họp báo ngày 15.8, người phát ngôn Tưởng Bân của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc hành động của các tàu PCG "vi phạm nghiêm trọng an toàn của tàu và nhân sự Trung Quốc". Ông tuyên bố Trung Quốc có quyền thực hiện biện pháp đối phó cần thiết.

Trung Quốc - Philippines tố cáo nhau về vụ va chạm trên Biển Đông - Ảnh 2.

Tàu hải quân Trung Quốc (trái) va chạm với tàu CCG (phải) tại Biển Đông hôm 11.8

ẢNH: PCG/AP

Trước đó, tờ The Inquirer dẫn thông báo từ PCG cho hay tàu của Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc (CCG) đã va chạm với một tàu hải quân Trung Quốc tại khu vực gần bãi cạn tranh chấp Scarborough trên Biển Đông vào hôm 11.8.

Bãi cạn Scarborough từng do Philippines kiểm soát nhưng Trung Quốc kiểm soát từ năm 2012. Kể từ đó đến nay, hai bên liên tục căng thẳng xung quanh bãi cạn này.

Vụ va chạm xảy ra khi tàu CCG bám theo tàu PCG BRP Suluan và bất ngờ đâm vào tàu hải quân Trung Quốc đang cắt ngang qua đường di chuyển.

Trung Quốc - Philippines tố cáo nhau về vụ va chạm trên Biển Đông - Ảnh 1.

Mũi tàu CCG bị hư hỏng nặng sau cú tông

ẢNH: PCG/AP

Ngoại trưởng Philippines Theresa Lazaro ngày 15.8 ra tuyên bố nói rằng vụ va chạm là kết quả không may nhưng không phải do tàu Philippines gây ra, theo báo Philstar.

"Philippines không có trách nhiệm gì về vụ va chạm giữa tàu hải quân Trung Quốc và tàu CCG. Đó là một kết quả đáng tiếc nhưng không phải do các hành động của chúng tôi gây ra", bà Lazaro nói.

Xem hình ảnh tàu hải cảnh và tàu chiến Trung Quốc va chạm ở Biển Đông

Trước đó, Bộ Ngoại giao Philippines lên án "cách di chuyển nguy hiểm" của tàu Trung Quốc, nói rằng việc đó không chỉ gây tai nạn mà còn đặt ra nguy hiểm cho nhân sự và tàu Philippines.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Angelica Caraos Escalona cho biết chính phủ chưa nhận được liên lạc chính thức từ Trung Quốc để yêu cầu bồi thường cho vụ việc ngày 11.8.

Tin liên quan

Thấy gì từ vụ tàu chiến và tàu hải cảnh Trung Quốc đâm nhau ở Biển Đông?

Thấy gì từ vụ tàu chiến và tàu hải cảnh Trung Quốc đâm nhau ở Biển Đông?

Gặp rủi ro khi "hợp đồng tác chiến" trước tàu tuần duyên Philippines, tàu chiến và tàu hải cảnh Trung Quốc đã đâm vào nhau ở Biển Đông.

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc Philippines Biển Đông Hải Cảnh Trung Quốc tuần duyên Philippines Bãi cạn Scarborough
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận