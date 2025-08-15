Trung Quốc cáo buộc Philippines vụ va chạm của 2 tàu trên Biển Đông, Manila phản bác

Ngày 15.8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc các tàu của Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) đã di chuyển nguy hiểm trong sự cố hai tàu Trung Quốc đâm nhau trên Biển Đông hôm 11.8, theo Reuters.

Tại cuộc họp báo ngày 15.8, người phát ngôn Tưởng Bân của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc hành động của các tàu PCG "vi phạm nghiêm trọng an toàn của tàu và nhân sự Trung Quốc". Ông tuyên bố Trung Quốc có quyền thực hiện biện pháp đối phó cần thiết.

Tàu hải quân Trung Quốc (trái) va chạm với tàu CCG (phải) tại Biển Đông hôm 11.8 ẢNH: PCG/AP

Trước đó, tờ The Inquirer dẫn thông báo từ PCG cho hay tàu của Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc (CCG) đã va chạm với một tàu hải quân Trung Quốc tại khu vực gần bãi cạn tranh chấp Scarborough trên Biển Đông vào hôm 11.8.

Bãi cạn Scarborough từng do Philippines kiểm soát nhưng Trung Quốc kiểm soát từ năm 2012. Kể từ đó đến nay, hai bên liên tục căng thẳng xung quanh bãi cạn này.

Vụ va chạm xảy ra khi tàu CCG bám theo tàu PCG BRP Suluan và bất ngờ đâm vào tàu hải quân Trung Quốc đang cắt ngang qua đường di chuyển.

Mũi tàu CCG bị hư hỏng nặng sau cú tông ẢNH: PCG/AP

Ngoại trưởng Philippines Theresa Lazaro ngày 15.8 ra tuyên bố nói rằng vụ va chạm là kết quả không may nhưng không phải do tàu Philippines gây ra, theo báo Philstar.

"Philippines không có trách nhiệm gì về vụ va chạm giữa tàu hải quân Trung Quốc và tàu CCG. Đó là một kết quả đáng tiếc nhưng không phải do các hành động của chúng tôi gây ra", bà Lazaro nói.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Philippines lên án "cách di chuyển nguy hiểm" của tàu Trung Quốc, nói rằng việc đó không chỉ gây tai nạn mà còn đặt ra nguy hiểm cho nhân sự và tàu Philippines.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Angelica Caraos Escalona cho biết chính phủ chưa nhận được liên lạc chính thức từ Trung Quốc để yêu cầu bồi thường cho vụ việc ngày 11.8.